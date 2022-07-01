Рейтинг@Mail.ru
Жесткий отбор: как московские спасатели выявляют лучших - РИА Новости, 01.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20220701/spasateli-1798835558.html
Жесткий отбор: как московские спасатели выявляют лучших
Жесткий отбор: как московские спасатели выявляют лучших - РИА Новости, 01.07.2022
Жесткий отбор: как московские спасатели выявляют лучших
Конкурс "Московские мастера" по профессии "Пожарный" является не только хорошим способом выявить лучших профессионалов, которые потом отправятся на чемпионат... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T09:00
2022-07-01T08:58
фото
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
городское хозяйство москвы
гу мчс по г. москве
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798832627_0:373:2978:2048_1920x0_80_0_0_2cc5d383c783db591235b2baec1c4b87.jpg
Конкурс "Московские мастера" по профессии "Пожарный" является не только хорошим способом выявить лучших профессионалов, которые потом отправятся на чемпионат России, но и серьезной проверкой своих навыков и физической подготовки. Как прошли состязания среди сотрудников Пожарно-спасательного центра Москвы и подразделений столичного управления МЧС, смотрите в галерее РИА Новости.
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798832627_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_73b318139457a7a939a7c530c624913f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фото, фото, москва, городское хозяйство москвы, гу мчс по г. москве
09:00 01.07.2022
 

Жесткий отбор: как московские спасатели выявляют лучших

Читать ria.ru в
Конкурс "Московские мастера" по профессии "Пожарный" является не только хорошим способом выявить лучших профессионалов, которые потом отправятся на чемпионат России, но и серьезной проверкой своих навыков и физической подготовки. Как прошли состязания среди сотрудников Пожарно-спасательного центра Москвы и подразделений столичного управления МЧС, смотрите в галерее РИА Новости.
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Главные цели конкурса — повышение профессионального мастерства огнеборцев при ликвидации пожаров и проведении аварийно-спасательных работ, а также популяризация профессии "пожарный", рассказывает сотрудник управления организации службы и подготовки московского управления МЧС Андрей Петухов. По его словам, эти состязания проводятся с 1998 года среди федеральных пожарных подразделений города Москвы, а также среди подразделений департамента ГОЧСиПБ.

Участник финала городского конкурса Московские мастера по профессии Пожарный на учебно-тренировочном полигоне в Апаринках
1 из 9

Главные цели конкурса — повышение профессионального мастерства огнеборцев при ликвидации пожаров и проведении аварийно-спасательных работ, а также популяризация профессии "пожарный", рассказывает сотрудник управления организации службы и подготовки московского управления МЧС Андрей Петухов. По его словам, эти состязания проводятся с 1998 года среди федеральных пожарных подразделений города Москвы, а также среди подразделений департамента ГОЧСиПБ.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Петухов отмечает, что конкурс является основой профессиональной подготовки пожарных. "Он помогает определить степень готовности специалистов к выполнению работы при происшествиях и чрезвычайных ситуациях. Ловкость и быстрота пожарных помогает оказывать своевременную и качественную помощь пострадавшим", — подчеркивает эксперт.

Участник финала городского конкурса Московские мастера по профессии Пожарный на учебно-тренировочном полигоне в Апаринках
2 из 9

Петухов отмечает, что конкурс является основой профессиональной подготовки пожарных. "Он помогает определить степень готовности специалистов к выполнению работы при происшествиях и чрезвычайных ситуациях. Ловкость и быстрота пожарных помогает оказывать своевременную и качественную помощь пострадавшим", — подчеркивает эксперт.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Соревнования разделены на три части. Первый этап — физическая подготовка –включает челночный бег, подтягивание на перекладине и кросс на 1 километр. Второй — специальная дистанция, куда входит силовое упражнение на тренажере "Удар", где необходимо с помощью кувалды переместить груз до определенной точки. Далее пожарные переворачивают шины весом около 50 килограммов. Затем идет работа с бензорезом для вскрытия металлической двери.

Участники финала городского конкурса Московские мастера по профессии Пожарный на учебно-тренировочном полигоне в Апаринках
3 из 9

Соревнования разделены на три части. Первый этап — физическая подготовка –включает челночный бег, подтягивание на перекладине и кросс на 1 километр. Второй — специальная дистанция, куда входит силовое упражнение на тренажере "Удар", где необходимо с помощью кувалды переместить груз до определенной точки. Далее пожарные переворачивают шины весом около 50 килограммов. Затем идет работа с бензорезом для вскрытия металлической двери.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Потом следуют задания, имитирующие спасение пострадавшего из труднодоступного места. Для этого конкурсантам необходимо передвигаться по трубе и достать из нее "человека", роль которого выполняет манекен весом 70 килограммов.

Участник финала городского конкурса Московские мастера по профессии Пожарный на учебно-тренировочном полигоне в Апаринках
4 из 9

Потом следуют задания, имитирующие спасение пострадавшего из труднодоступного места. Для этого конкурсантам необходимо передвигаться по трубе и достать из нее "человека", роль которого выполняет манекен весом 70 килограммов.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Следующее задание — ликвидация условного возгорания и подъем по трехколенной лестнице на третий этаж здания. Причем с собой нужно поднять связку пожарных рукавов весом 25 килограммов.

Участники финала городского конкурса Московские мастера по профессии Пожарный на учебно-тренировочном полигоне в Апаринках
5 из 9

Следующее задание — ликвидация условного возгорания и подъем по трехколенной лестнице на третий этаж здания. Причем с собой нужно поднять связку пожарных рукавов весом 25 килограммов.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Стоит учесть, что в ходе прохождения всего маршрута участники находятся в "боевой" одежде и с включенным дыхательным аппаратом, что также усложняет преодоление дистанции. Финальный этап с физической точки зрения требует меньших ресурсов — это теоретическая часть, состоящая из 20 вопросов.

Участник финала городского конкурса Московские мастера по профессии Пожарный на учебно-тренировочном полигоне в Апаринках
6 из 9

Стоит учесть, что в ходе прохождения всего маршрута участники находятся в "боевой" одежде и с включенным дыхательным аппаратом, что также усложняет преодоление дистанции. Финальный этап с физической точки зрения требует меньших ресурсов — это теоретическая часть, состоящая из 20 вопросов.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Один из участников, пожарный ПСО №213 Ашот Григорян назвал дистанцию одной их сложнейших, которую ему доводилось преодолевать. Григорян занимается спортом уже более десяти лет. В прошлом году, выступая на соревнованиях, он занял второе место. "В профессиональном плане этот конкурс — хорошая отработка моральной и физической подготовки. Весь комплекс пожарного здесь присутствует. Это нелегкая дистанция. Тут лучшие из лучших. Причем все разных возрастов", — указывает он.

Участник финала городского конкурса Московские мастера по профессии Пожарный после забега на учебно-тренировочном полигоне в Апаринках
7 из 9

Один из участников, пожарный ПСО №213 Ашот Григорян назвал дистанцию одной их сложнейших, которую ему доводилось преодолевать. Григорян занимается спортом уже более десяти лет. В прошлом году, выступая на соревнованиях, он занял второе место. "В профессиональном плане этот конкурс — хорошая отработка моральной и физической подготовки. Весь комплекс пожарного здесь присутствует. Это нелегкая дистанция. Тут лучшие из лучших. Причем все разных возрастов", — указывает он.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Самое сложное в этих соревнованиях —выдерживать непрерывные нагрузки, считает другой участник, старший расчета ПСО№203 Алексей Кривошеев.

"Сначала челночный бег и подтягивания, потом кросс, после которого сразу уходишь на кроссфит. Баллон и "боёвка" на дистанции сковывают движения, да и жаркая погода тоже добавляет сложности. Наша смена, можно сказать, спортивная, участвуем в состязаниях на лучшее звено газодымозащитной службы и лучшего пожарного, в троеборье и многоборье. Конечно, сам факт, что ты можешь показать результат, мотивирует, поэтому пока "горю" этим, буду принимать участие", — говорит он.

Участник финала городского конкурса Московские мастера по профессии Пожарный на учебно-тренировочном полигоне в Апаринках
8 из 9

Самое сложное в этих соревнованиях —выдерживать непрерывные нагрузки, считает другой участник, старший расчета ПСО№203 Алексей Кривошеев.

"Сначала челночный бег и подтягивания, потом кросс, после которого сразу уходишь на кроссфит. Баллон и "боёвка" на дистанции сковывают движения, да и жаркая погода тоже добавляет сложности. Наша смена, можно сказать, спортивная, участвуем в состязаниях на лучшее звено газодымозащитной службы и лучшего пожарного, в троеборье и многоборье. Конечно, сам факт, что ты можешь показать результат, мотивирует, поэтому пока "горю" этим, буду принимать участие", — говорит он.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

По итогам всех испытаний лучшим пожарным Москвы в 2022 году стал Александр Абакумов из ПСО №211, второе место у Эдуарда Балаева (ПСО №206), бронзу завоевал работник пожарно-спасательного отряда №204 Антон Желаднов.

Участник финала городского конкурса Московские мастера по профессии Пожарный на учебно-тренировочном полигоне в Апаринках
9 из 9

По итогам всех испытаний лучшим пожарным Москвы в 2022 году стал Александр Абакумов из ПСО №211, второе место у Эдуарда Балаева (ПСО №206), бронзу завоевал работник пожарно-спасательного отряда №204 Антон Желаднов.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниФотоМоскваГородское хозяйство МосквыГУ МЧС по г. Москве
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала