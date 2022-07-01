https://ria.ru/20220701/putin-1799546105.html

Путин оценил роль взаимодействия регионов России и Белоруссии

Путин оценил роль взаимодействия регионов России и Белоруссии - РИА Новости, 01.07.2022

Путин оценил роль взаимодействия регионов России и Белоруссии

Взаимодействие между субъектами России и Белоруссии служит одной из основ добрососедских отношений между двумя странами, во многом благодаря сотрудничеству... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T13:21

2022-07-01T13:21

2022-07-01T13:21

союзное государство

россия

белоруссия

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Взаимодействие между субъектами России и Белоруссии служит одной из основ добрососедских отношений между двумя странами, во многом благодаря сотрудничеству регионов в прошлом году двусторонний оборот увеличился более чем на треть, заявил президент РФ Владимир Путин в своем обращении к участникам Форума регионов России и Белоруссии."Практическое взаимодействие между субъектами Российской Федерации и областями Республики Беларусь служит одной из основ добрососедских отношений между нашими странами и локомотивом самой тесной и взаимовыгодной экономической кооперации. Во многом именно благодаря активному сотрудничеству регионов в прошлом году двусторонний товарооборот увеличился более чем на треть, приблизившись к 40 миллиардам долларов. И в январе-апреле текущего года рост продолжился", - сказал Путин.Он отметил, что Россия и Белоруссия не только ключевые торговые, но и инвестиционные партнёры."По накопленным капиталовложениям в белорусскую экономику наша страна прочно удерживает первое место – более четырех миллиардов долларов. В республике работают около двух с половиной тысяч компаний с российским участием", - подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20220701/belorussiya-1799533831.html

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белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, белоруссия, владимир путин, экономика