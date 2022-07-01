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Бастрыкин предупредил, что в работе следователя нет романтики - РИА Новости, 01.07.2022
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Бастрыкин предупредил, что в работе следователя нет романтики
Бастрыкин предупредил, что в работе следователя нет романтики - РИА Новости, 01.07.2022
Бастрыкин предупредил, что в работе следователя нет романтики
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин советует будущим следователям готовиться к кропотливой монотонной работе. РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T14:28
2022-07-01T14:32
следственный комитет россии (ск рф)
безопасность
россия
александр бастрыкин
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C.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл – РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин советует будущим следователям готовиться к кропотливой монотонной работе."Самый главный совет, который я могу дать молодежи, – определиться и попытаться еще на первоначальном этапе понять, что работа следователя – это не романтика, а серьезный труд. К ежедневной, зачастую очень монотонной работе нужно быть готовым. Поэтому, если ребята хотят служить в Следственном комитете, полезно было бы пройти нашу школу полностью – от кадета до выпускника академии СК России", - сказал он в интервью РИА Новости в кулуарах Петербургского международного юридического форума.Следует "учиться, учиться и еще раз учиться", чтобы овладеть всеми тонкостями следственной науки, добавил Бастрыкин.
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следственный комитет россии (ск рф), безопасность, россия, александр бастрыкин
14:28 01.07.2022 (обновлено: 14:32 01.07.2022)
 
Бастрыкин предупредил, что в работе следователя нет романтики

Бастрыкин посоветовал будущим следователям готовиться к кропотливой монотонной работе

© Фото : предоставлено СК РФПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© Фото : предоставлено СК РФ
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
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C.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл – РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин советует будущим следователям готовиться к кропотливой монотонной работе.
"Самый главный совет, который я могу дать молодежи, – определиться и попытаться еще на первоначальном этапе понять, что работа следователя – это не романтика, а серьезный труд. К ежедневной, зачастую очень монотонной работе нужно быть готовым. Поэтому, если ребята хотят служить в Следственном комитете, полезно было бы пройти нашу школу полностью – от кадета до выпускника академии СК России", - сказал он в интервью РИА Новости в кулуарах Петербургского международного юридического форума.
Следует "учиться, учиться и еще раз учиться", чтобы овладеть всеми тонкостями следственной науки, добавил Бастрыкин.
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Следственный комитет России (СК РФ)БезопасностьРоссияАлександр Бастрыкин
 
 
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