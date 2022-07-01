https://ria.ru/20220701/ordena-1799473967.html

Награжденным тремя орденами Мужества могут повысить обеспечение

Награжденным тремя орденами Мужества могут повысить обеспечение - РИА Новости, 01.07.2022

Награжденным тремя орденами Мужества могут повысить обеспечение

Правительство внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается установить ежемесячное материальное обеспечение лицам, награждённым тремя орденами Мужества... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T09:34

2022-07-01T09:34

2022-07-01T09:34

общество

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается установить ежемесячное материальное обеспечение лицам, награждённым тремя орденами Мужества или "За личное мужество", в размере 330 % размера социальной пенсии, соответствующий документ размещён в думской электронной базе."Законопроектом предусматривается установление дополнительного ежемесячного материального обеспечения гражданам, награжденным тремя орденами Мужества и (или) "За личное мужество", в размере 330 процентов размера социальной пенсии", - сообщается в пояснительной записке к проекту.

https://ria.ru/20220504/vyplaty-1786787194.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество