https://ria.ru/20220701/sakhalin-2-1799457483.html

Япония изучает последствия указа Путина о "Сахалине-2"

Япония изучает последствия указа Путина о "Сахалине-2" - РИА Новости, 01.07.2022

Япония изучает последствия указа Путина о "Сахалине-2"

Япония изучает влияние указа президента России Владимира Путина о проекте "Сахалин-2", сообщил на пресс-конференции заместитель генерального секретаря... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T07:05

2022-07-01T07:05

2022-07-01T17:54

экономика

россия

сахалин-2

sakhalin energy

shell

северный поток — 2

япония

токио

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ТОКИО, 1 июл — РИА Новости. Япония изучает влияние указа президента России Владимира Путина о проекте "Сахалин-2", сообщил на пресс-конференции заместитель генерального секретаря правительства Сэйдзи Кихара.Он отметил, что сейчас Япония изучает "цели и тот фон", на основании которого было принято такое решение.Путин подписал указ о специальных экономических мерах в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями иностранных государств. В указе предписана смена оператора крупного нефтегазового проекта "Сахалин-2" на новое юридическое лицо, которому перейдут права и обязанности Sakhalin Energy. Имущество Sakhalin Energy будет передано в собственность России с одновременной передачей в безвозмездное пользование новому оператору "Сахалина-2". В Sakhalin Energy "Газпрому" принадлежит 50% плюс одна акция, Shell — 27,5% минус одна акция, японским Mitsui и Mitsubishi — 12,5% и десять процентов соответственно. "Газпром" свою долю сохраняет, а иностранцы должны за месяц заявить, согласны ли принять такую же долю в новом операторе. Затем российское правительство за три дня решит — передать или отказать. Непереданные доли будут проданы, а иностранцы получат вырученные деньги на спецсчет за вычетом нанесенного ими ущерба."Сахалин-2" — нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа — Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Инфраструктура включает в себя три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и СПГ-завод проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год.Shell в конце февраля объявила о решении выйти из совместных с "Газпромом" и "Газпром нефтью" предприятий, включая "Сахалин-2", "Енисей" и "Салым Петролеум", а также прекратить участие в "Северном потоке — 2". По оценке Shell, по итогам прошлого квартала компания должна потерять от четырех до пяти миллиардов долларов в связи с прекращением этой деятельности в России. Японские компании и правительство страны подчеркивали свое намерение остаться в проекте, так как участие в нем позволяет обеспечивать стабильные поставки энергоресурсов.

https://ria.ru/20220630/doli-1799441181.html

россия

япония

токио

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экономика, россия, сахалин-2, sakhalin energy, shell, северный поток — 2, япония, токио, в мире