https://ria.ru/20220701/oruzhie-1799622642.html

"Русское оружие первого эшелона". В США назвали главного соперника в океане

"Русское оружие первого эшелона". В США назвали главного соперника в океане - РИА Новости, 01.07.2022

"Русское оружие первого эшелона". В США назвали главного соперника в океане

Высокопоставленный офицер Военно-морских сил США в отставке оценил модернизированные российские атомные подлодки проекта 885М ("Ясень-М). Его цитирует портал... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T16:21

2022-07-01T16:21

2022-07-01T16:50

новое оружие россии

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сша

калибр

циркон

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Высокопоставленный офицер Военно-морских сил США в отставке оценил модернизированные российские атомные подлодки проекта 885М ("Ясень-М). Его цитирует портал 19Fortyfive.По словам военного, субмарина оснащена сложными стелс-технологиями и способна соперничать с любыми кораблями американского флота.Как отмечается в статье, новейшие аппараты развивают скорость до 35 узлов в час и погружаются на 520 метров. Они оснащены усовершенствованной бортовой электроникой и реактором КТП-6, который делает субмарины менее шумными.В качестве основного ударного оружия "Ясени" используют крылатые ракеты "Калибр" и "Оникс". В перспективе на корабли проекта 885М планируют установить гиперзвуковые ракетные комплексы "Циркон".

https://ria.ru/20220618/kalibr-1796454919.html

россия

сша

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, россия, сша, калибр, циркон