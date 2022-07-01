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Липецкая область укрепила партнерские отношения с Белоруссией - РИА Новости, 01.07.2022
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Липецкая область
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Липецкая область укрепила партнерские отношения с Белоруссией
Липецкая область укрепила партнерские отношения с Белоруссией - РИА Новости, 01.07.2022
Липецкая область укрепила партнерские отношения с Белоруссией
Липецкая область подписала соглашение о партнерстве между муниципалитетами региона и Республикой Беларусь, документ подписан на полях IX Российско-Белорусского... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T15:49
2022-07-01T15:49
липецкая область
липецкая область
белоруссия
брестская область
экономика
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 1 июл – РИА Новости. Липецкая область подписала соглашение о партнерстве между муниципалитетами региона и Республикой Беларусь, документ подписан на полях IX Российско-Белорусского форума регионов, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.В рамках соглашений подписан план двухсторонних мероприятий в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах.По словам главы региона, четыре района Липецкой области - Грязинский, Становлянский, Данковский и Хлевенский, - стали побратимами с Кричевским районом Могилёвской области, Иванцевичским районом Брестской области, Малоритским районом Брестской области и Гродненским районом Гродненской области.Артамонов отметил, что ранее Липецкая область уже подписывала аналогичные документы с пятью другими белорусскими регионами, а с 2019 года в регионе работает представительство Белорусской торгово-промышленной палаты, что благоприятно сказывается на экономике стран: за период с января по декабрь 2021 года внешнеторговый оборот Липецкой области с Республикой Беларусь увеличился на 36,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составил 275,6 миллиона долларов США.Экспорт Липецкой области в Белоруссию за 2021 год составил 211,7 миллионов долларов США, увеличившись по сравнению с 2020 годом на 60,8%. Главными товарами, экспортируемыми в Белоруссию стали: изделия из металла, смазочные материалы, продукты сельскохозяйственной переработки, соки и минеральная вода.
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липецкая область, белоруссия, брестская область, экономика, игорь артамонов
15:49 01.07.2022
 

Липецкая область укрепила партнерские отношения с Белоруссией

© Фото : Правительство Липецкой областиIX Форум регионов России и Беларуси
IX Форум регионов России и Беларуси - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© Фото : Правительство Липецкой области
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ЛИПЕЦК, 1 июл – РИА Новости. Липецкая область подписала соглашение о партнерстве между муниципалитетами региона и Республикой Беларусь, документ подписан на полях IX Российско-Белорусского форума регионов, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
В рамках соглашений подписан план двухсторонних мероприятий в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах.
По словам главы региона, четыре района Липецкой области - Грязинский, Становлянский, Данковский и Хлевенский, - стали побратимами с Кричевским районом Могилёвской области, Иванцевичским районом Брестской области, Малоритским районом Брестской области и Гродненским районом Гродненской области.
Артамонов отметил, что ранее Липецкая область уже подписывала аналогичные документы с пятью другими белорусскими регионами, а с 2019 года в регионе работает представительство Белорусской торгово-промышленной палаты, что благоприятно сказывается на экономике стран: за период с января по декабрь 2021 года внешнеторговый оборот Липецкой области с Республикой Беларусь увеличился на 36,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составил 275,6 миллиона долларов США.
Экспорт Липецкой области в Белоруссию за 2021 год составил 211,7 миллионов долларов США, увеличившись по сравнению с 2020 годом на 60,8%. Главными товарами, экспортируемыми в Белоруссию стали: изделия из металла, смазочные материалы, продукты сельскохозяйственной переработки, соки и минеральная вода.
"Участие в подобных форумах способствует созданию прочной основы для развития и укрепления международных и межрегиональных контактов в будущем, в том числе в сфере продвижения региональных экспортных проектов и инициатив. А также содействует реализации Регионального экспортного стандарта 2.0, разработанного в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт", успешно внедряемого в Липецкой области", – подчеркивает Артамонов.
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Липецкая областьЛипецкая областьБелоруссияБрестская областьЭкономикаИгорь Артамонов
 
 
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