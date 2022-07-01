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Омбудсмен ДНР рассказала о пытках пленных в украинском плену - РИА Новости, 01.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220701/plennye-1799640860.html
Омбудсмен ДНР рассказала о пытках пленных в украинском плену
Омбудсмен ДНР рассказала о пытках пленных в украинском плену - РИА Новости, 01.07.2022
Омбудсмен ДНР рассказала о пытках пленных в украинском плену
Почти 98% освобожденных из украинского плена заявили, что их пытали - током, избиениями и пытками водой, заявила омбудсмен ДНР Дарья Морозова. РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T17:03
2022-07-01T17:05
специальная военная операция на украине
украина
дарья морозова
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Почти 98% освобожденных из украинского плена заявили, что их пытали - током, избиениями и пытками водой, заявила омбудсмен ДНР Дарья Морозова."Практически 98% ребят, освобожденных из плена, подтвердили, что их пытали различными методами: к некоторым применялся ток, некоторых просто били, некоторых топили", - сказала Морозова в эфире "России 24".
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украина
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украина, дарья морозова, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
17:03 01.07.2022 (обновлено: 17:05 01.07.2022)
 
Омбудсмен ДНР рассказала о пытках пленных в украинском плену

Омбудсмен ДНР Морозова: к пленным в украинском плену применяли ток, некоторых били, топили

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРазрушенный дом в Мариуполе
Разрушенный дом в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Разрушенный дом в Мариуполе. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Почти 98% освобожденных из украинского плена заявили, что их пытали - током, избиениями и пытками водой, заявила омбудсмен ДНР Дарья Морозова.
"Практически 98% ребят, освобожденных из плена, подтвердили, что их пытали различными методами: к некоторым применялся ток, некоторых просто били, некоторых топили", - сказала Морозова в эфире "России 24".
Военнослужащие 9-го полка Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
Вчера, 22:28Специальная военная операция на Украине
Омбудсмен ДНР рассказала, что сотрудники СБУ жестко пытали пленных солдат
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаДарья МорозоваВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная Республика
 
 
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