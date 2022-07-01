https://ria.ru/20220701/puteshestviya-1799458777.html

Туркомпании обязали привлекать инструкторов-проводников на сложные маршруты

Туркомпании обязали привлекать инструкторов-проводников на сложные маршруты - РИА Новости, 01.07.2022

Туркомпании обязали привлекать инструкторов-проводников на сложные маршруты

Российские туркомпании с 1 июля обязаны привлекать инструкторов-проводников для сопровождения путешественников на сложных маршрутах, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T17:18

2022-07-01T17:18

2022-07-01T17:18

туризм

туризм

новости - туризм

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

гид

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Российские туркомпании с 1 июля обязаны привлекать инструкторов-проводников для сопровождения путешественников на сложных маршрутах, сообщили в пресс-службе Ростуризма.Речь идет о посещении мест, путь к которым связан с преодолением сложных природных препятствий. Ознакомиться с их перечнем и маршрутами можно на сайтах федераций по спортивному туризму и альпинизму, рассказали в ведомстве.В Ростуризме отметили, что на следующем этапе все инструкторы-проводники должны будут проходить специальную аттестацию. "Вводить такие требования без переходного периода не целесообразно, поэтому законом предусмотрено, что еще целый год она будет добровольной, а с 1 июля 2023 года обязательной", — отметили в пресс-службе.В переходный период регулятор просит турфирмы по возможности привлекать к сопровождению гостей на маршрутах повышенной сложности инструкторов-проводников с серьезным опытом работы.Самостоятельным туристам ведомство напоминает о необходимости перед сложным походом уведомлять об этом МЧС через специальную форму на сайте министерства. Это необходимо для того, чтобы в нестандартной ситуации экстренные службы региона смогли оперативно направить путешественникам помощь.Кроме того, с 1 июля стартует переходный период, который продлится год, когда экскурсоводы и гиды-переводчики должны подготовиться и пройти аттестацию. Информация о ней в ближайшее время будет доступна на сайтах региональных органов власти. После 1 июля 2023 года гиды, не прошедшие аттестацию, не смогут проводить экскурсии.

https://ria.ru/20220126/puteshestviya-1769392317.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гид