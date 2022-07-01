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В ЛНР освободили два населенных пункта — Приволье и Шипиловку - РИА Новости, 01.07.2022
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https://ria.ru/20220701/osvobozhdenie-1799683395.html
В ЛНР освободили два населенных пункта — Приволье и Шипиловку
В ЛНР освободили два населенных пункта — Приволье и Шипиловку - РИА Новости, 01.07.2022
В ЛНР освободили два населенных пункта — Приволье и Шипиловку
Союзные силы Луганской Народной Республики и России освободили населенные пункты Шипиловка и Приволье в Донбассе, сообщил представитель Народной милиции... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T19:02
2022-07-01T19:20
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
вооруженные силы украины
украина
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ЛУГАНСК, 1 июл — РИА Новости. Союзные силы Луганской Народной Республики и России освободили населенные пункты Шипиловка и Приволье в Донбассе, сообщил представитель Народной милиции ЛНР."Подразделения Народной милиции ЛНР совместно с союзными силами продолжают освобождать территорию Луганской Народной Республики от украинских оккупантов. Так, сегодня украинские националисты были изгнаны из населенных пунктов Приволье и Шипиловка", — рассказал он.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".В Донецкой Народной Республике уже контролируются Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь — крупнейший город на побережье Азовского моря и Святогорск, где находится крупный православный монастырь в статусе лавры. В ЛНР союзными силами занята почти вся территория республики за исключением Лисичанска.
https://ria.ru/20220701/naemniki-1799656875.html
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луганская народная республика, вооруженные силы украины, украина
19:02 01.07.2022 (обновлено: 19:20 01.07.2022)
 
В ЛНР освободили два населенных пункта — Приволье и Шипиловку

Народная милиция ЛНР: освобождены два населенных пункта — Приволье и Шипиловка

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкЗачистка населенного пункта в Донбассе
Зачистка населенного пункта в Донбассе - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Зачистка населенного пункта в Донбассе. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 1 июл — РИА Новости. Союзные силы Луганской Народной Республики и России освободили населенные пункты Шипиловка и Приволье в Донбассе, сообщил представитель Народной милиции ЛНР.

"Подразделения Народной милиции ЛНР совместно с союзными силами продолжают освобождать территорию Луганской Народной Республики от украинских оккупантов. Так, сегодня украинские националисты были изгнаны из населенных пунктов Приволье и Шипиловка", — рассказал он.
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