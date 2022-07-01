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Омбудсмен ДНР рассказала о пытках пленных в украинском плену

Омбудсмен ДНР рассказала о пытках пленных в украинском плену - РИА Новости, 01.07.2022

Омбудсмен ДНР рассказала о пытках пленных в украинском плену

Почти 98% освобожденных из украинского плена заявили, что их пытали - током, избиениями и пытками водой, заявила омбудсмен ДНР Дарья Морозова. РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T17:03

2022-07-01T17:03

2022-07-01T17:05

специальная военная операция на украине

украина

дарья морозова

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Почти 98% освобожденных из украинского плена заявили, что их пытали - током, избиениями и пытками водой, заявила омбудсмен ДНР Дарья Морозова."Практически 98% ребят, освобожденных из плена, подтвердили, что их пытали различными методами: к некоторым применялся ток, некоторых просто били, некоторых топили", - сказала Морозова в эфире "России 24".

https://ria.ru/20220630/pytki-1799432445.html

украина

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, дарья морозова, вооруженные силы украины, донецкая народная республика