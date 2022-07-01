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Путин и Моди обсудили положение дел на глобальном рынке продовольствия - РИА Новости, 01.07.2022
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Путин и Моди обсудили положение дел на глобальном рынке продовольствия
Путин и Моди обсудили положение дел на глобальном рынке продовольствия - РИА Новости, 01.07.2022
Путин и Моди обсудили положение дел на глобальном рынке продовольствия
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, лидеры рассмотрели складывающееся положение дел на... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T13:40
2022-07-01T13:55
в мире
владимир путин
нарендра моди
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, лидеры рассмотрели складывающееся положение дел на глобальном рынке продовольствия, сообщили в пресс-службе Кремля."Как было условлено в ходе саммита БРИКС (23-24 июня), президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Республики Индия Нарендрой Моди. Лидеры обстоятельно обсудили актуальную тематику российско-индийских отношений, уделив особое внимание дальнейшему развитию взаимовыгодных связей в сфере экономики. С удовлетворением констатирован существенный рост объемов двусторонней торговли, включая взаимные поставки сельскохозяйственной продукции", - говорится в сообщении.Добавляется, что в разговоре был выражен обоюдный настрой на всестороннее укрепление особо привилегированного партнерства между странами.
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в мире, владимир путин, нарендра моди, брикс
13:40 01.07.2022 (обновлено: 13:55 01.07.2022)
 
Путин и Моди обсудили положение дел на глобальном рынке продовольствия

Президент Путин и премьер Индии Моди обсудили ситуацию на глобальном рынке продовольствия

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, лидеры рассмотрели складывающееся положение дел на глобальном рынке продовольствия, сообщили в пресс-службе Кремля.
"Как было условлено в ходе саммита БРИКС (23-24 июня), президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Республики Индия Нарендрой Моди. Лидеры обстоятельно обсудили актуальную тематику российско-индийских отношений, уделив особое внимание дальнейшему развитию взаимовыгодных связей в сфере экономики. С удовлетворением констатирован существенный рост объемов двусторонней торговли, включая взаимные поставки сельскохозяйственной продукции", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в разговоре был выражен обоюдный настрой на всестороннее укрепление особо привилегированного партнерства между странами.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди
13:33
Путин и Моди обсудили стимулирование двусторонней торговли
 
В миреВладимир ПутинНарендра МодиБРИКС
 
 
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