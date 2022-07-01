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Медведев назвал попадание научных институтов под санкции знаком качества - РИА Новости, 01.07.2022
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Наука
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Медведев назвал попадание научных институтов под санкции знаком качества
Медведев назвал попадание научных институтов под санкции знаком качества - РИА Новости, 01.07.2022
Медведев назвал попадание научных институтов под санкции знаком качества
Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал знаком качества попадание научных исследовательских институтов и университетов в санкционные списки. РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T15:48
2022-07-01T15:48
наука
общество
московский физико-технический институт
дмитрий медведев
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал знаком качества попадание научных исследовательских институтов и университетов в санкционные списки.На совещании по вопросу "О подготовке системы мер для обеспечения технологического суверенитета отечественной сферы исследований и разработок", которое проходит на площадке МФТИ, Медведеву рассказали, что университет стал мировым лидером по упоминанию в качестве объекта санкций, и ни один университет сейчас не подвергается такому количеству ограничений как МФТИ."Я вас поздравляю. В принципе это знак признания. Я абсолютно не шучу. Хорошего тут мало. Но с другой стороны, это все-таки знак качества", - отреагировал Медведев.
https://ria.ru/20220630/medvedev-1799238442.html
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общество, московский физико-технический институт, дмитрий медведев
15:48 01.07.2022
 
Медведев назвал попадание научных институтов под санкции знаком качества

Замглавы Совбеза Медведев назвал попадание научных институтов под санкции знаком качества

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал знаком качества попадание научных исследовательских институтов и университетов в санкционные списки.
На совещании по вопросу "О подготовке системы мер для обеспечения технологического суверенитета отечественной сферы исследований и разработок", которое проходит на площадке МФТИ, Медведеву рассказали, что университет стал мировым лидером по упоминанию в качестве объекта санкций, и ни один университет сейчас не подвергается такому количеству ограничений как МФТИ.
"Я вас поздравляю. В принципе это знак признания. Я абсолютно не шучу. Хорошего тут мало. Но с другой стороны, это все-таки знак качества", - отреагировал Медведев.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
Вчера, 12:55
Медведев назвал санкции актом агрессии
 
НаукаОбществоМосковский физико-технический институтДмитрий Медведев
 
 
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