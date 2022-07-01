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Обвиняемых в похищении и убийстве девочки в Костроме осудили пожизненно

Обвиняемых в похищении и убийстве девочки в Костроме осудили пожизненно - РИА Новости, 01.07.2022

Обвиняемых в похищении и убийстве девочки в Костроме осудили пожизненно

Костромской областной суд приговорил к пожизненному лишению свободы двух фигурантов уголовного дела о похищении и убийстве пятилетней девочки, передает... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T14:43

2022-07-01T14:43

2022-07-01T16:34

происшествия

кострома

костромская область

россия

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КОСТРОМА, 1 июл — РИА Новости. Костромской областной суд приговорил к пожизненному лишению свободы двух фигурантов уголовного дела о похищении и убийстве пятилетней девочки, передает корреспондент РИА Новости.В пятницу состоялось оглашение приговора. В присутствии прессы суд огласил его вводную и резолютивную части. Отбывать наказание осужденные будут в колонии особого режима.Как сообщил агентству адвокат Андрей Алешкин, осужденные выплатят семье девочки четыре миллиона рублей. Он добавил, что потерпевшие удовлетворены приговором.Пятилетняя девочка 4 января вышла на улицу Северной Правды в Костроме и пропала. Позже силовики задержали двух подозреваемых, 45 и 24 лет, которые признались в убийстве ребенка — тело обнаружили в комнате общежития. По данным прокуратуры, оба мужчины ранее судимы, причем один из них — за сексуальное насилие и порнографию. В зависимости от роли каждого они обвиняются в изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и убийстве.По данным прокуратуры, фигуранты дела признали вину в полном объеме. Проведенные по делу экспертизы показали, что они осознанно совершали свои действия.Также правоохранительные органы возбудили еще одно уголовное дело — о халатности должностных лиц городского отдела полиции № 2, которые, по версии следствия, ненадлежащим образом осуществляли административный надзор, установленный по решению суда за освободившимся педофилом.

https://ria.ru/20220208/zakon-1771592765.html

https://ria.ru/20220405/ubiytsa-1781882417.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, кострома, костромская область, россия