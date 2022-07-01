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"Русское оружие первого эшелона". В США назвали главного соперника в океане - РИА Новости, 01.07.2022
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Новое оружие России
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"Русское оружие первого эшелона". В США назвали главного соперника в океане
"Русское оружие первого эшелона". В США назвали главного соперника в океане - РИА Новости, 01.07.2022
"Русское оружие первого эшелона". В США назвали главного соперника в океане
Высокопоставленный офицер Военно-морских сил США в отставке оценил модернизированные российские атомные подлодки проекта 885М ("Ясень-М). Его цитирует портал... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T16:21
2022-07-01T16:50
новое оружие россии
в мире
россия
сша
калибр
циркон
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Высокопоставленный офицер Военно-морских сил США в отставке оценил модернизированные российские атомные подлодки проекта 885М ("Ясень-М). Его цитирует портал 19Fortyfive.По словам военного, субмарина оснащена сложными стелс-технологиями и способна соперничать с любыми кораблями американского флота.Как отмечается в статье, новейшие аппараты развивают скорость до 35 узлов в час и погружаются на 520 метров. Они оснащены усовершенствованной бортовой электроникой и реактором КТП-6, который делает субмарины менее шумными.В качестве основного ударного оружия "Ясени" используют крылатые ракеты "Калибр" и "Оникс". В перспективе на корабли проекта 885М планируют установить гиперзвуковые ракетные комплексы "Циркон".
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в мире, россия, сша, калибр, циркон
16:21 01.07.2022 (обновлено: 16:50 01.07.2022)
 
"Русское оружие первого эшелона". В США назвали главного соперника в океане

Высокопоставленный офицер ВМС США назвал подлодку "Ясень-М" оружием высочайшего класса

© Фото : СЕВМАШПодводная лодка проекта "Ясень-М"
Подводная лодка проекта Ясень-М - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© Фото : СЕВМАШ
Подводная лодка проекта "Ясень-М". Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Высокопоставленный офицер Военно-морских сил США в отставке оценил модернизированные российские атомные подлодки проекта 885М ("Ясень-М). Его цитирует портал 19Fortyfive.
По словам военного, субмарина оснащена сложными стелс-технологиями и способна соперничать с любыми кораблями американского флота.

"Ясень-М" — это действительно подводная лодка высшего эшелона. И, без всяких сомнений, лучшая АПЛ, которую Россия когда-либо строила", — считает офицер.

Как отмечается в статье, новейшие аппараты развивают скорость до 35 узлов в час и погружаются на 520 метров. Они оснащены усовершенствованной бортовой электроникой и реактором КТП-6, который делает субмарины менее шумными.
В качестве основного ударного оружия "Ясени" используют крылатые ракеты "Калибр" и "Оникс". В перспективе на корабли проекта 885М планируют установить гиперзвуковые ракетные комплексы "Циркон".
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