https://ria.ru/20220701/posobie-1799623362.html

Пенсионный фонд досрочно перечислит социальные пособия за июнь

Пенсионный фонд досрочно перечислит социальные пособия за июнь - РИА Новости, 01.07.2022

Пенсионный фонд досрочно перечислит социальные пособия за июнь

Пенсионный фонд досрочно перечислит россиянам социальные пособия, которые обычно поступают в единый день выплат – 3 числа каждого месяца, в июле эта дата... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T16:23

2022-07-01T16:23

2022-07-01T16:41

общество

пенсионный фонд рф

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Пенсионный фонд досрочно перечислит россиянам социальные пособия, которые обычно поступают в единый день выплат – 3 числа каждого месяца, в июле эта дата выпадает на выходной день, сообщается на сайте ПФР."Пенсионный фонд досрочно перечислит социальные пособия, которые обычно поступают россиянам в единый день выплаты – 3-го числа каждого месяца. Учитывая, что в июле эта дата выпадает на выходной (воскресенье), средства будут выплачены раньше", - говорится в сообщении.Уже сегодня пособия получат все, кто в качестве способа выплаты определил счет в банке. Доставка через почтовые отделения будет осуществляться по стандартному графику с 3 по 25 июля, уточнили в ведомстве.Согласно стандартному графику, выплата социальных пособий за предыдущий месяц осуществляется в новом месяце. Средства перечисляются через банк или через организацию почтовой связи, пояснили в ПФР.

https://ria.ru/20220629/posobie-1798885471.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, пенсионный фонд рф