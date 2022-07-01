17:30 01.07.2022 (обновлено: 18:19 01.07.2022)
В Донецке при обстреле пострадала женщина
Штаб теробороны ДНР: в Донецке при обстреле войсками ВСУ пострадали мирная жительница
Последствия обстрела в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Мирная жительница Донецка получила ранение в результате обстрела Петровского района города со стороны украинских войск, сообщает в пятницу штаб территориальной обороны Донецкой Народной республики.
"ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.) ранили мирную жительницу в Петровском районе Донецка. При обстреле ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) улицы Боткина в Петровском районе города ранение получила женщина 1961 года рождения. Доставлена в городскую больницу №14, рядом с ее домом произошло возгорание", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
Штаб территориальной обороны ДНР ранее в пятницу сообщал об обстреле Петровского района Донецка со стороны украинских войск. Повреждения получили детский сад и жилые дома.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
Начиная с 13 июня столица ДНР подвергается беспрецедентным обстрелам. Удары наносятся практических по всем районам города, в наибольшей степени страдают Киевский, Петровский, Пролетарский и Куйбышевский районы. Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал обстрел города 13 июня одним из самых ожесточенных за восемь лет конфликта.