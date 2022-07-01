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В Кремле переадресовали РБК вопрос о приоритетах референдумов в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 01.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220701/referendum-1799527563.html
В Кремле переадресовали РБК вопрос о приоритетах референдумов в ДНР и ЛНР
В Кремле переадресовали РБК вопрос о приоритетах референдумов в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 01.07.2022
В Кремле переадресовали РБК вопрос о приоритетах референдумов в ДНР и ЛНР
Вопросы о приоритетных референдумах по присоединению ДНР и ЛНР к России следует задавать изданию, которое об этом написало, заявил пресс-секретарь президента РФ РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T12:44
2022-07-01T12:44
специальная военная операция на украине
политика
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
рбк (медиагруппа)
дмитрий песков
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Вопросы о приоритетных референдумах по присоединению ДНР и ЛНР к России следует задавать изданию, которое об этом написало, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее РБК со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, написало, что власти якобы не ставят задачу одновременного проведения референдумов на всех территориях Украины, подконтрольных РФ, главный вариант - референдумы о присоединении в ЛНР и ДНР."Нет, это нужно обращаться к этому изданию, почему они (делают) такие выводы и почему такие заявления",- сказал Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать публикацию.
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политика, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, рбк (медиагруппа), дмитрий песков, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр
12:44 01.07.2022
 
В Кремле переадресовали РБК вопрос о приоритетах референдумов в ДНР и ЛНР

Песков переадресовал РБК вопрос о приоритетах референдумов в ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Вопросы о приоритетных референдумах по присоединению ДНР и ЛНР к России следует задавать изданию, которое об этом написало, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее РБК со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, написало, что власти якобы не ставят задачу одновременного проведения референдумов на всех территориях Украины, подконтрольных РФ, главный вариант - референдумы о присоединении в ЛНР и ДНР.
"Нет, это нужно обращаться к этому изданию, почему они (делают) такие выводы и почему такие заявления",- сказал Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать публикацию.
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Специальная военная операция на УкраинеПолитикаРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРБК (медиагруппа)Дмитрий ПесковПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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