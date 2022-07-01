Жесткий отбор: как московские спасатели выявляют лучших

Самое сложное в этих соревнованиях —выдерживать непрерывные нагрузки, считает другой участник, старший расчета ПСО№203 Алексей Кривошеев.

"Сначала челночный бег и подтягивания, потом кросс, после которого сразу уходишь на кроссфит. Баллон и "боёвка" на дистанции сковывают движения, да и жаркая погода тоже добавляет сложности. Наша смена, можно сказать, спортивная, участвуем в состязаниях на лучшее звено газодымозащитной службы и лучшего пожарного, в троеборье и многоборье. Конечно, сам факт, что ты можешь показать результат, мотивирует, поэтому пока "горю" этим, буду принимать участие", — говорит он.