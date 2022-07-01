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В Кремле переадресовали РБК вопрос о приоритетах референдумов в ДНР и ЛНР
В Кремле переадресовали РБК вопрос о приоритетах референдумов в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 01.07.2022
В Кремле переадресовали РБК вопрос о приоритетах референдумов в ДНР и ЛНР
Вопросы о приоритетных референдумах по присоединению ДНР и ЛНР к России следует задавать изданию, которое об этом написало, заявил пресс-секретарь президента РФ РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T12:44
2022-07-01T12:44
2022-07-01T12:44
специальная военная операция на украине
политика
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
рбк (медиагруппа)
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Вопросы о приоритетных референдумах по присоединению ДНР и ЛНР к России следует задавать изданию, которое об этом написало, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее РБК со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, написало, что власти якобы не ставят задачу одновременного проведения референдумов на всех территориях Украины, подконтрольных РФ, главный вариант - референдумы о присоединении в ЛНР и ДНР."Нет, это нужно обращаться к этому изданию, почему они (делают) такие выводы и почему такие заявления",- сказал Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать публикацию.
https://ria.ru/20220618/mironov-1796449208.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, рбк (медиагруппа), дмитрий песков, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр
В Кремле переадресовали РБК вопрос о приоритетах референдумов в ДНР и ЛНР
Песков переадресовал РБК вопрос о приоритетах референдумов в ДНР и ЛНР