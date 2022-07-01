https://ria.ru/20220701/posobie-1799623362.html
Пенсионный фонд досрочно перечислит социальные пособия за июнь
Пенсионный фонд досрочно перечислит социальные пособия за июнь - РИА Новости, 01.07.2022
Пенсионный фонд досрочно перечислит социальные пособия за июнь
Пенсионный фонд досрочно перечислит россиянам социальные пособия, которые обычно поступают в единый день выплат – 3 числа каждого месяца, в июле эта дата... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T16:23
2022-07-01T16:23
2022-07-01T16:41
общество
пенсионный фонд рф
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Пенсионный фонд досрочно перечислит россиянам социальные пособия, которые обычно поступают в единый день выплат – 3 числа каждого месяца, в июле эта дата выпадает на выходной день, сообщается на сайте ПФР."Пенсионный фонд досрочно перечислит социальные пособия, которые обычно поступают россиянам в единый день выплаты – 3-го числа каждого месяца. Учитывая, что в июле эта дата выпадает на выходной (воскресенье), средства будут выплачены раньше", - говорится в сообщении.Уже сегодня пособия получат все, кто в качестве способа выплаты определил счет в банке. Доставка через почтовые отделения будет осуществляться по стандартному графику с 3 по 25 июля, уточнили в ведомстве.Согласно стандартному графику, выплата социальных пособий за предыдущий месяц осуществляется в новом месяце. Средства перечисляются через банк или через организацию почтовой связи, пояснили в ПФР.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, пенсионный фонд рф
16:23 01.07.2022 (обновлено: 16:41 01.07.2022)
Пенсионный фонд досрочно перечислит социальные пособия за июнь
Пенсионный фонд в июле досрочно перечислит пособия, выплата которых выпала на выходной