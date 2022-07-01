https://ria.ru/20220701/predpriyatie-1799619977.html

В Тверской области создадут предприятие по глубокой переработке древесины

В Тверской области создадут предприятие по глубокой переработке древесины - РИА Новости, 01.07.2022

В Тверской области создадут предприятие по глубокой переработке древесины

В Калининском районе Тверской области создадут предприятие по глубокой переработке древесины, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T16:14

2022-07-01T16:14

2022-07-01T16:14

тверская область

игорь руденя

экономика

тверская область

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ТВЕРЬ, 1 июл - РИА Новости. В Калининском районе Тверской области создадут предприятие по глубокой переработке древесины, сообщает пресс-служба регионального правительства.На заседании региональной комиссии по земельным отношениям одобрено выделение участка земли площадью 19,2 га, где планируется разместить лесопильный цех, складской-логистический комплекс, мастерские, сушильный комплекс, линии сортировки, цеха профилирования изделий, обрезных пиломатериалов, переработки.Предполагается, что строительство комплекса позволит привлечь в регион свыше 500 миллионов рублей инвестиции и создать до ста рабочих мест.По мнению губернатора региона Игоря Рудени, в условиях санкционного давления ключевым направлением для региона является реализация инвестиционных проектов, которые обеспечивают создание новых и расширение действующих предприятий, повышение конкурентоспособности тверской продукции, создание новых рабочих мест.

https://ria.ru/20220630/investproekty-1799357037.html

тверская область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

игорь руденя, экономика, тверская область