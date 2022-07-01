https://ria.ru/20220701/soglasheniya-1799558887.html

На Форуме регионов РФ и Белоруссии подписано около 60 соглашений

На Форуме регионов РФ и Белоруссии подписано около 60 соглашений - РИА Новости, 01.07.2022

На Форуме регионов РФ и Белоруссии подписано около 60 соглашений

На IX Форуме регионов Белоруссии и России заключено порядка 60 соглашений на сумму более 65 миллиардов российских рублей, заявила в пятницу спикер верхней... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T14:04

2022-07-01T14:04

2022-07-01T14:04

парламентское собрание союза беларуси и россии

экономика

россия

белоруссия

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ГРОДНО, 1 июл - РИА Новости. На IX Форуме регионов Белоруссии и России заключено порядка 60 соглашений на сумму более 65 миллиардов российских рублей, заявила в пятницу спикер верхней палаты парламента Белоруссии Наталья Кочанова."(На IX Форуме регионов – ред.) заключено порядка 60 соглашений о межрегиональном сотрудничестве, подписано контрактов на сумму более 2,5 миллиардов белорусских рублей или 65 миллиардов российских рублей. Такие результаты - абсолютный рекорд за всю историю форумов", - сказала Кочанова, выступая на пленарном заседании форума.Она отметила, что общее число участников форума выросло с трехсот до более тысячи человек. За все годы проведения форумов было подписано более 400 соглашений и несколько тысяч коммерческих программ, сказала Кочанова.

https://ria.ru/20220701/sotrudnichestvo-1799513065.html

россия

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, белоруссия