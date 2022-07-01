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Омбудсмен ДНР рассказала о пытках пленных в украинском плену
Омбудсмен ДНР рассказала о пытках пленных в украинском плену - РИА Новости, 01.07.2022
Омбудсмен ДНР рассказала о пытках пленных в украинском плену
Почти 98% освобожденных из украинского плена заявили, что их пытали - током, избиениями и пытками водой, заявила омбудсмен ДНР Дарья Морозова. РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T17:03
2022-07-01T17:03
2022-07-01T17:05
специальная военная операция на украине
украина
дарья морозова
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Почти 98% освобожденных из украинского плена заявили, что их пытали - током, избиениями и пытками водой, заявила омбудсмен ДНР Дарья Морозова."Практически 98% ребят, освобожденных из плена, подтвердили, что их пытали различными методами: к некоторым применялся ток, некоторых просто били, некоторых топили", - сказала Морозова в эфире "России 24".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, дарья морозова, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
17:03 01.07.2022 (обновлено: 17:05 01.07.2022)
Омбудсмен ДНР рассказала о пытках пленных в украинском плену
Омбудсмен ДНР Морозова: к пленным в украинском плену применяли ток, некоторых били, топили