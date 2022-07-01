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Банк "Открытие": мы не сильно отходим от планов кредитования на 2022 год

Банк "Открытие": мы не сильно отходим от планов кредитования на 2022 год - РИА Новости, 01.07.2022

Банк "Открытие": мы не сильно отходим от планов кредитования на 2022 год

Российский банковский сектор учится не только выживать, но и плодотворно работать в условиях санкций. В рамках ПМЭФ представители банков обменялись опытом... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T14:37

2022-07-01T14:37

2022-07-01T14:37

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открытие (банк)

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Российский банковский сектор учится не только выживать, но и плодотворно работать в условиях санкций. В рамках ПМЭФ представители банков обменялись опытом работы в новых условиях. Старший вице-президент банка "Открытие" Андрей Карасев рассказал РИА Новости о том, как изменилась работа банка в связи с геополитическими потрясениями.- Как вы оцениваете условия для корпоративного кредитования в 2022 году? Каков ваш прогноз по выдачам кредитов юрлицам на текущий год?- В феврале этого года ситуация существенно поменялась. Когда резко повысилась ключевая ставка Банка России, выросли в цене многие проекты. Увеличилась стоимость фондирования для предприятий, договоры с которыми предусматривали плавающие ставки (которые, соответственно, также существенно выросли). Некоторые инвестиционные проекты затормозились, как из-за проблем с замещением иностранных технологий и подрядчиков, так и из-за роста стоимости финансирования.- Банкам стало тяжело?- Всем банкам стало тяжело. Потому что, когда взлетела ставка, население стало волноваться, банки поднимали ставки по вкладам, чтобы не произошел отток средств, стоимость фондирования также повысилась. Этот период был трудным, но благодаря грамотной политике ЦБ и действиям правительства, оказавшего существенную поддержку заемщикам по субсидированию процентных ставок по индивидуальным программам господдержки для ключевых отраслей экономики, мы его прошли. Инвестиционные проекты, которые были начаты давно, если не приостановились по тем или иным причинам, связанным, например, с импортом комплектующих или оборудования, продолжают финансироваться.- Какие отрасли приносят в нынешних условиях прибыль?- Достаточно активно продолжает развиваться жилищное строительство. Происходит это во многом благодаря политике государства, которое принимает решения и с точки зрения сохранения льготной ипотеки для стимулирования спроса населения, и с точки зрения предоставления субсидий для снижения стоимости кредитов застройщикам. С теми ставками по ипотеке, которые были у нас еще в прошлом году, многие россияне покупали жилье в кредит. Сейчас мы видим, что стройки продолжаются, запускаются новые проекты.- Насколько активно идет финансирование жилищного строительства?- Достаточно активно. "Открытие" входит в топ-5 банков по финансированию жилищного строительства. Банк субсидирует возведение 4,5 миллионов квадратных метров продаваемых квартир. Портфель подписанных договоров – примерно на 600 миллиардов рублей, 200 миллиардов рублей находятся на эскроу-счетах. Этот сектор продолжит хорошо развиваться.- А как же рост себестоимости строительства?- Естественно, мы его видим. Мы видим, что себестоимость растет, закладываем это в наши финансовые модели и тестируем прогнозные цены продаж на предмет наличия платежеспособного спроса, чтобы плановые цены квадратного метра не были непосильными для населения. Поэтому мы аккуратно смотрим на каждый проект –существует ли достаточное количество покупателей квартир по такой цене, насколько адекватно застройщик планирует свои расходы.- Насколько реальность совпадает с перспективными планами на 2022 год?- С точки зрения объемов финансирования мы не сильно отклоняемся от бизнес-планов на 2022 год. Где-то мы продолжаем действовать по докризисным планам, как, например, в жилье или в больших стратегических инвестпроектах, в которых маркетинговые и технологические риски остались на приемлемом уровне. Но по целому ряду отраслей мы переключились на финансирование в рамках государственных программ поддержки оборотного финансирования, чтобы наши ключевые предприятия прошли этот сложный период без потери рабочих мест и снижения экономической активности.- Какие отрасли, помимо строительства, сейчас активно кредитуются?- Те, которые используют программы поддержки - особенно системообразующие предприятия. Благодаря помощи государства, системообразующие предприятия и представители малого и среднего бизнеса получали льготные кредиты, и банки принимали в этом участие. Для нас это приоритет, и мы очень активно принимаем участие во всех этих программах. Активно кредитуется промышленность, энергетика, транспорт, АПК. Каждой из отраслей был выделен определенный лимит средств для оказания поддержки в рамках субсидирования процентных ставок и отраслевые министерства вместе с Минфином и Минэкономразвития разработали индивидуальные программы отраслевой господдержки с конкретными перечнями организаций, которым целесообразно предоставить льготное финансирование. Потребность в доступном финансировании была у всех весной 2022 года, но сейчас ключевая ставка ЦБ уже составляет 9,5%. Мы фактически вернулись в прошлый год всего за несколько месяцев плодотворной работы.- Есть ли еще какие-то возможности улучшить работу банковского сектора?- Я считаю, что государство вместе с Банком России отработало просто фантастически хорошо. У нас постоянно были встречи, видеоконференции, обсуждения тех или иных условий. По мере того, как ставка снижалась, объем поддержки клиентов рос, потому что одно дело, если ты предоставляешь субсидии в привязке к ключевой ставке на уровне 20%, другое дело – для 12% или 9,5%. Список потенциальных интересантов среди клиентов растет, заявляются новые предприятия и увеличивается экономический эффект от государственной поддержки. Мне кажется, что очень у нас очень грамотно сработал антикризисный менеджмент, который был обеспечен ЦБ, правительством и отраслевыми министерствами. В феврале-марте ситуация была беспрецедентная, и все заинтересованные стороны очень организованно и комплексно подошли к решению вопросов поддержки бизнеса.- Ваш банк участвовал во всех программах?- Фактически да. По большей части направлений у нас уже практически выбрано 100% утвержденных лимитов. И мы уже пересмотрели финансовые модели, показывающие, что выданные деньги вернутся, и в 2023 году уже в рамках регулярного обслуживания наших клиентов сможем помочь им с финансированием текущей деятельности.- Проблема многих крупных банков – валютная переоценка корпоративного портфеля. Как ее решает банк "Открытие"?- Когда курс валюты взлетел, активы выросли. С точки зрения клиентов – увеличились объемы долга. Для клиентов, у которых валютная выручка и валюта фондирования совпадали, рост курса оказался не так страшен. Наоборот, экспортоориентированные предприятия выигрывали, потому что у них рублевая себестоимость, деноминированная в валюте, фактически снизилась, и они стали более конкурентными на внешних рынках. Проблемы были у тех коллег, у кого существенная доля выручки отличалась от валюты фондирования.- В чем состояла самая большая проблема для "Открытия"?- Для нашего банка стало проблемой не столько рост курса, сколько то, что нас фактически первыми включили в блокирующие санкции. И мы потеряли возможность работы в соответствующих валютах. Мы раньше, чем другие, начали заниматься девалютизацией нашего портфеля, о которой сейчас говорит ЦБ, и достаточно успешно и системно ее прорабатывали. На данный момент мы в разы сократили объемы нашего валютного портфеля и вместе с клиентами планомерно продолжаем проводить конвертацию валютных активов в рубли на текущих комфортных уровнях валютных курсов. Это для нас – одна из ключевых задач 2022 года, помимо финансирования системообразующих предприятий по госпрограммам.- Крупные банки с зарубежным капиталом сворачивают бизнес в России. За их клиентов уже идет борьба, банк "Открытие" в ней участвует?- С одной стороны, банки с иностранным участием выиграли от того, что крупнейшие российские банки попали под санкции. Потому что клиенты, у которых идут внешнеторговые операции, которым нужно как-то проводить платежи, обратились к ним. С другой стороны, российские предприятия, у которых нет таких потребностей, снижают активность в таких банках. К тому же банки с зарубежным капиталом испытывают давление со стороны регуляторов-акционеров, цель которых - уход из России. В итоге клиенты возвращаются к российским банкам. Банк "Открытие" готов таким клиентам предложить полный комплекс услуг.- И иностранцам?- Вряд ли к нам придут иностранцы, поскольку мы – под блокирующими санкциями. Если у нас и будут открывать счета, то явно не американцы и не англичане. А российским предприятиям, не работающим с экспортом, с точки зрения среднесрочной и долгосрочной перспектив, конечно, лучше работать в полностью российском банке.- В чем для "Открытия" выразился ущерб от санкций?- К сожалению, часть своих сервисов, связанных с внешнеэкономической деятельностью, которые мы вывели на очень высокий уровень за последние годы, мы вынуждены были убрать после того, как нас включили в санкционные списки. В конце 2021 года мы полностью закончили развитие нашего онлайн-банка, внедрив лучший сервис даже по сравнению с иностранными коллегами. К нам активно переходили из других банков клиенты, занимавшиеся внешнеэкономической деятельностью. Это был очень высокодоходный бизнес, но пришлось его одним нажатием кнопки у нас, в онлайн-банке, выключить, что сильно расстроило наших клиентов. Но это в прошлом, мы сейчас полностью перестроились и готовы снабжать наших клиентов всеми необходимыми услугами в рублевом экономическом пространстве.- Как санкции затронули работу "Открытия" с юрлицами?- Если предприятие работает в России, то никаких трудностей нет. Если требуется внешнеторговое обслуживание расчетов для платежей иностранцам – тут, конечно, банкам, которые попали под санкции, невозможно оказывать ряд соответствующих услуг. Это не плохо и не хорошо, просто констатация факта. У нас огромная страна и в России очень много работы. Мы всегда работали, прежде всего, для российских компаний, оказывая им полный спектр услуг, в том числе, по выходу на зарубежные рынки капитала, внешним платежам, гарантийным операциям, внешнеторговой деятельности. У нас был существенный портфель внешнеторгового финансирования. Сейчас он потихоньку сворачивается. Но ничего, заместим другим бизнесом, не менее прибыльным и ориентированным на внутрироссийские операции. Все будет хорошо.

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https://realty.ria.ru/20220518/eskrou-1789322343.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220429/tsb-1786149834.html

https://ria.ru/20220617/banki-1796023950.html

https://realty.ria.ru/20220622/banki-1797204355.html

https://ria.ru/20220618/banki-1796387551.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, новости компаний - экономика, открытие (банк), россия, экономика