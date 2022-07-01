Рейтинг@Mail.ru
Награжденным тремя орденами Мужества могут повысить обеспечение - РИА Новости, 01.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220701/ordena-1799473967.html
Награжденным тремя орденами Мужества могут повысить обеспечение
Награжденным тремя орденами Мужества могут повысить обеспечение - РИА Новости, 01.07.2022
Награжденным тремя орденами Мужества могут повысить обеспечение
Правительство внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается установить ежемесячное материальное обеспечение лицам, награждённым тремя орденами Мужества... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T09:34
2022-07-01T09:34
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596506130_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ee7e98aa3a6281815ba88ae581a3e69b.jpg
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается установить ежемесячное материальное обеспечение лицам, награждённым тремя орденами Мужества или "За личное мужество", в размере 330 % размера социальной пенсии, соответствующий документ размещён в думской электронной базе."Законопроектом предусматривается установление дополнительного ежемесячного материального обеспечения гражданам, награжденным тремя орденами Мужества и (или) "За личное мужество", в размере 330 процентов размера социальной пенсии", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
https://ria.ru/20220504/vyplaty-1786787194.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596506130_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_dc72b47c0ebc929fecc4ca845e59864f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество
09:34 01.07.2022
 
Награжденным тремя орденами Мужества могут повысить обеспечение

Правительство предложило повысить обеспечение лицам, награжденным тремя орденами Мужества

© Пресс-служба Правительства Красноярского края / Перейти в фотобанкОрден Мужества
Орден Мужества
© Пресс-служба Правительства Красноярского края
Перейти в фотобанк
Орден Мужества. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается установить ежемесячное материальное обеспечение лицам, награждённым тремя орденами Мужества или "За личное мужество", в размере 330 % размера социальной пенсии, соответствующий документ размещён в думской электронной базе.
"Законопроектом предусматривается установление дополнительного ежемесячного материального обеспечения гражданам, награжденным тремя орденами Мужества и (или) "За личное мужество", в размере 330 процентов размера социальной пенсии", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Орден Отечественной войны ветерана Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
4 мая, 13:34
В Кремле ответили на вопрос о выплатах ветеранам на Донбассе
 
Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала