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Обвиняемых в похищении и убийстве девочки в Костроме осудили пожизненно
Обвиняемых в похищении и убийстве девочки в Костроме осудили пожизненно - РИА Новости, 01.07.2022
Обвиняемых в похищении и убийстве девочки в Костроме осудили пожизненно
Костромской областной суд приговорил к пожизненному лишению свободы двух фигурантов уголовного дела о похищении и убийстве пятилетней девочки, передает... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T14:43
2022-07-01T14:43
2022-07-01T16:34
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КОСТРОМА, 1 июл — РИА Новости. Костромской областной суд приговорил к пожизненному лишению свободы двух фигурантов уголовного дела о похищении и убийстве пятилетней девочки, передает корреспондент РИА Новости.В пятницу состоялось оглашение приговора. В присутствии прессы суд огласил его вводную и резолютивную части. Отбывать наказание осужденные будут в колонии особого режима.Как сообщил агентству адвокат Андрей Алешкин, осужденные выплатят семье девочки четыре миллиона рублей. Он добавил, что потерпевшие удовлетворены приговором.Пятилетняя девочка 4 января вышла на улицу Северной Правды в Костроме и пропала. Позже силовики задержали двух подозреваемых, 45 и 24 лет, которые признались в убийстве ребенка — тело обнаружили в комнате общежития. По данным прокуратуры, оба мужчины ранее судимы, причем один из них — за сексуальное насилие и порнографию. В зависимости от роли каждого они обвиняются в изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и убийстве.По данным прокуратуры, фигуранты дела признали вину в полном объеме. Проведенные по делу экспертизы показали, что они осознанно совершали свои действия.Также правоохранительные органы возбудили еще одно уголовное дело — о халатности должностных лиц городского отдела полиции № 2, которые, по версии следствия, ненадлежащим образом осуществляли административный надзор, установленный по решению суда за освободившимся педофилом.
https://ria.ru/20220208/zakon-1771592765.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, кострома, костромская область, россия
14:43 01.07.2022 (обновлено: 16:34 01.07.2022)
Обвиняемых в похищении и убийстве девочки в Костроме осудили пожизненно
Двое мужчин, похитивших и убивших пятилетнюю девочку в Костроме, получили пожизненный срок
КОСТРОМА, 1 июл — РИА Новости. Костромской областной суд приговорил к пожизненному лишению свободы двух фигурантов уголовного дела о похищении и убийстве пятилетней девочки, передает корреспондент РИА Новости.
В пятницу состоялось оглашение приговора. В присутствии прессы суд огласил его вводную и резолютивную части. Отбывать наказание осужденные будут в колонии особого режима.
Как сообщил агентству адвокат Андрей Алешкин, осужденные выплатят семье девочки четыре миллиона рублей. Он добавил, что потерпевшие удовлетворены приговором.
Пятилетняя девочка 4 января вышла на улицу Северной Правды в Костроме
и пропала. Позже силовики задержали двух подозреваемых, 45 и 24 лет, которые признались в убийстве ребенка — тело обнаружили в комнате общежития. По данным прокуратуры, оба мужчины ранее судимы, причем один из них — за сексуальное насилие и порнографию. В зависимости от роли каждого они обвиняются в изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и убийстве.
По данным прокуратуры, фигуранты дела признали вину в полном объеме. Проведенные по делу экспертизы показали, что они осознанно совершали свои действия.
Также правоохранительные органы возбудили еще одно уголовное дело — о халатности должностных лиц городского отдела полиции № 2, которые, по версии следствия, ненадлежащим образом осуществляли административный надзор, установленный по решению суда за освободившимся педофилом.