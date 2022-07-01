15:57 01.07.2022 (обновлено: 16:02 01.07.2022)
Более 50 тысяч москвичей проголосовали за место для площади ЛНР
Более 50 тысяч москвичей проголосовали за место для площади Луганской Народной Республики
© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoЗдание посольства Великобритании в Москве
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Здание посольства Великобритании в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Более 50 тысяч москвичей проголосовали за место для площади Луганской Народной Республики, лидирует территория вблизи посольства Великобритании, сообщается на сайте "Активный гражданин".
Голосование о том, какой территории необходимо присвоить название "Площадь Луганской Народной Республики", стартовало в рамках проекта "Активный гражданин" в понедельник. Москвичи могут отдать предпочтение территории вдоль Смоленской набережной между Проточным переулком и съездом на улицу Новый Арбат (вблизи посольства Великобритании), территории вдоль улицы Академика Пилюгина между Ленинским проспектом и Воронцовским парком (вблизи консульства Германии) или территории вдоль Большого Ржевского переулка вблизи примыкания улицы Малая Молчановка (между посольствами Литвы и Бельгии).
"Всего проголосовало граждан: 50045. Распределение ответов: 64% - территория вдоль Смоленской набережной между Проточным переулком и съездом на улицу Новый Арбат (вблизи посольства Великобритании), 9% - территория вдоль улицы Академика Пилюгина между Ленинским проспектом и Воронцовским парком (вблизи консульства Германии), 12% - территория вдоль Большого Ржевского переулка вблизи примыкания улицы Малая Молчановка (между посольствами Литвы и Бельгии), 15% - это должны решать специалисты", - приводятся данные на странице голосования.
Ранее жители столицы выбрали название для площади у посольства США на портале "Активный гражданин", наибольшее количество голосов набрал вариант "Площадь Донецкой Народной Республики".