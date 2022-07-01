https://ria.ru/20220701/pridnestrove-1799591303.html
Глава Приднестровья попросил Россию улучшить консульское обслуживание
Глава Приднестровья попросил Россию улучшить консульское обслуживание - РИА Новости, 01.07.2022
Глава Приднестровья попросил Россию улучшить консульское обслуживание
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский на расширенном заседании коллегии МИД призвал российскую сторону улучшить... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T15:10
2022-07-01T15:10
2022-07-01T15:10
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ТИРАСПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский на расширенном заседании коллегии МИД призвал российскую сторону улучшить консульское обслуживание соотечественников в Тирасполе, сообщила пресс-служба приднестровского лидера."Люди выступают с понятным требованием - не могут продлить российский паспорт. Нужно ездить, лечиться, учиться. Ну как так? Здесь вопрос не к госпоже Санду. Вопрос к российской стороне. Почему так? Надо выходить из этого положения. Страдают люди. Где была проблема, там она и осталась. Мы сигнализируем России, и это нужно продолжать через все площадки. Чтобы МИД России исполнил свои обязанности в полном объеме", - приводит пресс-служба слова Красносельского.По официальным данным в непризнанной республике проживает порядка 220 тысяч местных жителей, обладающих российским гражданством. Консульское обслуживание осуществляет в Тирасполе выездной консульский пункт посольства РФ в Молдавии.
https://ria.ru/20220611/pridnestrove-1794788639.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, тирасполь, молдавия
Глава Приднестровья попросил Россию улучшить консульское обслуживание
Глава Приднестровья Красносельский попросил Россию улучшить консульское обслуживание