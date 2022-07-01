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Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу

Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 01.07.2022

Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу

Небольшая облачность без осадков ожидается в Москве в пятницу, воздух прогреется до плюс 24 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T07:57

2022-07-01T07:57

2022-07-01T07:57

общество

москва

погода

россия

александр синенков

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Небольшая облачность без осадков ожидается в Москве в пятницу, воздух прогреется до плюс 24 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня в Москве ожидается небольшая облачность без осадков. Максимальная температура в столице 22-24 градуса, по областе от 20 до 25", — сообщил Синенков.Синоптик также отметил, что ветер будет северо-восточным 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление существенно меняться не будет и составит 752 миллиметров ртутного столба.

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общество, москва, погода, россия, александр синенков