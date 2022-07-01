https://ria.ru/20220701/postanovlenie-1799714286.html

Россия прекратит участие в частичных соглашениях Совета Европы

Россия прекратит участие в частичных соглашениях Совета Европы - РИА Новости, 01.07.2022

Россия прекратит участие в частичных соглашениях Совета Европы

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о прекращении участия России в частичных и расширенных частичных соглашениях Совета Европы,... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T21:33

2022-07-01T21:33

2022-07-01T22:16

россия

совет европы

михаил мишустин

министерство спорта рф

общество

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о прекращении участия России в частичных и расширенных частичных соглашениях Совета Европы, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации."Одобрить предложение Министерства иностранных дел РФ, согласованное с Министерством РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерством юстиции РФ, Министерством просвещения РФ, Министерством науки и высшего образования РФ, Министерством культуры РФ, Министерством спорта РФ, Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Министерством финансов РФ о прекращении с 16 марта 2022 года участия РФ в следующих частичных и расширенных частичных соглашениях Совета Европы", — говорится в сообщении.Согласно документу, Россия прекращает участие в группе по международному сотрудничеству по наркотикам и зависимостям; в частичном соглашении 1990 года, учреждающим Европейскую комиссию за демократию через право; в частичном открытом соглашении Совета Европы по прогнозированию, предотвращению и оказанию помощи в случае стихийных бедствий и технологических катастроф.В список также вошли Европейский фонд поддержки совместного кинопроизводства и проката кинематографических и аудиовизуальных работ; Европейская аудиовизуальная обсерватория; расширенное частичное соглашение по спорту Совета Европы; расширенное частичное соглашение о культурных маршрутах Совета Европы, а также расширенное частичное соглашение Совета Европы "Обсерватория по преподаванию истории в Европе".

https://ria.ru/20220512/izolyatsiya-1788163036.html

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Наталья Макарова

россия, совет европы, михаил мишустин, министерство спорта рф, общество