https://ria.ru/20220701/provokatsiya-1799714824.html

Киев готовит провокацию в Одессе для обвинения России в гибели гражданских

Киев готовит провокацию в Одессе для обвинения России в гибели гражданских - РИА Новости, 01.07.2022

Киев готовит провокацию в Одессе для обвинения России в гибели гражданских

Киевский режим готовит провокацию в Одессе для обвинения России в разрушении гражданской инфраструктуры и гибели мирных жителей - планируется инсценировка... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T21:35

2022-07-01T21:35

2022-07-01T21:35

специальная военная операция на украине

юнисеф

одесса

сша

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Киевский режим готовит провокацию в Одессе для обвинения России в разрушении гражданской инфраструктуры и гибели мирных жителей - планируется инсценировка поражения одного из соцобъектов с "массовкой", за 500 долларов на человека изображающей жертв; для реализации провокации в город доставлены иностранные журналисты и сотрудники ЮНИСЕФ.Об этом сообщил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."По имеющейся достоверной информации, в Одессе киевским режимом осуществляется подготовка очередной изощренной провокации с целью обвинения Вооруженных Сил России в убийстве мирных жителей (в том числе несовершеннолетних) и целенаправленном разрушении гражданской инфраструктуры с использованием запрещенных международными соглашениями кассетных боеприпасов", - сказал Мизинцев на брифинге в пятницу.По словам Мизинцева, по замыслу военной администрации Одесской области "при огневом воздействии со стороны подразделений Вооруженных Сил России по местам дислокации украинских вооруженных формирований планируется провести инсценировку поражения одного из социальных объектов, где заранее подготовлена "массовка" (до 30 человек) из числа антироссийских активистов, выступающих в роли погибших и пострадавших".Всем участникам постановочных сцен после проведения видеосъемок "предусмотрено денежное вознаграждение в размере 500 долларов США, при этом, предварительно уже выплачено по 100 долларов США каждому", добавил Мизинцев."Заранее предупреждаем мировое сообщество и международные организации, что этот и другие подобные фейки о якобы "злодеяниях русских", фабрикуемые киевскими властями при поддержке западных "кураторов", в ближайшее время планируется широко распространить в СМИ. Еще раз акцентируем внимание, что в ходе специальной военной операции Вооруженные Силы Российской Федерации не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры и исключительно гуманно относятся к мирному населению", - подчеркнул Мизинцев.

https://ria.ru/20220701/dron-1799603547.html

одесса

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юнисеф, одесса, сша, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр