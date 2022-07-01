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СМИ: ЕС ужесточит существующие санкции против России вместо введения новых - РИА Новости, 01.07.2022
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СМИ: ЕС ужесточит существующие санкции против России вместо введения новых
СМИ: ЕС ужесточит существующие санкции против России вместо введения новых - РИА Новости, 01.07.2022
СМИ: ЕС ужесточит существующие санкции против России вместо введения новых
Основное внимание в новых мерах ЕС против России, как ожидается, будет не на введении новых санкций, например, в отношении газа, а на ужесточении уже... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T16:13
2022-07-01T16:19
евросоюз
санкции в отношении россии
россия
экономика
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Основное внимание в новых мерах ЕС против России, как ожидается, будет не на введении новых санкций, например, в отношении газа, а на ужесточении уже существующих, передает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники.По данным агентства, ряд стран ЕС настаивают на ужесточении санкций, в том числе в отношении газа, однако, в основном, на данном этапе в блоке мало интереса к таким "смелым действиям", учитывая вероятный дефицит топлива и нынешний рост цен."Вместо этого в ближайшем будущем внимание, скорее всего, будет сосредоточено на ужесточении и расширении существующих мер, таких как ограничения на экспорт технологий, а также санкций в отношении российских бизнесменов и юридических лиц", - сообщает агентство.
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евросоюз, санкции в отношении россии, россия, экономика
16:13 01.07.2022 (обновлено: 16:19 01.07.2022)
 
СМИ: ЕС ужесточит существующие санкции против России вместо введения новых

Bloomberg: Евросоюз ужесточит существующие санкции против России вместо введения новых

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг Евросоюза
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Основное внимание в новых мерах ЕС против России, как ожидается, будет не на введении новых санкций, например, в отношении газа, а на ужесточении уже существующих, передает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники.
По данным агентства, ряд стран ЕС настаивают на ужесточении санкций, в том числе в отношении газа, однако, в основном, на данном этапе в блоке мало интереса к таким "смелым действиям", учитывая вероятный дефицит топлива и нынешний рост цен.
"Вместо этого в ближайшем будущем внимание, скорее всего, будет сосредоточено на ужесточении и расширении существующих мер, таких как ограничения на экспорт технологий, а также санкций в отношении российских бизнесменов и юридических лиц", - сообщает агентство.
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