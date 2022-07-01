https://ria.ru/20220701/osvobozhdenie-1799683395.html

В ЛНР освободили два населенных пункта — Приволье и Шипиловку

В ЛНР освободили два населенных пункта — Приволье и Шипиловку - РИА Новости, 01.07.2022

В ЛНР освободили два населенных пункта — Приволье и Шипиловку

Союзные силы Луганской Народной Республики и России освободили населенные пункты Шипиловка и Приволье в Донбассе, сообщил представитель Народной милиции... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T19:02

2022-07-01T19:02

2022-07-01T19:20

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

вооруженные силы украины

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797693121_0:122:3125:1880_1920x0_80_0_0_d74fbad8a040b126446215a2ea2dea05.jpg

ЛУГАНСК, 1 июл — РИА Новости. Союзные силы Луганской Народной Республики и России освободили населенные пункты Шипиловка и Приволье в Донбассе, сообщил представитель Народной милиции ЛНР."Подразделения Народной милиции ЛНР совместно с союзными силами продолжают освобождать территорию Луганской Народной Республики от украинских оккупантов. Так, сегодня украинские националисты были изгнаны из населенных пунктов Приволье и Шипиловка", — рассказал он.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".В Донецкой Народной Республике уже контролируются Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь — крупнейший город на побережье Азовского моря и Святогорск, где находится крупный православный монастырь в статусе лавры. В ЛНР союзными силами занята почти вся территория республики за исключением Лисичанска.

https://ria.ru/20220701/naemniki-1799656875.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

луганская народная республика, вооруженные силы украины, украина