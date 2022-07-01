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В Тверской области создадут предприятие по глубокой переработке древесины - РИА Новости, 01.07.2022
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Тверская область
https://ria.ru/20220701/predpriyatie-1799619977.html
В Тверской области создадут предприятие по глубокой переработке древесины
В Тверской области создадут предприятие по глубокой переработке древесины - РИА Новости, 01.07.2022
В Тверской области создадут предприятие по глубокой переработке древесины
В Калининском районе Тверской области создадут предприятие по глубокой переработке древесины, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T16:14
2022-07-01T16:14
тверская область
игорь руденя
экономика
тверская область
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ТВЕРЬ, 1 июл - РИА Новости. В Калининском районе Тверской области создадут предприятие по глубокой переработке древесины, сообщает пресс-служба регионального правительства.На заседании региональной комиссии по земельным отношениям одобрено выделение участка земли площадью 19,2 га, где планируется разместить лесопильный цех, складской-логистический комплекс, мастерские, сушильный комплекс, линии сортировки, цеха профилирования изделий, обрезных пиломатериалов, переработки.Предполагается, что строительство комплекса позволит привлечь в регион свыше 500 миллионов рублей инвестиции и создать до ста рабочих мест.По мнению губернатора региона Игоря Рудени, в условиях санкционного давления ключевым направлением для региона является реализация инвестиционных проектов, которые обеспечивают создание новых и расширение действующих предприятий, повышение конкурентоспособности тверской продукции, создание новых рабочих мест.
https://ria.ru/20220630/investproekty-1799357037.html
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игорь руденя, экономика, тверская область
16:14 01.07.2022
 

В Тверской области создадут предприятие по глубокой переработке древесины

© Фото : Правительство Тверской областиВ Тверской области создадут предприятие по глубокой переработке древесины
В Тверской области создадут предприятие по глубокой переработке древесины - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© Фото : Правительство Тверской области
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ТВЕРЬ, 1 июл - РИА Новости. В Калининском районе Тверской области создадут предприятие по глубокой переработке древесины, сообщает пресс-служба регионального правительства.
На заседании региональной комиссии по земельным отношениям одобрено выделение участка земли площадью 19,2 га, где планируется разместить лесопильный цех, складской-логистический комплекс, мастерские, сушильный комплекс, линии сортировки, цеха профилирования изделий, обрезных пиломатериалов, переработки.
Предполагается, что строительство комплекса позволит привлечь в регион свыше 500 миллионов рублей инвестиции и создать до ста рабочих мест.
По мнению губернатора региона Игоря Рудени, в условиях санкционного давления ключевым направлением для региона является реализация инвестиционных проектов, которые обеспечивают создание новых и расширение действующих предприятий, повышение конкурентоспособности тверской продукции, создание новых рабочих мест.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
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Руденя: в АПК Тверской области планируют реализовать 17 инвестпроектов
 
Тверская областьИгорь РуденяЭкономикаТверская область
 
 
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