https://ria.ru/20220701/pereulki-1799524829.html
Работы по благоустройству переулков в центре Москвы выполнены на 40%
Работы по благоустройству переулков в центре Москвы выполнены на 40% - РИА Новости, 01.07.2022
Работы по благоустройству переулков в центре Москвы выполнены на 40%
Работы по благоустройству переулков в центре Москвы выполнены на 40%, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T12:51
2022-07-01T12:51
2022-07-01T12:51
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Работы по благоустройству переулков в центре Москвы выполнены на 40%, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."В переулках между Тверской и Большой Никитской улицами в центре столицы выполнено 40% работ по комплексному благоустройству. Главная задача - сохранить колорит этих пространств, добавить им комфорта и функциональности. В ходе благоустройства расширим тротуары, организуем удобные парковочные карманы, установим современные фонари, скамейки и навигационные стелы. Проведем работы в скверах Арама Хачатуряна и Мстислава Ростроповича - отремонтируем дорожки, поставим уличные торшеры и лавочки", - рассказал Бирюков.В комплексе городского хозяйства добавили, что в проект включены Брюсов, Леонтьевский, Елисеевский, Малый и Большой Гнездниковские переулки, Шведский тупик.Заммэра рассказал, что в настоящее время завершается устройство кабельной канализации, в которую уберут воздушные провода. Это позволит улучшить визуальный облик пространства и обеспечить надежное энергоснабжение.Он сообщил, что на заключительном этапе благоустройства в переулках высадят около 40 деревьев и более 2 тысяч кустарников, общая площадь газона составит свыше 12 тысяч квадратных метров.Сообщается, что основные работы в этом районе планируется завершить к началу сентября.
https://ria.ru/20220630/dvizhenie-1799422253.html
https://ria.ru/20220630/naberezhnye-1799154474.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, общество, москва, петр бирюков
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Работы по благоустройству переулков в центре Москвы выполнены на 40%, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В переулках между Тверской и Большой Никитской улицами в центре столицы выполнено 40% работ по комплексному благоустройству. Главная задача - сохранить колорит этих пространств, добавить им комфорта и функциональности. В ходе благоустройства расширим тротуары, организуем удобные парковочные карманы, установим современные фонари, скамейки и навигационные стелы. Проведем работы в скверах Арама Хачатуряна
и Мстислава Ростроповича
- отремонтируем дорожки, поставим уличные торшеры и лавочки", - рассказал Бирюков.
В комплексе городского хозяйства добавили, что в проект включены Брюсов, Леонтьевский, Елисеевский, Малый и Большой Гнездниковские переулки, Шведский тупик.
Заммэра рассказал, что в настоящее время завершается устройство кабельной канализации, в которую уберут воздушные провода. Это позволит улучшить визуальный облик пространства и обеспечить надежное энергоснабжение.
"Проводим работы по прокладке дополнительной водосточной сети и обустройству смотровых дождеприемных колодцев, приступили к мощению тротуаров гранитной плиткой. В планах - замена асфальтового покрытия проезжей части, на данный момент эта работа завершена только в Елисеевском переулке. Специалисты начали подготовку к установке опор освещения, в общей сложности на территории появятся 115 новых фонарей и уличных торшеров", - рассказал Бирюков.
Он сообщил, что на заключительном этапе благоустройства в переулках высадят около 40 деревьев и более 2 тысяч кустарников, общая площадь газона составит свыше 12 тысяч квадратных метров.
Сообщается, что основные работы в этом районе планируется завершить к началу сентября.