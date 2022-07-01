Рейтинг@Mail.ru
Япония изучает последствия указа Путина о "Сахалине-2" - РИА Новости, 01.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220701/sakhalin-2-1799457483.html
Япония изучает последствия указа Путина о "Сахалине-2"
Япония изучает последствия указа Путина о "Сахалине-2" - РИА Новости, 01.07.2022
Япония изучает последствия указа Путина о "Сахалине-2"
Япония изучает влияние указа президента России Владимира Путина о проекте "Сахалин-2", сообщил на пресс-конференции заместитель генерального секретаря... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T07:05
2022-07-01T17:54
экономика
россия
сахалин-2
sakhalin energy
shell
северный поток — 2
япония
токио
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156071/57/1560715706_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d12cf20e58cb5e248234be80f5851a6d.jpg
ТОКИО, 1 июл — РИА Новости. Япония изучает влияние указа президента России Владимира Путина о проекте "Сахалин-2", сообщил на пресс-конференции заместитель генерального секретаря правительства Сэйдзи Кихара.Он отметил, что сейчас Япония изучает "цели и тот фон", на основании которого было принято такое решение.Путин подписал указ о специальных экономических мерах в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями иностранных государств. В указе предписана смена оператора крупного нефтегазового проекта "Сахалин-2" на новое юридическое лицо, которому перейдут права и обязанности Sakhalin Energy. Имущество Sakhalin Energy будет передано в собственность России с одновременной передачей в безвозмездное пользование новому оператору "Сахалина-2". В Sakhalin Energy "Газпрому" принадлежит 50% плюс одна акция, Shell — 27,5% минус одна акция, японским Mitsui и Mitsubishi — 12,5% и десять процентов соответственно. "Газпром" свою долю сохраняет, а иностранцы должны за месяц заявить, согласны ли принять такую же долю в новом операторе. Затем российское правительство за три дня решит — передать или отказать. Непереданные доли будут проданы, а иностранцы получат вырученные деньги на спецсчет за вычетом нанесенного ими ущерба."Сахалин-2" — нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа — Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Инфраструктура включает в себя три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и СПГ-завод проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год.Shell в конце февраля объявила о решении выйти из совместных с "Газпромом" и "Газпром нефтью" предприятий, включая "Сахалин-2", "Енисей" и "Салым Петролеум", а также прекратить участие в "Северном потоке — 2". По оценке Shell, по итогам прошлого квартала компания должна потерять от четырех до пяти миллиардов долларов в связи с прекращением этой деятельности в России. Японские компании и правительство страны подчеркивали свое намерение остаться в проекте, так как участие в нем позволяет обеспечивать стабильные поставки энергоресурсов.
https://ria.ru/20220630/doli-1799441181.html
россия
япония
токио
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156071/57/1560715706_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cf0b0d2be341cac1bdb9790f1b1fe0b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, сахалин-2, sakhalin energy, shell, северный поток — 2, япония, токио, в мире
07:05 01.07.2022 (обновлено: 17:54 01.07.2022)
 
Япония изучает последствия указа Путина о "Сахалине-2"

Замгенсека правительства Кихара: Япония изучает влияние указа Путина о "Сахалине-2"

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкВид на ночной Токио
Вид на ночной Токио - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Вид на ночной Токио. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 1 июл — РИА Новости. Япония изучает влияние указа президента России Владимира Путина о проекте "Сахалин-2", сообщил на пресс-конференции заместитель генерального секретаря правительства Сэйдзи Кихара.

"Нам известно об указе президента России. Рассуждая с общих позиций, нельзя допустить ущемления прав нашей страны в области полезных ископаемых. В настоящее время мы изучаем вопрос того, что будет происходить с долей японских предприятий в проекте "Сахалин-2", а также вопрос влияния на импорт в Японию СПГ. Таким образом, я не могу пока ответить о наших дальнейших шагах. Указ был подписан вчера. <...> Мы изучаем цели российской стороны и фон, поэтому о том, какие мы предпримем шаги и какие шаги предпримет каждая из компаний, я сейчас сказать не могу", сказал заместитель генерального секретаря.

Он отметил, что сейчас Япония изучает "цели и тот фон", на основании которого было принято такое решение.
Путин подписал указ о специальных экономических мерах в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями иностранных государств. В указе предписана смена оператора крупного нефтегазового проекта "Сахалин-2" на новое юридическое лицо, которому перейдут права и обязанности Sakhalin Energy. Имущество Sakhalin Energy будет передано в собственность России с одновременной передачей в безвозмездное пользование новому оператору "Сахалина-2". В Sakhalin Energy "Газпрому" принадлежит 50% плюс одна акция, Shell — 27,5% минус одна акция, японским Mitsui и Mitsubishi — 12,5% и десять процентов соответственно. "Газпром" свою долю сохраняет, а иностранцы должны за месяц заявить, согласны ли принять такую же долю в новом операторе. Затем российское правительство за три дня решит — передать или отказать. Непереданные доли будут проданы, а иностранцы получат вырученные деньги на спецсчет за вычетом нанесенного ими ущерба.
Нефтяная вышка. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
Вчера, 23:57
Оператора "Сахалина-2" сменят из-за нарушений обязательств по СРП
"Сахалин-2" — нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа — Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Инфраструктура включает в себя три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и СПГ-завод проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год.
Shell в конце февраля объявила о решении выйти из совместных с "Газпромом" и "Газпром нефтью" предприятий, включая "Сахалин-2", "Енисей" и "Салым Петролеум", а также прекратить участие в "Северном потоке — 2". По оценке Shell, по итогам прошлого квартала компания должна потерять от четырех до пяти миллиардов долларов в связи с прекращением этой деятельности в России. Японские компании и правительство страны подчеркивали свое намерение остаться в проекте, так как участие в нем позволяет обеспечивать стабильные поставки энергоресурсов.
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
Вчера, 23:55
Правительство сможет продать доли иностранцев в новом операторе "Сахалин-2"
 
ЭкономикаРоссияСахалин-2Sakhalin EnergyShellСеверный поток — 2ЯпонияТокиоВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала