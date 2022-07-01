https://ria.ru/20220701/sanktsii-1799609006.html
Медведев назвал попадание научных институтов под санкции знаком качества
Медведев назвал попадание научных институтов под санкции знаком качества - РИА Новости, 01.07.2022
Медведев назвал попадание научных институтов под санкции знаком качества
Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал знаком качества попадание научных исследовательских институтов и университетов в санкционные списки. РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T15:48
2022-07-01T15:48
2022-07-01T15:48
наука
общество
московский физико-технический институт
дмитрий медведев
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал знаком качества попадание научных исследовательских институтов и университетов в санкционные списки.На совещании по вопросу "О подготовке системы мер для обеспечения технологического суверенитета отечественной сферы исследований и разработок", которое проходит на площадке МФТИ, Медведеву рассказали, что университет стал мировым лидером по упоминанию в качестве объекта санкций, и ни один университет сейчас не подвергается такому количеству ограничений как МФТИ."Я вас поздравляю. В принципе это знак признания. Я абсолютно не шучу. Хорошего тут мало. Но с другой стороны, это все-таки знак качества", - отреагировал Медведев.
https://ria.ru/20220630/medvedev-1799238442.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, московский физико-технический институт, дмитрий медведев
Медведев назвал попадание научных институтов под санкции знаком качества
Замглавы Совбеза Медведев назвал попадание научных институтов под санкции знаком качества