https://ria.ru/20220701/putin-1799546105.html
Путин оценил роль взаимодействия регионов России и Белоруссии
Путин оценил роль взаимодействия регионов России и Белоруссии - РИА Новости, 01.07.2022
Путин оценил роль взаимодействия регионов России и Белоруссии
Взаимодействие между субъектами России и Белоруссии служит одной из основ добрососедских отношений между двумя странами, во многом благодаря сотрудничеству... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T13:21
2022-07-01T13:21
2022-07-01T13:21
союзное государство
россия
белоруссия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Взаимодействие между субъектами России и Белоруссии служит одной из основ добрососедских отношений между двумя странами, во многом благодаря сотрудничеству регионов в прошлом году двусторонний оборот увеличился более чем на треть, заявил президент РФ Владимир Путин в своем обращении к участникам Форума регионов России и Белоруссии."Практическое взаимодействие между субъектами Российской Федерации и областями Республики Беларусь служит одной из основ добрососедских отношений между нашими странами и локомотивом самой тесной и взаимовыгодной экономической кооперации. Во многом именно благодаря активному сотрудничеству регионов в прошлом году двусторонний товарооборот увеличился более чем на треть, приблизившись к 40 миллиардам долларов. И в январе-апреле текущего года рост продолжился", - сказал Путин.Он отметил, что Россия и Белоруссия не только ключевые торговые, но и инвестиционные партнёры."По накопленным капиталовложениям в белорусскую экономику наша страна прочно удерживает первое место – более четырех миллиардов долларов. В республике работают около двух с половиной тысяч компаний с российским участием", - подчеркнул Путин.
https://ria.ru/20220701/belorussiya-1799533831.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, владимир путин, экономика
Путин оценил роль взаимодействия регионов России и Белоруссии
Президент Путин назвал взаимодействие регионов России и Белоруссии основой взаимоотношений