https://ria.ru/20220701/postradavshaya-1799668260.html

В Донецке при обстреле пострадала женщина

В Донецке при обстреле пострадала женщина - РИА Новости, 01.07.2022

В Донецке при обстреле пострадала женщина

Мирная жительница Донецка получила ранение в результате обстрела Петровского района города со стороны украинских войск, сообщает в пятницу штаб территориальной... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T17:30

2022-07-01T17:30

2022-07-01T18:19

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

петровский район

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Мирная жительница Донецка получила ранение в результате обстрела Петровского района города со стороны украинских войск, сообщает в пятницу штаб территориальной обороны Донецкой Народной республики."ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.) ранили мирную жительницу в Петровском районе Донецка. При обстреле ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) улицы Боткина в Петровском районе города ранение получила женщина 1961 года рождения. Доставлена в городскую больницу №14, рядом с ее домом произошло возгорание", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Штаб территориальной обороны ДНР ранее в пятницу сообщал об обстреле Петровского района Донецка со стороны украинских войск. Повреждения получили детский сад и жилые дома.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.Начиная с 13 июня столица ДНР подвергается беспрецедентным обстрелам. Удары наносятся практических по всем районам города, в наибольшей степени страдают Киевский, Петровский, Пролетарский и Куйбышевский районы. Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал обстрел города 13 июня одним из самых ожесточенных за восемь лет конфликта.

https://ria.ru/20220701/donetsk-1799583154.html

https://ria.ru/20220701/donbass-1799462444.html

донецк (днр)

петровский район

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк (днр), петровский район, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины