19:02 01.07.2022 (обновлено: 19:20 01.07.2022)
В ЛНР освободили два населенных пункта — Приволье и Шипиловку
Народная милиция ЛНР: освобождены два населенных пункта — Приволье и Шипиловка
Зачистка населенного пункта в Донбассе. Архивное фото
ЛУГАНСК, 1 июл — РИА Новости. Союзные силы Луганской Народной Республики и России освободили населенные пункты Шипиловка и Приволье в Донбассе, сообщил представитель Народной милиции ЛНР.
"Подразделения Народной милиции ЛНР совместно с союзными силами продолжают освобождать территорию Луганской Народной Республики от украинских оккупантов. Так, сегодня украинские националисты были изгнаны из населенных пунктов Приволье и Шипиловка", — рассказал он.
"Подразделения Народной милиции ЛНР совместно с союзными силами продолжают освобождать территорию Луганской Народной Республики от украинских оккупантов. Так, сегодня украинские националисты были изгнаны из населенных пунктов Приволье и Шипиловка", — рассказал он.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".
В Донецкой Народной Республике уже контролируются Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь — крупнейший город на побережье Азовского моря и Святогорск, где находится крупный православный монастырь в статусе лавры. В ЛНР союзными силами занята почти вся территория республики за исключением Лисичанска.