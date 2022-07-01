https://ria.ru/20220701/ordena-1799473967.html
Награжденным тремя орденами Мужества могут повысить обеспечение
Награжденным тремя орденами Мужества могут повысить обеспечение - РИА Новости, 01.07.2022
Награжденным тремя орденами Мужества могут повысить обеспечение
Правительство внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается установить ежемесячное материальное обеспечение лицам, награждённым тремя орденами Мужества... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T09:34
2022-07-01T09:34
2022-07-01T09:34
общество
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается установить ежемесячное материальное обеспечение лицам, награждённым тремя орденами Мужества или "За личное мужество", в размере 330 % размера социальной пенсии, соответствующий документ размещён в думской электронной базе."Законопроектом предусматривается установление дополнительного ежемесячного материального обеспечения гражданам, награжденным тремя орденами Мужества и (или) "За личное мужество", в размере 330 процентов размера социальной пенсии", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество
Награжденным тремя орденами Мужества могут повысить обеспечение
Правительство предложило повысить обеспечение лицам, награжденным тремя орденами Мужества
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается установить ежемесячное материальное обеспечение лицам, награждённым тремя орденами Мужества или "За личное мужество", в размере 330 % размера социальной пенсии, соответствующий документ размещён в думской электронной базе.
"Законопроектом предусматривается установление дополнительного ежемесячного материального обеспечения гражданам, награжденным тремя орденами Мужества и (или) "За личное мужество", в размере 330 процентов размера социальной пенсии", - сообщается в пояснительной записке к проекту.