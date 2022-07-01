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Глава Приднестровья попросил Россию улучшить консульское обслуживание - РИА Новости, 01.07.2022
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Глава Приднестровья попросил Россию улучшить консульское обслуживание
Глава Приднестровья попросил Россию улучшить консульское обслуживание - РИА Новости, 01.07.2022
Глава Приднестровья попросил Россию улучшить консульское обслуживание
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский на расширенном заседании коллегии МИД призвал российскую сторону улучшить... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T15:10
2022-07-01T15:10
в мире
россия
тирасполь
молдавия
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ТИРАСПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский на расширенном заседании коллегии МИД призвал российскую сторону улучшить консульское обслуживание соотечественников в Тирасполе, сообщила пресс-служба приднестровского лидера."Люди выступают с понятным требованием - не могут продлить российский паспорт. Нужно ездить, лечиться, учиться. Ну как так? Здесь вопрос не к госпоже Санду. Вопрос к российской стороне. Почему так? Надо выходить из этого положения. Страдают люди. Где была проблема, там она и осталась. Мы сигнализируем России, и это нужно продолжать через все площадки. Чтобы МИД России исполнил свои обязанности в полном объеме", - приводит пресс-служба слова Красносельского.По официальным данным в непризнанной республике проживает порядка 220 тысяч местных жителей, обладающих российским гражданством. Консульское обслуживание осуществляет в Тирасполе выездной консульский пункт посольства РФ в Молдавии.
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в мире, россия, тирасполь, молдавия
15:10 01.07.2022
 
Глава Приднестровья попросил Россию улучшить консульское обслуживание

Глава Приднестровья Красносельский попросил Россию улучшить консульское обслуживание

© Sputnik / Mihai CarausТирасполь
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
Тирасполь. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский на расширенном заседании коллегии МИД призвал российскую сторону улучшить консульское обслуживание соотечественников в Тирасполе, сообщила пресс-служба приднестровского лидера.
"Люди выступают с понятным требованием - не могут продлить российский паспорт. Нужно ездить, лечиться, учиться. Ну как так? Здесь вопрос не к госпоже Санду. Вопрос к российской стороне. Почему так? Надо выходить из этого положения. Страдают люди. Где была проблема, там она и осталась. Мы сигнализируем России, и это нужно продолжать через все площадки. Чтобы МИД России исполнил свои обязанности в полном объеме", - приводит пресс-служба слова Красносельского.
По официальным данным в непризнанной республике проживает порядка 220 тысяч местных жителей, обладающих российским гражданством. Консульское обслуживание осуществляет в Тирасполе выездной консульский пункт посольства РФ в Молдавии.
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
11 июня, 17:36
Посол США предложил дать особый статус Приднестровью в составе Молдавии
 
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