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Путин еще не принял решение о послании Федеральному собранию - РИА Новости, 01.07.2022
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Путин еще не принял решение о послании Федеральному собранию
Путин еще не принял решение о послании Федеральному собранию - РИА Новости, 01.07.2022
Путин еще не принял решение о послании Федеральному собранию
Кремль проинформирует, когда президент России Владимир Путин примет решение о послании Федеральному собранию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T12:52
2022-07-01T12:52
владимир путин
политика
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Кремль проинформирует, когда президент России Владимир Путин примет решение о послании Федеральному собранию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Когда президент примет соответствующее решение, мы вас проинформируем", - сказал Песков журналистам.В четверг Путин сообщал, что намерен посвятить одно из своих следующих публичных выступлений анализу развития ситуации в мире.
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владимир путин, политика
12:52 01.07.2022
 
Путин еще не принял решение о послании Федеральному собранию

Кремль проинформирует, когда Путин примет решение о послании Федеральному собранию

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин после выступления с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Президент РФ Владимир Путин после выступления с ежегодным посланием Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин после выступления с ежегодным посланием Федеральному Собранию. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Кремль проинформирует, когда президент России Владимир Путин примет решение о послании Федеральному собранию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Когда президент примет соответствующее решение, мы вас проинформируем", - сказал Песков журналистам.
В четверг Путин сообщал, что намерен посвятить одно из своих следующих публичных выступлений анализу развития ситуации в мире.
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
12:33
Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза
 
Владимир ПутинПолитика
 
 
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