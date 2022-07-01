Жесткий отбор: как московские спасатели выявляют лучших
Главные цели конкурса — повышение профессионального мастерства огнеборцев при ликвидации пожаров и проведении аварийно-спасательных работ, а также популяризация профессии "пожарный", рассказывает сотрудник управления организации службы и подготовки московского управления МЧС Андрей Петухов. По его словам, эти состязания проводятся с 1998 года среди федеральных пожарных подразделений города Москвы, а также среди подразделений департамента ГОЧСиПБ.
Главные цели конкурса — повышение профессионального мастерства огнеборцев при ликвидации пожаров и проведении аварийно-спасательных работ, а также популяризация профессии "пожарный", рассказывает сотрудник управления организации службы и подготовки московского управления МЧС Андрей Петухов. По его словам, эти состязания проводятся с 1998 года среди федеральных пожарных подразделений города Москвы, а также среди подразделений департамента ГОЧСиПБ.
Петухов отмечает, что конкурс является основой профессиональной подготовки пожарных. "Он помогает определить степень готовности специалистов к выполнению работы при происшествиях и чрезвычайных ситуациях. Ловкость и быстрота пожарных помогает оказывать своевременную и качественную помощь пострадавшим", — подчеркивает эксперт.
Петухов отмечает, что конкурс является основой профессиональной подготовки пожарных. "Он помогает определить степень готовности специалистов к выполнению работы при происшествиях и чрезвычайных ситуациях. Ловкость и быстрота пожарных помогает оказывать своевременную и качественную помощь пострадавшим", — подчеркивает эксперт.
Соревнования разделены на три части. Первый этап — физическая подготовка –включает челночный бег, подтягивание на перекладине и кросс на 1 километр. Второй — специальная дистанция, куда входит силовое упражнение на тренажере "Удар", где необходимо с помощью кувалды переместить груз до определенной точки. Далее пожарные переворачивают шины весом около 50 килограммов. Затем идет работа с бензорезом для вскрытия металлической двери.
Соревнования разделены на три части. Первый этап — физическая подготовка –включает челночный бег, подтягивание на перекладине и кросс на 1 километр. Второй — специальная дистанция, куда входит силовое упражнение на тренажере "Удар", где необходимо с помощью кувалды переместить груз до определенной точки. Далее пожарные переворачивают шины весом около 50 килограммов. Затем идет работа с бензорезом для вскрытия металлической двери.
Потом следуют задания, имитирующие спасение пострадавшего из труднодоступного места. Для этого конкурсантам необходимо передвигаться по трубе и достать из нее "человека", роль которого выполняет манекен весом 70 килограммов.
Потом следуют задания, имитирующие спасение пострадавшего из труднодоступного места. Для этого конкурсантам необходимо передвигаться по трубе и достать из нее "человека", роль которого выполняет манекен весом 70 килограммов.
Следующее задание — ликвидация условного возгорания и подъем по трехколенной лестнице на третий этаж здания. Причем с собой нужно поднять связку пожарных рукавов весом 25 килограммов.
Следующее задание — ликвидация условного возгорания и подъем по трехколенной лестнице на третий этаж здания. Причем с собой нужно поднять связку пожарных рукавов весом 25 килограммов.
Стоит учесть, что в ходе прохождения всего маршрута участники находятся в "боевой" одежде и с включенным дыхательным аппаратом, что также усложняет преодоление дистанции. Финальный этап с физической точки зрения требует меньших ресурсов — это теоретическая часть, состоящая из 20 вопросов.
Стоит учесть, что в ходе прохождения всего маршрута участники находятся в "боевой" одежде и с включенным дыхательным аппаратом, что также усложняет преодоление дистанции. Финальный этап с физической точки зрения требует меньших ресурсов — это теоретическая часть, состоящая из 20 вопросов.
Один из участников, пожарный ПСО №213 Ашот Григорян назвал дистанцию одной их сложнейших, которую ему доводилось преодолевать. Григорян занимается спортом уже более десяти лет. В прошлом году, выступая на соревнованиях, он занял второе место. "В профессиональном плане этот конкурс — хорошая отработка моральной и физической подготовки. Весь комплекс пожарного здесь присутствует. Это нелегкая дистанция. Тут лучшие из лучших. Причем все разных возрастов", — указывает он.
Один из участников, пожарный ПСО №213 Ашот Григорян назвал дистанцию одной их сложнейших, которую ему доводилось преодолевать. Григорян занимается спортом уже более десяти лет. В прошлом году, выступая на соревнованиях, он занял второе место. "В профессиональном плане этот конкурс — хорошая отработка моральной и физической подготовки. Весь комплекс пожарного здесь присутствует. Это нелегкая дистанция. Тут лучшие из лучших. Причем все разных возрастов", — указывает он.
Самое сложное в этих соревнованиях —выдерживать непрерывные нагрузки, считает другой участник, старший расчета ПСО№203 Алексей Кривошеев.
"Сначала челночный бег и подтягивания, потом кросс, после которого сразу уходишь на кроссфит. Баллон и "боёвка" на дистанции сковывают движения, да и жаркая погода тоже добавляет сложности. Наша смена, можно сказать, спортивная, участвуем в состязаниях на лучшее звено газодымозащитной службы и лучшего пожарного, в троеборье и многоборье. Конечно, сам факт, что ты можешь показать результат, мотивирует, поэтому пока "горю" этим, буду принимать участие", — говорит он.
Самое сложное в этих соревнованиях —выдерживать непрерывные нагрузки, считает другой участник, старший расчета ПСО№203 Алексей Кривошеев.
"Сначала челночный бег и подтягивания, потом кросс, после которого сразу уходишь на кроссфит. Баллон и "боёвка" на дистанции сковывают движения, да и жаркая погода тоже добавляет сложности. Наша смена, можно сказать, спортивная, участвуем в состязаниях на лучшее звено газодымозащитной службы и лучшего пожарного, в троеборье и многоборье. Конечно, сам факт, что ты можешь показать результат, мотивирует, поэтому пока "горю" этим, буду принимать участие", — говорит он.
По итогам всех испытаний лучшим пожарным Москвы в 2022 году стал Александр Абакумов из ПСО №211, второе место у Эдуарда Балаева (ПСО №206), бронзу завоевал работник пожарно-спасательного отряда №204 Антон Желаднов.
По итогам всех испытаний лучшим пожарным Москвы в 2022 году стал Александр Абакумов из ПСО №211, второе место у Эдуарда Балаева (ПСО №206), бронзу завоевал работник пожарно-спасательного отряда №204 Антон Желаднов.