S7 может вернуть лизингодателю Boeing 737 MAX, заявил Савельев
Глава Минтранса Савельев: S7 может вернуть Boeing 737 MAX, если разрешит спецкомиссия
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании "S7 Airlines" в международном аэропорту Владивосток
Самолет авиакомпании "S7 Airlines" в международном аэропорту Владивосток. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости/Прайм. Российская авиакомпания S7 может вернуть лизингодателю Boeing 737 MAX, если получит разрешение спецкомиссии, сообщил журналистам министр транспорта РФ Виталий Савельев.
Газета "Коммерсант" в пятницу написала, что авиакомпании AirBridgeCargo и S7 обратились в Минтранс за разрешением вернуть часть самолетов иностранным лизингодателям. В пресс-службе S7 сообщили, что компания планирует вернуть лизингодателю два судна Boeing 737–8 МАХ "ввиду отсутствия сертификата типа в РФ и, соответственно, невозможности его эксплуатации".
"Создана специальная комиссия под руководством вице-премьера Юрия Ивановича Борисова, которая определяет разрешения на вывоз самолетов. Если S7 выйдет с таким предложением на комиссию Юрия Ивановича Борисова, то вопрос будет рассмотрен", - сказал Савельев.
Полеты Boeing 737 МАХ были приостановлены в 2019 году в США и многих других странах после того, как разбились два таких лайнера. В октябре 2019 года группа международных экспертов выявила значительные недочеты при сертификации самолета, допущенные компанией и американским регулятором FAA. В частности, по мнению экспертов, важная информация о системе коррекции маневрирования (MCAS) была представлена FAA не в полном объеме, а сам регулятор предоставил чрезмерные полномочия Boeing в процессе сертификации.
США сняли запрет на использование Boeing 737 MAX в ноябре 2020 года, после чего возобновление эксплуатации этих самолетов одобрил ряд других стран. Росавиация в начале февраля сообщала, что сертификация обновленного Boeing 737 MAX для полетов в РФ продолжается.