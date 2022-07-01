https://ria.ru/20220701/putin-1799558961.html
Путин сообщил Моди об ошибках некоторых стран, которые привели к росту цен
Путин сообщил Моди об ошибках некоторых стран, которые привели к росту цен - РИА Новости, 01.07.2022
Путин сообщил Моди об ошибках некоторых стран, которые привели к росту цен
Президент России Владимир Путин сообщил премьеру Индии Нарендре Моди об ошибках ряда стран, которые привели к нарушению архитектуры свободной торговли и... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T13:48
2022-07-01T13:48
2022-07-01T13:55
экономика
владимир путин
россия
нарендра моди
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил премьеру Индии Нарендре Моди об ошибках ряда стран, которые привели к нарушению архитектуры свободной торговли и спровоцировали рост цен, сообщает пресс-служба Кремля."Владимир Путин обратил внимание на допущенные рядом стран системные ошибки, которые привели к нарушению всей архитектуры свободной торговли продовольственными товарами и спровоцировали существенный рост их стоимости. Нелегитимные санкции против России усугубили и без того сложную обстановку. Те же факторы негативно сказались и на мировом энергетическом рынке", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220701/prodovolstvie-1799555472.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, россия, нарендра моди
13:48 01.07.2022 (обновлено: 13:55 01.07.2022)
Путин сообщил Моди об ошибках некоторых стран, которые привели к росту цен
Президент Путин сообщил Моди об ошибках некоторых стран, которые спровоцировали рост цен