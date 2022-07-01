https://ria.ru/20220701/sledovateli-1799575153.html

Бастрыкин предупредил, что в работе следователя нет романтики

Бастрыкин предупредил, что в работе следователя нет романтики - РИА Новости, 01.07.2022

Бастрыкин предупредил, что в работе следователя нет романтики

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин советует будущим следователям готовиться к кропотливой монотонной работе. РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T14:28

2022-07-01T14:28

2022-07-01T14:32

следственный комитет россии (ск рф)

безопасность

россия

александр бастрыкин

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C.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл – РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин советует будущим следователям готовиться к кропотливой монотонной работе."Самый главный совет, который я могу дать молодежи, – определиться и попытаться еще на первоначальном этапе понять, что работа следователя – это не романтика, а серьезный труд. К ежедневной, зачастую очень монотонной работе нужно быть готовым. Поэтому, если ребята хотят служить в Следственном комитете, полезно было бы пройти нашу школу полностью – от кадета до выпускника академии СК России", - сказал он в интервью РИА Новости в кулуарах Петербургского международного юридического форума.Следует "учиться, учиться и еще раз учиться", чтобы овладеть всеми тонкостями следственной науки, добавил Бастрыкин.

https://ria.ru/20220216/veterany-1773120685.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

следственный комитет россии (ск рф), безопасность, россия, александр бастрыкин