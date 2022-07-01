https://ria.ru/20220701/prodovolstvie-1799555472.html

Путин и Моди обсудили положение дел на глобальном рынке продовольствия

Путин и Моди обсудили положение дел на глобальном рынке продовольствия - РИА Новости, 01.07.2022

Путин и Моди обсудили положение дел на глобальном рынке продовольствия

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, лидеры рассмотрели складывающееся положение дел на... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T13:40

2022-07-01T13:40

2022-07-01T13:55

в мире

владимир путин

нарендра моди

брикс

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, лидеры рассмотрели складывающееся положение дел на глобальном рынке продовольствия, сообщили в пресс-службе Кремля."Как было условлено в ходе саммита БРИКС (23-24 июня), президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Республики Индия Нарендрой Моди. Лидеры обстоятельно обсудили актуальную тематику российско-индийских отношений, уделив особое внимание дальнейшему развитию взаимовыгодных связей в сфере экономики. С удовлетворением констатирован существенный рост объемов двусторонней торговли, включая взаимные поставки сельскохозяйственной продукции", - говорится в сообщении.Добавляется, что в разговоре был выражен обоюдный настрой на всестороннее укрепление особо привилегированного партнерства между странами.

https://ria.ru/20220701/torgovlya-1799551398.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, нарендра моди, брикс