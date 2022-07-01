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"Газпром" назвал причину падения мирового потребления газа
"Газпром" назвал причину падения мирового потребления газа - РИА Новости, 01.07.2022
"Газпром" назвал причину падения мирового потребления газа
Мировое потребление газа за первое полугодие 2022 года упало на 24 миллиарда кубометров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, главным фактором... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T12:00
2022-07-01T12:00
2022-07-01T12:10
газпром
экономика
евросоюз
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Мировое потребление газа за первое полугодие 2022 года упало на 24 миллиарда кубометров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, главным фактором стало сокращение спроса в Евросоюзе на 27 миллиардов кубов, сообщил "Газпром"."Мировое потребление газа за шесть месяцев 2022 года, по первой предварительной оценке, снизилось на 24 миллиарда кубометров относительно первого полугодия 2021 года. А потребление газа в 27 странах Европейского союза за этот же период сократилось на 27 миллиардов кубометров", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале компании."Таким образом, снижение спроса на газ в ЕС стало ключевым фактором сокращения мирового потребления", - резюмирует "Газпром".В июне председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер говорил, что мировое потребление газа за пять месяцев 2022 года уменьшилось в годовом выражении на 25 миллиардов кубометров газа, в ЕС - на 24 миллиарда из этого объема.
https://ria.ru/20220701/inflyatsiya-1799510062.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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газпром, экономика, евросоюз
12:00 01.07.2022 (обновлено: 12:10 01.07.2022)
"Газпром" назвал причину падения мирового потребления газа
"Газпром": мировое потребление газа упало за I полугодие 2022 года из-за Евросоюза