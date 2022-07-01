https://ria.ru/20220701/samolet-1799530734.html

ВС России за время спецоперации уничтожили 226 украинских самолетов

ВС России за время спецоперации уничтожили 226 украинских самолетов - РИА Новости, 01.07.2022

ВС России за время спецоперации уничтожили 226 украинских самолетов

С начала проведения специальной военной операции на Украине были уничтожены 226 украинских самолетов и 1411 беспилотников, сообщили в пятницу в пресс-службе... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T12:53

2022-07-01T12:53

2022-07-01T13:04

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. С начала проведения специальной военной операции на Украине были уничтожены 226 украинских самолетов и 1411 беспилотников, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 226 самолетов, 134 вертолета, 1411 беспилотных летательных аппаратов, 353 зенитных ракетных комплекса, 3873 танка и других боевых бронированных машин, 699 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3067 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3948 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

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Варвара Скокшина

в мире, украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)