https://ria.ru/20220701/soglasheniya-1799558887.html
На Форуме регионов РФ и Белоруссии подписано около 60 соглашений
На Форуме регионов РФ и Белоруссии подписано около 60 соглашений - РИА Новости, 01.07.2022
На Форуме регионов РФ и Белоруссии подписано около 60 соглашений
На IX Форуме регионов Белоруссии и России заключено порядка 60 соглашений на сумму более 65 миллиардов российских рублей, заявила в пятницу спикер верхней... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T14:04
2022-07-01T14:04
2022-07-01T14:04
парламентское собрание союза беларуси и россии
экономика
россия
белоруссия
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ГРОДНО, 1 июл - РИА Новости. На IX Форуме регионов Белоруссии и России заключено порядка 60 соглашений на сумму более 65 миллиардов российских рублей, заявила в пятницу спикер верхней палаты парламента Белоруссии Наталья Кочанова."(На IX Форуме регионов – ред.) заключено порядка 60 соглашений о межрегиональном сотрудничестве, подписано контрактов на сумму более 2,5 миллиардов белорусских рублей или 65 миллиардов российских рублей. Такие результаты - абсолютный рекорд за всю историю форумов", - сказала Кочанова, выступая на пленарном заседании форума.Она отметила, что общее число участников форума выросло с трехсот до более тысячи человек. За все годы проведения форумов было подписано более 400 соглашений и несколько тысяч коммерческих программ, сказала Кочанова.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, белоруссия