https://ria.ru/20220701/sanktsii-1799619669.html

СМИ: ЕС ужесточит существующие санкции против России вместо введения новых

СМИ: ЕС ужесточит существующие санкции против России вместо введения новых - РИА Новости, 01.07.2022

СМИ: ЕС ужесточит существующие санкции против России вместо введения новых

Основное внимание в новых мерах ЕС против России, как ожидается, будет не на введении новых санкций, например, в отношении газа, а на ужесточении уже... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T16:13

2022-07-01T16:13

2022-07-01T16:19

евросоюз

санкции в отношении россии

россия

экономика

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Основное внимание в новых мерах ЕС против России, как ожидается, будет не на введении новых санкций, например, в отношении газа, а на ужесточении уже существующих, передает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники.По данным агентства, ряд стран ЕС настаивают на ужесточении санкций, в том числе в отношении газа, однако, в основном, на данном этапе в блоке мало интереса к таким "смелым действиям", учитывая вероятный дефицит топлива и нынешний рост цен."Вместо этого в ближайшем будущем внимание, скорее всего, будет сосредоточено на ужесточении и расширении существующих мер, таких как ограничения на экспорт технологий, а также санкций в отношении российских бизнесменов и юридических лиц", - сообщает агентство.

https://ria.ru/20220630/sanktsii-1799308727.html

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евросоюз, санкции в отношении россии, россия, экономика