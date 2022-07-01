https://ria.ru/20220701/pvo-1799515490.html

Средства ПВО сбили два украинских Су-25 и 11 беспилотников

Средства ПВО сбили два украинских Су-25 и 11 беспилотников - РИА Новости, 01.07.2022

Средства ПВО сбили два украинских Су-25 и 11 беспилотников

Российские системы ПВО за сутки сбили два украинских штурмовика Су-25 и 11 беспилотников, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T12:23

2022-07-01T12:23

2022-07-01T17:04

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

су-25

россия

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1c/1791386482_0:87:3148:1858_1920x0_80_0_0_d76149c6c635a5022d00c5140d46dfe8.jpg

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Российские системы ПВО за сутки сбили два украинских штурмовика Су-25 и 11 беспилотников, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ."Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты два самолета Су-25 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Барвенково и Курулька Харьковской области", - говорится в сообщении.Также за сутки сбито 11 украинских дронов в ДНР, Харьковской и Запорожской областях. Помимо этого, ПВО перехватила восемь реактивных снарядов системы залпового огня в Харьковской области, ДНР и ЛНР.

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минобороны об уничтожении военной техники ВСУ С начала проведения специальной военной операции на Украине были уничтожены 226 украинских самолетов и 1411 беспилотников, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ. "Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 226 самолетов, 134 вертолета, 1411 беспилотных летательных аппаратов, 353 зенитных ракетных комплекса, 3873 танка и других боевых бронированных машин, 699 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3067 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3948 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сообщении. 2022-07-01T12:23 true PT3M30S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, украина, су-25, россия, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр