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Россия прекратит участие в частичных соглашениях Совета Европы - РИА Новости, 01.07.2022
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Россия прекратит участие в частичных соглашениях Совета Европы
Россия прекратит участие в частичных соглашениях Совета Европы - РИА Новости, 01.07.2022
Россия прекратит участие в частичных соглашениях Совета Европы
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о прекращении участия России в частичных и расширенных частичных соглашениях Совета Европы,... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T21:33
2022-07-01T22:16
россия
совет европы
михаил мишустин
министерство спорта рф
общество
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о прекращении участия России в частичных и расширенных частичных соглашениях Совета Европы, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации."Одобрить предложение Министерства иностранных дел РФ, согласованное с Министерством РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерством юстиции РФ, Министерством просвещения РФ, Министерством науки и высшего образования РФ, Министерством культуры РФ, Министерством спорта РФ, Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Министерством финансов РФ о прекращении с 16 марта 2022 года участия РФ в следующих частичных и расширенных частичных соглашениях Совета Европы", — говорится в сообщении.Согласно документу, Россия прекращает участие в группе по международному сотрудничеству по наркотикам и зависимостям; в частичном соглашении 1990 года, учреждающим Европейскую комиссию за демократию через право; в частичном открытом соглашении Совета Европы по прогнозированию, предотвращению и оказанию помощи в случае стихийных бедствий и технологических катастроф.В список также вошли Европейский фонд поддержки совместного кинопроизводства и проката кинематографических и аудиовизуальных работ; Европейская аудиовизуальная обсерватория; расширенное частичное соглашение по спорту Совета Европы; расширенное частичное соглашение о культурных маршрутах Совета Европы, а также расширенное частичное соглашение Совета Европы "Обсерватория по преподаванию истории в Европе".
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россия, совет европы, михаил мишустин, министерство спорта рф, общество
21:33 01.07.2022 (обновлено: 22:16 01.07.2022)
 
Россия прекратит участие в частичных соглашениях Совета Европы

Мишустин подписал постановление о прекращении участия России в частичных соглашениях СЕ

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваДом правительства России
Дом правительства России - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Дом правительства России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о прекращении участия России в частичных и расширенных частичных соглашениях Совета Европы, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
"Одобрить предложение Министерства иностранных дел РФ, согласованное с Министерством РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерством юстиции РФ, Министерством просвещения РФ, Министерством науки и высшего образования РФ, Министерством культуры РФ, Министерством спорта РФ, Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Министерством финансов РФ о прекращении с 16 марта 2022 года участия РФ в следующих частичных и расширенных частичных соглашениях Совета Европы", — говорится в сообщении.
Согласно документу, Россия прекращает участие в группе по международному сотрудничеству по наркотикам и зависимостям; в частичном соглашении 1990 года, учреждающим Европейскую комиссию за демократию через право; в частичном открытом соглашении Совета Европы по прогнозированию, предотвращению и оказанию помощи в случае стихийных бедствий и технологических катастроф.
В список также вошли Европейский фонд поддержки совместного кинопроизводства и проката кинематографических и аудиовизуальных работ; Европейская аудиовизуальная обсерватория; расширенное частичное соглашение по спорту Совета Европы; расширенное частичное соглашение о культурных маршрутах Совета Европы, а также расширенное частичное соглашение Совета Европы "Обсерватория по преподаванию истории в Европе".
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