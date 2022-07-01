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Более 50 тысяч москвичей проголосовали за место для площади ЛНР - РИА Новости, 01.07.2022
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Более 50 тысяч москвичей проголосовали за место для площади ЛНР
Более 50 тысяч москвичей проголосовали за место для площади ЛНР - РИА Новости, 01.07.2022
Более 50 тысяч москвичей проголосовали за место для площади ЛНР
Более 50 тысяч москвичей проголосовали за место для площади Луганской Народной Республики, лидирует территория вблизи посольства Великобритании, сообщается на... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T15:57
2022-07-01T16:02
москва
луганская народная республика
активный гражданин
великобритания
новый арбат
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Более 50 тысяч москвичей проголосовали за место для площади Луганской Народной Республики, лидирует территория вблизи посольства Великобритании, сообщается на сайте "Активный гражданин".Голосование о том, какой территории необходимо присвоить название "Площадь Луганской Народной Республики", стартовало в рамках проекта "Активный гражданин" в понедельник. Москвичи могут отдать предпочтение территории вдоль Смоленской набережной между Проточным переулком и съездом на улицу Новый Арбат (вблизи посольства Великобритании), территории вдоль улицы Академика Пилюгина между Ленинским проспектом и Воронцовским парком (вблизи консульства Германии) или территории вдоль Большого Ржевского переулка вблизи примыкания улицы Малая Молчановка (между посольствами Литвы и Бельгии)."Всего проголосовало граждан: 50045. Распределение ответов: 64% - территория вдоль Смоленской набережной между Проточным переулком и съездом на улицу Новый Арбат (вблизи посольства Великобритании), 9% - территория вдоль улицы Академика Пилюгина между Ленинским проспектом и Воронцовским парком (вблизи консульства Германии), 12% - территория вдоль Большого Ржевского переулка вблизи примыкания улицы Малая Молчановка (между посольствами Литвы и Бельгии), 15% - это должны решать специалисты", - приводятся данные на странице голосования.Ранее жители столицы выбрали название для площади у посольства США на портале "Активный гражданин", наибольшее количество голосов набрал вариант "Площадь Донецкой Народной Республики".
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москва, луганская народная республика, активный гражданин, великобритания, новый арбат, городское хозяйство москвы
15:57 01.07.2022 (обновлено: 16:02 01.07.2022)
 
Более 50 тысяч москвичей проголосовали за место для площади ЛНР

Более 50 тысяч москвичей проголосовали за место для площади Луганской Народной Республики

© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoЗдание посольства Великобритании в Москве
Здание посольства Великобритании в Москве - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Здание посольства Великобритании в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Более 50 тысяч москвичей проголосовали за место для площади Луганской Народной Республики, лидирует территория вблизи посольства Великобритании, сообщается на сайте "Активный гражданин".
Голосование о том, какой территории необходимо присвоить название "Площадь Луганской Народной Республики", стартовало в рамках проекта "Активный гражданин" в понедельник. Москвичи могут отдать предпочтение территории вдоль Смоленской набережной между Проточным переулком и съездом на улицу Новый Арбат (вблизи посольства Великобритании), территории вдоль улицы Академика Пилюгина между Ленинским проспектом и Воронцовским парком (вблизи консульства Германии) или территории вдоль Большого Ржевского переулка вблизи примыкания улицы Малая Молчановка (между посольствами Литвы и Бельгии).
"Всего проголосовало граждан: 50045. Распределение ответов: 64% - территория вдоль Смоленской набережной между Проточным переулком и съездом на улицу Новый Арбат (вблизи посольства Великобритании), 9% - территория вдоль улицы Академика Пилюгина между Ленинским проспектом и Воронцовским парком (вблизи консульства Германии), 12% - территория вдоль Большого Ржевского переулка вблизи примыкания улицы Малая Молчановка (между посольствами Литвы и Бельгии), 15% - это должны решать специалисты", - приводятся данные на странице голосования.
Ранее жители столицы выбрали название для площади у посольства США на портале "Активный гражданин", наибольшее количество голосов набрал вариант "Площадь Донецкой Народной Республики".
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МоскваЛуганская Народная РеспубликаАктивный гражданинВеликобританияНовый АрбатГородское хозяйство Москвы
 
 
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