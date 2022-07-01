https://ria.ru/20220701/soglasheniya-1799604447.html

Липецкая область укрепила партнерские отношения с Белоруссией

Липецкая область укрепила партнерские отношения с Белоруссией - РИА Новости, 01.07.2022

Липецкая область укрепила партнерские отношения с Белоруссией

Липецкая область подписала соглашение о партнерстве между муниципалитетами региона и Республикой Беларусь, документ подписан на полях IX Российско-Белорусского... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T15:49

2022-07-01T15:49

2022-07-01T15:49

липецкая область

липецкая область

белоруссия

брестская область

экономика

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 1 июл – РИА Новости. Липецкая область подписала соглашение о партнерстве между муниципалитетами региона и Республикой Беларусь, документ подписан на полях IX Российско-Белорусского форума регионов, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.В рамках соглашений подписан план двухсторонних мероприятий в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах.По словам главы региона, четыре района Липецкой области - Грязинский, Становлянский, Данковский и Хлевенский, - стали побратимами с Кричевским районом Могилёвской области, Иванцевичским районом Брестской области, Малоритским районом Брестской области и Гродненским районом Гродненской области.Артамонов отметил, что ранее Липецкая область уже подписывала аналогичные документы с пятью другими белорусскими регионами, а с 2019 года в регионе работает представительство Белорусской торгово-промышленной палаты, что благоприятно сказывается на экономике стран: за период с января по декабрь 2021 года внешнеторговый оборот Липецкой области с Республикой Беларусь увеличился на 36,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составил 275,6 миллиона долларов США.Экспорт Липецкой области в Белоруссию за 2021 год составил 211,7 миллионов долларов США, увеличившись по сравнению с 2020 годом на 60,8%. Главными товарами, экспортируемыми в Белоруссию стали: изделия из металла, смазочные материалы, продукты сельскохозяйственной переработки, соки и минеральная вода.

https://ria.ru/20220629/lipetsk-1798982633.html

липецкая область

белоруссия

брестская область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

липецкая область, белоруссия, брестская область, экономика, игорь артамонов