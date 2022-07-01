https://ria.ru/20220701/poslanie-1799530457.html
Путин еще не принял решение о послании Федеральному собранию
Путин еще не принял решение о послании Федеральному собранию - РИА Новости, 01.07.2022
Путин еще не принял решение о послании Федеральному собранию
Кремль проинформирует, когда президент России Владимир Путин примет решение о послании Федеральному собранию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T12:52
2022-07-01T12:52
2022-07-01T12:52
владимир путин
политика
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Кремль проинформирует, когда президент России Владимир Путин примет решение о послании Федеральному собранию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Когда президент примет соответствующее решение, мы вас проинформируем", - сказал Песков журналистам.В четверг Путин сообщал, что намерен посвятить одно из своих следующих публичных выступлений анализу развития ситуации в мире.
https://ria.ru/20220701/sovbez-1799522392.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, политика
Путин еще не принял решение о послании Федеральному собранию
Кремль проинформирует, когда Путин примет решение о послании Федеральному собранию
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Кремль проинформирует, когда президент России Владимир Путин примет решение о послании Федеральному собранию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Когда президент примет соответствующее решение, мы вас проинформируем", - сказал Песков журналистам.
В четверг Путин сообщал, что намерен посвятить одно из своих следующих публичных выступлений анализу развития ситуации в мире.