14:28 01.07.2022 (обновлено: 14:32 01.07.2022)
Бастрыкин предупредил, что в работе следователя нет романтики
Бастрыкин посоветовал будущим следователям готовиться к кропотливой монотонной работе
© Фото : предоставлено СК РФПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
© Фото : предоставлено СК РФ
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
C.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл – РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин советует будущим следователям готовиться к кропотливой монотонной работе.
"Самый главный совет, который я могу дать молодежи, – определиться и попытаться еще на первоначальном этапе понять, что работа следователя – это не романтика, а серьезный труд. К ежедневной, зачастую очень монотонной работе нужно быть готовым. Поэтому, если ребята хотят служить в Следственном комитете, полезно было бы пройти нашу школу полностью – от кадета до выпускника академии СК России", - сказал он в интервью РИА Новости в кулуарах Петербургского международного юридического форума.
Следует "учиться, учиться и еще раз учиться", чтобы овладеть всеми тонкостями следственной науки, добавил Бастрыкин.
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