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В Тверской области создадут предприятие по глубокой переработке древесины
В Тверской области создадут предприятие по глубокой переработке древесины - РИА Новости, 01.07.2022
В Тверской области создадут предприятие по глубокой переработке древесины
В Калининском районе Тверской области создадут предприятие по глубокой переработке древесины, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T16:14
2022-07-01T16:14
2022-07-01T16:14
тверская область
игорь руденя
экономика
тверская область
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ТВЕРЬ, 1 июл - РИА Новости. В Калининском районе Тверской области создадут предприятие по глубокой переработке древесины, сообщает пресс-служба регионального правительства.На заседании региональной комиссии по земельным отношениям одобрено выделение участка земли площадью 19,2 га, где планируется разместить лесопильный цех, складской-логистический комплекс, мастерские, сушильный комплекс, линии сортировки, цеха профилирования изделий, обрезных пиломатериалов, переработки.Предполагается, что строительство комплекса позволит привлечь в регион свыше 500 миллионов рублей инвестиции и создать до ста рабочих мест.По мнению губернатора региона Игоря Рудени, в условиях санкционного давления ключевым направлением для региона является реализация инвестиционных проектов, которые обеспечивают создание новых и расширение действующих предприятий, повышение конкурентоспособности тверской продукции, создание новых рабочих мест.
https://ria.ru/20220630/investproekty-1799357037.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь руденя, экономика, тверская область
ТВЕРЬ, 1 июл - РИА Новости. В Калининском районе Тверской области создадут предприятие по глубокой переработке древесины, сообщает пресс-служба регионального правительства.
На заседании региональной комиссии по земельным отношениям одобрено выделение участка земли площадью 19,2 га, где планируется разместить лесопильный цех, складской-логистический комплекс, мастерские, сушильный комплекс, линии сортировки, цеха профилирования изделий, обрезных пиломатериалов, переработки.
Предполагается, что строительство комплекса позволит привлечь в регион свыше 500 миллионов рублей инвестиции и создать до ста рабочих мест.
По мнению губернатора региона Игоря Рудени
, в условиях санкционного давления ключевым направлением для региона является реализация инвестиционных проектов, которые обеспечивают создание новых и расширение действующих предприятий, повышение конкурентоспособности тверской продукции, создание новых рабочих мест.