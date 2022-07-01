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Австрийская партия открыла в Вене пивной фонтан - РИА Новости, 01.07.2022
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Австрийская партия открыла в Вене пивной фонтан
Австрийская партия открыла в Вене пивной фонтан - РИА Новости, 01.07.2022
Австрийская партия открыла в Вене пивной фонтан
Австрийская Партия пива в пятницу открыла временный пивной фонтан на центральной площади Вены Шварценбергплатц, выполнив свое предвыборное обещание, передает... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T14:44
2022-07-01T14:56
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ВЕНА, 1 июл - РИА Новости. Австрийская Партия пива в пятницу открыла временный пивной фонтан на центральной площади Вены Шварценбергплатц, выполнив свое предвыборное обещание, передает газета Kleine Zeitung.Отмечается, что два года назад партия пива была избрана в окружной совет 11-го округа Вены, перед этим дав заметное предвыборное обещание открыть "пивной фонтан". У "монумента" c четырьмя кранами не будет постоянного места по бюрократическим причинам. Лидер партии Доминик Влазны намерен брать мобильный памятник на мероприятия своей партии.По данным издания, Партия пива также использовала открытие алкогольного памятника, чтобы мобилизовать сторонников в преддверии выборов федерального президента Австрии этой осенью. Лидер партии Влазны намерен баллотироваться, но для этого он должен собрать не менее 6 тысяч заявлений в свою поддержку с 9 августа по 2 сентября.Партия пива была основана в 2015 году лидером венской панк-рок группы Turbobier (переводится как турбопиво) Домиником Влазны, более известным под сценическим псевдонимом Марко Пого. На последних выборах в Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента) в 2019 партия получила 0,1% голосов по стране и 0,6% в Вене (всего 4.946 голосов).
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в мире, вена, австрия
14:44 01.07.2022 (обновлено: 14:56 01.07.2022)
 
Австрийская партия открыла в Вене пивной фонтан

Австрийская Партия пива открыла фонтан с хмельным напитком, выполнив предвыборное обещание

Лидер партии пива Доминик Влазны на открытии временного пивного фонтана на центральной площади Вены
Лидер партии пива Доминик Влазны на открытии временного пивного фонтана на центральной площади Вены
Лидер партии пива Доминик Влазны на открытии временного пивного фонтана на центральной площади Вены
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ВЕНА, 1 июл - РИА Новости. Австрийская Партия пива в пятницу открыла временный пивной фонтан на центральной площади Вены Шварценбергплатц, выполнив свое предвыборное обещание, передает газета Kleine Zeitung.
Отмечается, что два года назад партия пива была избрана в окружной совет 11-го округа Вены, перед этим дав заметное предвыборное обещание открыть "пивной фонтан". У "монумента" c четырьмя кранами не будет постоянного места по бюрократическим причинам. Лидер партии Доминик Влазны намерен брать мобильный памятник на мероприятия своей партии.
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По данным издания, Партия пива также использовала открытие алкогольного памятника, чтобы мобилизовать сторонников в преддверии выборов федерального президента Австрии этой осенью. Лидер партии Влазны намерен баллотироваться, но для этого он должен собрать не менее 6 тысяч заявлений в свою поддержку с 9 августа по 2 сентября.
Партия пива была основана в 2015 году лидером венской панк-рок группы Turbobier (переводится как турбопиво) Домиником Влазны, более известным под сценическим псевдонимом Марко Пого. На последних выборах в Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента) в 2019 партия получила 0,1% голосов по стране и 0,6% в Вене (всего 4.946 голосов).
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