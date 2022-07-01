16:21 01.07.2022 (обновлено: 16:50 01.07.2022)
"Русское оружие первого эшелона". В США назвали главного соперника в океане
Высокопоставленный офицер ВМС США назвал подлодку "Ясень-М" оружием высочайшего класса
© Фото : СЕВМАШПодводная лодка проекта "Ясень-М"
© Фото : СЕВМАШ
Подводная лодка проекта "Ясень-М". Архивное фото
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Высокопоставленный офицер Военно-морских сил США в отставке оценил модернизированные российские атомные подлодки проекта 885М ("Ясень-М). Его цитирует портал 19Fortyfive.
По словам военного, субмарина оснащена сложными стелс-технологиями и способна соперничать с любыми кораблями американского флота.
"Ясень-М" — это действительно подводная лодка высшего эшелона. И, без всяких сомнений, лучшая АПЛ, которую Россия когда-либо строила", — считает офицер.
Как отмечается в статье, новейшие аппараты развивают скорость до 35 узлов в час и погружаются на 520 метров. Они оснащены усовершенствованной бортовой электроникой и реактором КТП-6, который делает субмарины менее шумными.
В качестве основного ударного оружия "Ясени" используют крылатые ракеты "Калибр" и "Оникс". В перспективе на корабли проекта 885М планируют установить гиперзвуковые ракетные комплексы "Циркон".