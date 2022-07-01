07:05 01.07.2022 (обновлено: 17:54 01.07.2022)
Япония изучает последствия указа Путина о "Сахалине-2"
Замгенсека правительства Кихара: Япония изучает влияние указа Путина о "Сахалине-2"
Вид на ночной Токио. Архивное фото
ТОКИО, 1 июл — РИА Новости. Япония изучает влияние указа президента России Владимира Путина о проекте "Сахалин-2", сообщил на пресс-конференции заместитель генерального секретаря правительства Сэйдзи Кихара.
"Нам известно об указе президента России. Рассуждая с общих позиций, нельзя допустить ущемления прав нашей страны в области полезных ископаемых. В настоящее время мы изучаем вопрос того, что будет происходить с долей японских предприятий в проекте "Сахалин-2", а также вопрос влияния на импорт в Японию СПГ. Таким образом, я не могу пока ответить о наших дальнейших шагах. Указ был подписан вчера. <...> Мы изучаем цели российской стороны и фон, поэтому о том, какие мы предпримем шаги и какие шаги предпримет каждая из компаний, я сейчас сказать не могу", — сказал заместитель генерального секретаря.
Он отметил, что сейчас Япония изучает "цели и тот фон", на основании которого было принято такое решение.
Путин подписал указ о специальных экономических мерах в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями иностранных государств. В указе предписана смена оператора крупного нефтегазового проекта "Сахалин-2" на новое юридическое лицо, которому перейдут права и обязанности Sakhalin Energy. Имущество Sakhalin Energy будет передано в собственность России с одновременной передачей в безвозмездное пользование новому оператору "Сахалина-2". В Sakhalin Energy "Газпрому" принадлежит 50% плюс одна акция, Shell — 27,5% минус одна акция, японским Mitsui и Mitsubishi — 12,5% и десять процентов соответственно. "Газпром" свою долю сохраняет, а иностранцы должны за месяц заявить, согласны ли принять такую же долю в новом операторе. Затем российское правительство за три дня решит — передать или отказать. Непереданные доли будут проданы, а иностранцы получат вырученные деньги на спецсчет за вычетом нанесенного ими ущерба.
"Сахалин-2" — нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа — Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Инфраструктура включает в себя три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и СПГ-завод проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год.
Shell в конце февраля объявила о решении выйти из совместных с "Газпромом" и "Газпром нефтью" предприятий, включая "Сахалин-2", "Енисей" и "Салым Петролеум", а также прекратить участие в "Северном потоке — 2". По оценке Shell, по итогам прошлого квартала компания должна потерять от четырех до пяти миллиардов долларов в связи с прекращением этой деятельности в России. Японские компании и правительство страны подчеркивали свое намерение остаться в проекте, так как участие в нем позволяет обеспечивать стабильные поставки энергоресурсов.