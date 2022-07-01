https://ria.ru/20220701/samolet-1799530734.html
ВС России за время спецоперации уничтожили 226 украинских самолетов
ВС России за время спецоперации уничтожили 226 украинских самолетов - РИА Новости, 01.07.2022
ВС России за время спецоперации уничтожили 226 украинских самолетов
С начала проведения специальной военной операции на Украине были уничтожены 226 украинских самолетов и 1411 беспилотников, сообщили в пятницу в пресс-службе... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T12:53
2022-07-01T12:53
2022-07-01T13:04
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. С начала проведения специальной военной операции на Украине были уничтожены 226 украинских самолетов и 1411 беспилотников, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 226 самолетов, 134 вертолета, 1411 беспилотных летательных аппаратов, 353 зенитных ракетных комплекса, 3873 танка и других боевых бронированных машин, 699 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3067 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3948 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
12:53 01.07.2022 (обновлено: 13:04 01.07.2022)
ВС России за время спецоперации уничтожили 226 украинских самолетов
Минобороны: ВС России за время спецоперации уничтожили 226 украинских самолетов