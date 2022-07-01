https://ria.ru/20220701/putin-1799558961.html

Путин сообщил Моди об ошибках некоторых стран, которые привели к росту цен

Путин сообщил Моди об ошибках некоторых стран, которые привели к росту цен - РИА Новости, 01.07.2022

Путин сообщил Моди об ошибках некоторых стран, которые привели к росту цен

Президент России Владимир Путин сообщил премьеру Индии Нарендре Моди об ошибках ряда стран, которые привели к нарушению архитектуры свободной торговли и... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T13:48

2022-07-01T13:48

2022-07-01T13:55

экономика

владимир путин

россия

нарендра моди

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил премьеру Индии Нарендре Моди об ошибках ряда стран, которые привели к нарушению архитектуры свободной торговли и спровоцировали рост цен, сообщает пресс-служба Кремля."Владимир Путин обратил внимание на допущенные рядом стран системные ошибки, которые привели к нарушению всей архитектуры свободной торговли продовольственными товарами и спровоцировали существенный рост их стоимости. Нелегитимные санкции против России усугубили и без того сложную обстановку. Те же факторы негативно сказались и на мировом энергетическом рынке", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220701/prodovolstvie-1799555472.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, владимир путин, россия, нарендра моди