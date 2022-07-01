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Путин оценил роль взаимодействия регионов России и Белоруссии - РИА Новости, 01.07.2022
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Путин оценил роль взаимодействия регионов России и Белоруссии
Путин оценил роль взаимодействия регионов России и Белоруссии - РИА Новости, 01.07.2022
Путин оценил роль взаимодействия регионов России и Белоруссии
Взаимодействие между субъектами России и Белоруссии служит одной из основ добрососедских отношений между двумя странами, во многом благодаря сотрудничеству... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T13:21
2022-07-01T13:21
союзное государство
россия
белоруссия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Взаимодействие между субъектами России и Белоруссии служит одной из основ добрососедских отношений между двумя странами, во многом благодаря сотрудничеству регионов в прошлом году двусторонний оборот увеличился более чем на треть, заявил президент РФ Владимир Путин в своем обращении к участникам Форума регионов России и Белоруссии."Практическое взаимодействие между субъектами Российской Федерации и областями Республики Беларусь служит одной из основ добрососедских отношений между нашими странами и локомотивом самой тесной и взаимовыгодной экономической кооперации. Во многом именно благодаря активному сотрудничеству регионов в прошлом году двусторонний товарооборот увеличился более чем на треть, приблизившись к 40 миллиардам долларов. И в январе-апреле текущего года рост продолжился", - сказал Путин.Он отметил, что Россия и Белоруссия не только ключевые торговые, но и инвестиционные партнёры."По накопленным капиталовложениям в белорусскую экономику наша страна прочно удерживает первое место – более четырех миллиардов долларов. В республике работают около двух с половиной тысяч компаний с российским участием", - подчеркнул Путин.
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россия, белоруссия, владимир путин, экономика
13:21 01.07.2022
 
Путин оценил роль взаимодействия регионов России и Белоруссии

Президент Путин назвал взаимодействие регионов России и Белоруссии основой взаимоотношений

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Взаимодействие между субъектами России и Белоруссии служит одной из основ добрососедских отношений между двумя странами, во многом благодаря сотрудничеству регионов в прошлом году двусторонний оборот увеличился более чем на треть, заявил президент РФ Владимир Путин в своем обращении к участникам Форума регионов России и Белоруссии.
"Практическое взаимодействие между субъектами Российской Федерации и областями Республики Беларусь служит одной из основ добрососедских отношений между нашими странами и локомотивом самой тесной и взаимовыгодной экономической кооперации. Во многом именно благодаря активному сотрудничеству регионов в прошлом году двусторонний товарооборот увеличился более чем на треть, приблизившись к 40 миллиардам долларов. И в январе-апреле текущего года рост продолжился", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин обращается с видеоприветствием к участникам IX Форума регионов России и Белоруссии, который проходит в Гродно - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
13:00Союзное государство
Россия поддержит белорусские проекты по созданию производств, заявил Путин
Он отметил, что Россия и Белоруссия не только ключевые торговые, но и инвестиционные партнёры.
"По накопленным капиталовложениям в белорусскую экономику наша страна прочно удерживает первое место – более четырех миллиардов долларов. В республике работают около двух с половиной тысяч компаний с российским участием", - подчеркнул Путин.
Президент России Владимир Путин участвует в режиме видеоконференции в пленарной сессии первого Евразийского экономического форума, который проходит в Бишкеке
13:16Союзное государство
Путин оценил темпы реализации союзных программ России и Белоруссии
 
Союзное государствоРоссияБелоруссияВладимир ПутинЭкономика
 
 
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