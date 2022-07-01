https://ria.ru/20220701/sanktsii-1799609006.html

Медведев назвал попадание научных институтов под санкции знаком качества

Медведев назвал попадание научных институтов под санкции знаком качества - РИА Новости, 01.07.2022

Медведев назвал попадание научных институтов под санкции знаком качества

Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал знаком качества попадание научных исследовательских институтов и университетов в санкционные списки. РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T15:48

2022-07-01T15:48

2022-07-01T15:48

наука

общество

московский физико-технический институт

дмитрий медведев

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал знаком качества попадание научных исследовательских институтов и университетов в санкционные списки.На совещании по вопросу "О подготовке системы мер для обеспечения технологического суверенитета отечественной сферы исследований и разработок", которое проходит на площадке МФТИ, Медведеву рассказали, что университет стал мировым лидером по упоминанию в качестве объекта санкций, и ни один университет сейчас не подвергается такому количеству ограничений как МФТИ."Я вас поздравляю. В принципе это знак признания. Я абсолютно не шучу. Хорошего тут мало. Но с другой стороны, это все-таки знак качества", - отреагировал Медведев.

https://ria.ru/20220630/medvedev-1799238442.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, московский физико-технический институт, дмитрий медведев