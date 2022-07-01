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S7 может вернуть лизингодателю Boeing 737 MAX, заявил Савельев - РИА Новости, 01.07.2022
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S7 может вернуть лизингодателю Boeing 737 MAX, заявил Савельев
S7 может вернуть лизингодателю Boeing 737 MAX, заявил Савельев - РИА Новости, 01.07.2022
S7 может вернуть лизингодателю Boeing 737 MAX, заявил Савельев
Российская авиакомпания S7 может вернуть лизингодателю Boeing 737 MAX, если получит разрешение спецкомиссии, сообщил журналистам министр транспорта РФ Виталий... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T13:37
2022-07-01T13:37
экономика
россия
сша
s7 airlines
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
boeing 737
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости/Прайм. Российская авиакомпания S7 может вернуть лизингодателю Boeing 737 MAX, если получит разрешение спецкомиссии, сообщил журналистам министр транспорта РФ Виталий Савельев.Газета "Коммерсант" в пятницу написала, что авиакомпании AirBridgeCargo и S7 обратились в Минтранс за разрешением вернуть часть самолетов иностранным лизингодателям. В пресс-службе S7 сообщили, что компания планирует вернуть лизингодателю два судна Boeing 737–8 МАХ "ввиду отсутствия сертификата типа в РФ и, соответственно, невозможности его эксплуатации"."Создана специальная комиссия под руководством вице-премьера Юрия Ивановича Борисова, которая определяет разрешения на вывоз самолетов. Если S7 выйдет с таким предложением на комиссию Юрия Ивановича Борисова, то вопрос будет рассмотрен", - сказал Савельев.Полеты Boeing 737 МАХ были приостановлены в 2019 году в США и многих других странах после того, как разбились два таких лайнера. В октябре 2019 года группа международных экспертов выявила значительные недочеты при сертификации самолета, допущенные компанией и американским регулятором FAA. В частности, по мнению экспертов, важная информация о системе коррекции маневрирования (MCAS) была представлена FAA не в полном объеме, а сам регулятор предоставил чрезмерные полномочия Boeing в процессе сертификации.США сняли запрет на использование Boeing 737 MAX в ноябре 2020 года, после чего возобновление эксплуатации этих самолетов одобрил ряд других стран. Росавиация в начале февраля сообщала, что сертификация обновленного Boeing 737 MAX для полетов в РФ продолжается.
https://ria.ru/20220701/zapasy-1799548336.html
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экономика, россия, сша, s7 airlines, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), boeing 737
13:37 01.07.2022
 
S7 может вернуть лизингодателю Boeing 737 MAX, заявил Савельев

Глава Минтранса Савельев: S7 может вернуть Boeing 737 MAX, если разрешит спецкомиссия

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании "S7 Airlines" в международном аэропорту Владивосток
Самолет авиакомпании S7 Airlines в международном аэропорту Владивосток - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Самолет авиакомпании "S7 Airlines" в международном аэропорту Владивосток. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости/Прайм. Российская авиакомпания S7 может вернуть лизингодателю Boeing 737 MAX, если получит разрешение спецкомиссии, сообщил журналистам министр транспорта РФ Виталий Савельев.
Газета "Коммерсант" в пятницу написала, что авиакомпании AirBridgeCargo и S7 обратились в Минтранс за разрешением вернуть часть самолетов иностранным лизингодателям. В пресс-службе S7 сообщили, что компания планирует вернуть лизингодателю два судна Boeing 737–8 МАХ "ввиду отсутствия сертификата типа в РФ и, соответственно, невозможности его эксплуатации".
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"Создана специальная комиссия под руководством вице-премьера Юрия Ивановича Борисова, которая определяет разрешения на вывоз самолетов. Если S7 выйдет с таким предложением на комиссию Юрия Ивановича Борисова, то вопрос будет рассмотрен", - сказал Савельев.
Полеты Boeing 737 МАХ были приостановлены в 2019 году в США и многих других странах после того, как разбились два таких лайнера. В октябре 2019 года группа международных экспертов выявила значительные недочеты при сертификации самолета, допущенные компанией и американским регулятором FAA. В частности, по мнению экспертов, важная информация о системе коррекции маневрирования (MCAS) была представлена FAA не в полном объеме, а сам регулятор предоставил чрезмерные полномочия Boeing в процессе сертификации.
США сняли запрет на использование Boeing 737 MAX в ноябре 2020 года, после чего возобновление эксплуатации этих самолетов одобрил ряд других стран. Росавиация в начале февраля сообщала, что сертификация обновленного Boeing 737 MAX для полетов в РФ продолжается.
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