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В Донецке при обстреле пострадала женщина - РИА Новости, 01.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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В Донецке при обстреле пострадала женщина
В Донецке при обстреле пострадала женщина - РИА Новости, 01.07.2022
В Донецке при обстреле пострадала женщина
Мирная жительница Донецка получила ранение в результате обстрела Петровского района города со стороны украинских войск, сообщает в пятницу штаб территориальной... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T17:30
2022-07-01T18:19
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
петровский район
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Мирная жительница Донецка получила ранение в результате обстрела Петровского района города со стороны украинских войск, сообщает в пятницу штаб территориальной обороны Донецкой Народной республики."ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.) ранили мирную жительницу в Петровском районе Донецка. При обстреле ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) улицы Боткина в Петровском районе города ранение получила женщина 1961 года рождения. Доставлена в городскую больницу №14, рядом с ее домом произошло возгорание", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Штаб территориальной обороны ДНР ранее в пятницу сообщал об обстреле Петровского района Донецка со стороны украинских войск. Повреждения получили детский сад и жилые дома.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.Начиная с 13 июня столица ДНР подвергается беспрецедентным обстрелам. Удары наносятся практических по всем районам города, в наибольшей степени страдают Киевский, Петровский, Пролетарский и Куйбышевский районы. Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал обстрел города 13 июня одним из самых ожесточенных за восемь лет конфликта.
https://ria.ru/20220701/donetsk-1799583154.html
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донецк (днр)
петровский район
донецкая народная республика
украина
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в мире, донецк (днр), петровский район, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
17:30 01.07.2022 (обновлено: 18:19 01.07.2022)
 
В Донецке при обстреле пострадала женщина

Штаб теробороны ДНР: в Донецке при обстреле войсками ВСУ пострадали мирная жительница

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Донецке
Последствия обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Мирная жительница Донецка получила ранение в результате обстрела Петровского района города со стороны украинских войск, сообщает в пятницу штаб территориальной обороны Донецкой Народной республики.
"ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.) ранили мирную жительницу в Петровском районе Донецка. При обстреле ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) улицы Боткина в Петровском районе города ранение получила женщина 1961 года рождения. Доставлена в городскую больницу №14, рядом с ее домом произошло возгорание", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
Жилой дом в Киевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
Вчера, 14:48Специальная военная операция на Украине
В Донецке из-за обстрела со стороны украинских войск ранен мужчина
Штаб территориальной обороны ДНР ранее в пятницу сообщал об обстреле Петровского района Донецка со стороны украинских войск. Повреждения получили детский сад и жилые дома.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
Начиная с 13 июня столица ДНР подвергается беспрецедентным обстрелам. Удары наносятся практических по всем районам города, в наибольшей степени страдают Киевский, Петровский, Пролетарский и Куйбышевский районы. Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал обстрел города 13 июня одним из самых ожесточенных за восемь лет конфликта.
Жилой дом в Киевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
Вчера, 08:17Специальная военная операция на Украине
В ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ ранены семь человек
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Петровский районДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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