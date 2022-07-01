https://ria.ru/20220701/poslanie-1799530457.html

Путин еще не принял решение о послании Федеральному собранию

Путин еще не принял решение о послании Федеральному собранию - РИА Новости, 01.07.2022

Путин еще не принял решение о послании Федеральному собранию

Кремль проинформирует, когда президент России Владимир Путин примет решение о послании Федеральному собранию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T12:52

2022-07-01T12:52

2022-07-01T12:52

владимир путин

политика

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Кремль проинформирует, когда президент России Владимир Путин примет решение о послании Федеральному собранию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Когда президент примет соответствующее решение, мы вас проинформируем", - сказал Песков журналистам.В четверг Путин сообщал, что намерен посвятить одно из своих следующих публичных выступлений анализу развития ситуации в мире.

https://ria.ru/20220701/sovbez-1799522392.html

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, политика