https://ria.ru/20220701/referendum-1799527563.html

В Кремле переадресовали РБК вопрос о приоритетах референдумов в ДНР и ЛНР

В Кремле переадресовали РБК вопрос о приоритетах референдумов в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 01.07.2022

В Кремле переадресовали РБК вопрос о приоритетах референдумов в ДНР и ЛНР

Вопросы о приоритетных референдумах по присоединению ДНР и ЛНР к России следует задавать изданию, которое об этом написало, заявил пресс-секретарь президента РФ РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T12:44

2022-07-01T12:44

2022-07-01T12:44

специальная военная операция на украине

политика

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

рбк (медиагруппа)

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признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Вопросы о приоритетных референдумах по присоединению ДНР и ЛНР к России следует задавать изданию, которое об этом написало, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее РБК со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, написало, что власти якобы не ставят задачу одновременного проведения референдумов на всех территориях Украины, подконтрольных РФ, главный вариант - референдумы о присоединении в ЛНР и ДНР."Нет, это нужно обращаться к этому изданию, почему они (делают) такие выводы и почему такие заявления",- сказал Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать публикацию.

https://ria.ru/20220618/mironov-1796449208.html

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Кирилл Волков

политика, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, рбк (медиагруппа), дмитрий песков, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр