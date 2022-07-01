https://ria.ru/20220701/posolstvo-1799613373.html

Более 50 тысяч москвичей проголосовали за место для площади ЛНР

Более 50 тысяч москвичей проголосовали за место для площади ЛНР - РИА Новости, 01.07.2022

Более 50 тысяч москвичей проголосовали за место для площади ЛНР

Более 50 тысяч москвичей проголосовали за место для площади Луганской Народной Республики, лидирует территория вблизи посольства Великобритании, сообщается на... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T15:57

2022-07-01T15:57

2022-07-01T16:02

москва

луганская народная республика

активный гражданин

великобритания

новый арбат

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Более 50 тысяч москвичей проголосовали за место для площади Луганской Народной Республики, лидирует территория вблизи посольства Великобритании, сообщается на сайте "Активный гражданин".Голосование о том, какой территории необходимо присвоить название "Площадь Луганской Народной Республики", стартовало в рамках проекта "Активный гражданин" в понедельник. Москвичи могут отдать предпочтение территории вдоль Смоленской набережной между Проточным переулком и съездом на улицу Новый Арбат (вблизи посольства Великобритании), территории вдоль улицы Академика Пилюгина между Ленинским проспектом и Воронцовским парком (вблизи консульства Германии) или территории вдоль Большого Ржевского переулка вблизи примыкания улицы Малая Молчановка (между посольствами Литвы и Бельгии)."Всего проголосовало граждан: 50045. Распределение ответов: 64% - территория вдоль Смоленской набережной между Проточным переулком и съездом на улицу Новый Арбат (вблизи посольства Великобритании), 9% - территория вдоль улицы Академика Пилюгина между Ленинским проспектом и Воронцовским парком (вблизи консульства Германии), 12% - территория вдоль Большого Ржевского переулка вблизи примыкания улицы Малая Молчановка (между посольствами Литвы и Бельгии), 15% - это должны решать специалисты", - приводятся данные на странице голосования.Ранее жители столицы выбрали название для площади у посольства США на портале "Активный гражданин", наибольшее количество голосов набрал вариант "Площадь Донецкой Народной Республики".

https://ria.ru/20220627/pushilin-1798543908.html

москва

луганская народная республика

великобритания

новый арбат

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москва, луганская народная республика, активный гражданин, великобритания, новый арбат, городское хозяйство москвы