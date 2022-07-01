https://ria.ru/20220701/pereulki-1799524829.html

Работы по благоустройству переулков в центре Москвы выполнены на 40%

Работы по благоустройству переулков в центре Москвы выполнены на 40% - РИА Новости, 01.07.2022

Работы по благоустройству переулков в центре Москвы выполнены на 40%

Работы по благоустройству переулков в центре Москвы выполнены на 40%, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T12:51

2022-07-01T12:51

2022-07-01T12:51

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петр бирюков

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Работы по благоустройству переулков в центре Москвы выполнены на 40%, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."В переулках между Тверской и Большой Никитской улицами в центре столицы выполнено 40% работ по комплексному благоустройству. Главная задача - сохранить колорит этих пространств, добавить им комфорта и функциональности. В ходе благоустройства расширим тротуары, организуем удобные парковочные карманы, установим современные фонари, скамейки и навигационные стелы. Проведем работы в скверах Арама Хачатуряна и Мстислава Ростроповича - отремонтируем дорожки, поставим уличные торшеры и лавочки", - рассказал Бирюков.В комплексе городского хозяйства добавили, что в проект включены Брюсов, Леонтьевский, Елисеевский, Малый и Большой Гнездниковские переулки, Шведский тупик.Заммэра рассказал, что в настоящее время завершается устройство кабельной канализации, в которую уберут воздушные провода. Это позволит улучшить визуальный облик пространства и обеспечить надежное энергоснабжение.Он сообщил, что на заключительном этапе благоустройства в переулках высадят около 40 деревьев и более 2 тысяч кустарников, общая площадь газона составит свыше 12 тысяч квадратных метров.Сообщается, что основные работы в этом районе планируется завершить к началу сентября.

https://ria.ru/20220630/dvizhenie-1799422253.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, общество, москва, петр бирюков