https://ria.ru/20220701/prodovolstvie-1799555472.html
Путин и Моди обсудили положение дел на глобальном рынке продовольствия
Путин и Моди обсудили положение дел на глобальном рынке продовольствия - РИА Новости, 01.07.2022
Путин и Моди обсудили положение дел на глобальном рынке продовольствия
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, лидеры рассмотрели складывающееся положение дел на... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T13:40
2022-07-01T13:40
2022-07-01T13:55
в мире
владимир путин
нарендра моди
брикс
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, лидеры рассмотрели складывающееся положение дел на глобальном рынке продовольствия, сообщили в пресс-службе Кремля."Как было условлено в ходе саммита БРИКС (23-24 июня), президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Республики Индия Нарендрой Моди. Лидеры обстоятельно обсудили актуальную тематику российско-индийских отношений, уделив особое внимание дальнейшему развитию взаимовыгодных связей в сфере экономики. С удовлетворением констатирован существенный рост объемов двусторонней торговли, включая взаимные поставки сельскохозяйственной продукции", - говорится в сообщении.Добавляется, что в разговоре был выражен обоюдный настрой на всестороннее укрепление особо привилегированного партнерства между странами.
https://ria.ru/20220701/torgovlya-1799551398.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, нарендра моди, брикс
13:40 01.07.2022 (обновлено: 13:55 01.07.2022)
Путин и Моди обсудили положение дел на глобальном рынке продовольствия
Президент Путин и премьер Индии Моди обсудили ситуацию на глобальном рынке продовольствия