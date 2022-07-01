https://ria.ru/20220701/samolety-1799553687.html

S7 может вернуть лизингодателю Boeing 737 MAX, заявил Савельев

S7 может вернуть лизингодателю Boeing 737 MAX, заявил Савельев - РИА Новости, 01.07.2022

S7 может вернуть лизингодателю Boeing 737 MAX, заявил Савельев

Российская авиакомпания S7 может вернуть лизингодателю Boeing 737 MAX, если получит разрешение спецкомиссии, сообщил журналистам министр транспорта РФ Виталий... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T13:37

2022-07-01T13:37

2022-07-01T13:37

экономика

россия

сша

s7 airlines

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

boeing 737

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости/Прайм. Российская авиакомпания S7 может вернуть лизингодателю Boeing 737 MAX, если получит разрешение спецкомиссии, сообщил журналистам министр транспорта РФ Виталий Савельев.Газета "Коммерсант" в пятницу написала, что авиакомпании AirBridgeCargo и S7 обратились в Минтранс за разрешением вернуть часть самолетов иностранным лизингодателям. В пресс-службе S7 сообщили, что компания планирует вернуть лизингодателю два судна Boeing 737–8 МАХ "ввиду отсутствия сертификата типа в РФ и, соответственно, невозможности его эксплуатации"."Создана специальная комиссия под руководством вице-премьера Юрия Ивановича Борисова, которая определяет разрешения на вывоз самолетов. Если S7 выйдет с таким предложением на комиссию Юрия Ивановича Борисова, то вопрос будет рассмотрен", - сказал Савельев.Полеты Boeing 737 МАХ были приостановлены в 2019 году в США и многих других странах после того, как разбились два таких лайнера. В октябре 2019 года группа международных экспертов выявила значительные недочеты при сертификации самолета, допущенные компанией и американским регулятором FAA. В частности, по мнению экспертов, важная информация о системе коррекции маневрирования (MCAS) была представлена FAA не в полном объеме, а сам регулятор предоставил чрезмерные полномочия Boeing в процессе сертификации.США сняли запрет на использование Boeing 737 MAX в ноябре 2020 года, после чего возобновление эксплуатации этих самолетов одобрил ряд других стран. Росавиация в начале февраля сообщала, что сертификация обновленного Boeing 737 MAX для полетов в РФ продолжается.

https://ria.ru/20220701/zapasy-1799548336.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, сша, s7 airlines, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), boeing 737