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Средства ПВО сбили два украинских Су-25 и 11 беспилотников
Средства ПВО сбили два украинских Су-25 и 11 беспилотников - РИА Новости, 01.07.2022
Средства ПВО сбили два украинских Су-25 и 11 беспилотников
Российские системы ПВО за сутки сбили два украинских штурмовика Су-25 и 11 беспилотников, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T12:23
2022-07-01T12:23
2022-07-01T17:04
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
су-25
россия
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Российские системы ПВО за сутки сбили два украинских штурмовика Су-25 и 11 беспилотников, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ."Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты два самолета Су-25 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Барвенково и Курулька Харьковской области", - говорится в сообщении.Также за сутки сбито 11 украинских дронов в ДНР, Харьковской и Запорожской областях. Помимо этого, ПВО перехватила восемь реактивных снарядов системы залпового огня в Харьковской области, ДНР и ЛНР.
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Минобороны об уничтожении военной техники ВСУ
С начала проведения специальной военной операции на Украине были уничтожены 226 украинских самолетов и 1411 беспилотников, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ. "Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 226 самолетов, 134 вертолета, 1411 беспилотных летательных аппаратов, 353 зенитных ракетных комплекса, 3873 танка и других боевых бронированных машин, 699 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3067 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3948 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сообщении.
2022-07-01T12:23
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РИА Новости
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безопасность, украина, су-25, россия, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
12:23 01.07.2022 (обновлено: 17:04 01.07.2022)
Средства ПВО сбили два украинских Су-25 и 11 беспилотников
Минобороны: средства ПВО сбили два украинских Су-25 и 11 беспилотников