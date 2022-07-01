Рейтинг@Mail.ru
Киев готовит провокацию в Одессе для обвинения России в гибели гражданских - РИА Новости, 01.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220701/provokatsiya-1799714824.html
Киев готовит провокацию в Одессе для обвинения России в гибели гражданских
Киев готовит провокацию в Одессе для обвинения России в гибели гражданских - РИА Новости, 01.07.2022
Киев готовит провокацию в Одессе для обвинения России в гибели гражданских
Киевский режим готовит провокацию в Одессе для обвинения России в разрушении гражданской инфраструктуры и гибели мирных жителей - планируется инсценировка... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T21:35
2022-07-01T21:35
специальная военная операция на украине
юнисеф
одесса
сша
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797741117_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_848a024a4dd78a2d1e8f7a9705b4ea7b.jpg
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Киевский режим готовит провокацию в Одессе для обвинения России в разрушении гражданской инфраструктуры и гибели мирных жителей - планируется инсценировка поражения одного из соцобъектов с "массовкой", за 500 долларов на человека изображающей жертв; для реализации провокации в город доставлены иностранные журналисты и сотрудники ЮНИСЕФ.Об этом сообщил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."По имеющейся достоверной информации, в Одессе киевским режимом осуществляется подготовка очередной изощренной провокации с целью обвинения Вооруженных Сил России в убийстве мирных жителей (в том числе несовершеннолетних) и целенаправленном разрушении гражданской инфраструктуры с использованием запрещенных международными соглашениями кассетных боеприпасов", - сказал Мизинцев на брифинге в пятницу.По словам Мизинцева, по замыслу военной администрации Одесской области "при огневом воздействии со стороны подразделений Вооруженных Сил России по местам дислокации украинских вооруженных формирований планируется провести инсценировку поражения одного из социальных объектов, где заранее подготовлена "массовка" (до 30 человек) из числа антироссийских активистов, выступающих в роли погибших и пострадавших".Всем участникам постановочных сцен после проведения видеосъемок "предусмотрено денежное вознаграждение в размере 500 долларов США, при этом, предварительно уже выплачено по 100 долларов США каждому", добавил Мизинцев."Заранее предупреждаем мировое сообщество и международные организации, что этот и другие подобные фейки о якобы "злодеяниях русских", фабрикуемые киевскими властями при поддержке западных "кураторов", в ближайшее время планируется широко распространить в СМИ. Еще раз акцентируем внимание, что в ходе специальной военной операции Вооруженные Силы Российской Федерации не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры и исключительно гуманно относятся к мирному населению", - подчеркнул Мизинцев.
https://ria.ru/20220701/dron-1799603547.html
одесса
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797741117_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_9ef091eeb9e274b5c2d246ff431ca881.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
юнисеф, одесса, сша, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
21:35 01.07.2022
 
Киев готовит провокацию в Одессе для обвинения России в гибели гражданских

Киев готовит провокацию в Одессе с иностранными журналистами и сотрудниками ЮНИСЕФ

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Киевский режим готовит провокацию в Одессе для обвинения России в разрушении гражданской инфраструктуры и гибели мирных жителей - планируется инсценировка поражения одного из соцобъектов с "массовкой", за 500 долларов на человека изображающей жертв; для реализации провокации в город доставлены иностранные журналисты и сотрудники ЮНИСЕФ.
Об этом сообщил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"По имеющейся достоверной информации, в Одессе киевским режимом осуществляется подготовка очередной изощренной провокации с целью обвинения Вооруженных Сил России в убийстве мирных жителей (в том числе несовершеннолетних) и целенаправленном разрушении гражданской инфраструктуры с использованием запрещенных международными соглашениями кассетных боеприпасов", - сказал Мизинцев на брифинге в пятницу.
"Для реализации провокации в период с 26 по 28 июня 2022 года в Одессу доставлены до 20 представителей иностранных средств массовой информации, а также сотрудники международной организации ЮНИСЕФ (Детский фонд Организации Объединенных Наций)", - добавил генерал.
По словам Мизинцева, по замыслу военной администрации Одесской области "при огневом воздействии со стороны подразделений Вооруженных Сил России по местам дислокации украинских вооруженных формирований планируется провести инсценировку поражения одного из социальных объектов, где заранее подготовлена "массовка" (до 30 человек) из числа антироссийских активистов, выступающих в роли погибших и пострадавших".
Всем участникам постановочных сцен после проведения видеосъемок "предусмотрено денежное вознаграждение в размере 500 долларов США, при этом, предварительно уже выплачено по 100 долларов США каждому", добавил Мизинцев.
"Заранее предупреждаем мировое сообщество и международные организации, что этот и другие подобные фейки о якобы "злодеяниях русских", фабрикуемые киевскими властями при поддержке западных "кураторов", в ближайшее время планируется широко распространить в СМИ. Еще раз акцентируем внимание, что в ходе специальной военной операции Вооруженные Силы Российской Федерации не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры и исключительно гуманно относятся к мирному населению", - подчеркнул Мизинцев.
Граница Украины и России - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
Вчера, 15:35Специальная военная операция на Украине
Киев собирает деньги на дроны, чтобы контролировать границу с Россией
 
Специальная военная операция на УкраинеЮНИСЕФОдессаСШАУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала