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Пенсионный фонд досрочно перечислит социальные пособия за июнь - РИА Новости, 01.07.2022
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Пенсионный фонд досрочно перечислит социальные пособия за июнь
Пенсионный фонд досрочно перечислит социальные пособия за июнь - РИА Новости, 01.07.2022
Пенсионный фонд досрочно перечислит социальные пособия за июнь
Пенсионный фонд досрочно перечислит россиянам социальные пособия, которые обычно поступают в единый день выплат – 3 числа каждого месяца, в июле эта дата... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T16:23
2022-07-01T16:41
общество
пенсионный фонд рф
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Пенсионный фонд досрочно перечислит россиянам социальные пособия, которые обычно поступают в единый день выплат – 3 числа каждого месяца, в июле эта дата выпадает на выходной день, сообщается на сайте ПФР."Пенсионный фонд досрочно перечислит социальные пособия, которые обычно поступают россиянам в единый день выплаты – 3-го числа каждого месяца. Учитывая, что в июле эта дата выпадает на выходной (воскресенье), средства будут выплачены раньше", - говорится в сообщении.Уже сегодня пособия получат все, кто в качестве способа выплаты определил счет в банке. Доставка через почтовые отделения будет осуществляться по стандартному графику с 3 по 25 июля, уточнили в ведомстве.Согласно стандартному графику, выплата социальных пособий за предыдущий месяц осуществляется в новом месяце. Средства перечисляются через банк или через организацию почтовой связи, пояснили в ПФР.
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общество, пенсионный фонд рф
16:23 01.07.2022 (обновлено: 16:41 01.07.2022)
 
Пенсионный фонд досрочно перечислит социальные пособия за июнь

Пенсионный фонд в июле досрочно перечислит пособия, выплата которых выпала на выходной

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПенсионный фонд РФ
Пенсионный фонд РФ - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Пенсионный фонд досрочно перечислит россиянам социальные пособия, которые обычно поступают в единый день выплат – 3 числа каждого месяца, в июле эта дата выпадает на выходной день, сообщается на сайте ПФР.
"Пенсионный фонд досрочно перечислит социальные пособия, которые обычно поступают россиянам в единый день выплаты – 3-го числа каждого месяца. Учитывая, что в июле эта дата выпадает на выходной (воскресенье), средства будут выплачены раньше", - говорится в сообщении.
Уже сегодня пособия получат все, кто в качестве способа выплаты определил счет в банке. Доставка через почтовые отделения будет осуществляться по стандартному графику с 3 по 25 июля, уточнили в ведомстве.
Согласно стандартному графику, выплата социальных пособий за предыдущий месяц осуществляется в новом месяце. Средства перечисляются через банк или через организацию почтовой связи, пояснили в ПФР.
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