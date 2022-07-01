https://ria.ru/20220701/orden-1799564163.html
Матвиенко вручила Орден дружбы спикеру верхней палаты парламента Белоруссии
Матвиенко вручила Орден дружбы спикеру верхней палаты парламента Белоруссии - РИА Новости, 01.07.2022
Матвиенко вручила Орден дружбы спикеру верхней палаты парламента Белоруссии
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко по поручению президента РФ вручила главе верхней палаты белорусского парламента Наталье Кочановой Орден дружбы. РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T14:15
2022-07-01T14:15
2022-07-01T14:15
парламентское собрание союза беларуси и россии
россия
белоруссия
валентина матвиенко
наталья кочанова
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ГРОДНО, 1 июл - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко по поручению президента РФ вручила главе верхней палаты белорусского парламента Наталье Кочановой Орден дружбы."Для меня большая честь выполнить поручение президента РФ и вручить вам высокую государственную награду РФ Орден дружбы", - сказала спикер, обращаясь к своей коллеге в ходе пленарного заседания Форума регионов России и Белоруссии.Она отметила, что высокая государственная награда России служит признанием вклада Кочановой в укрепление сотрудничества между странами, развития связей парламентариев.В указе президента РФ отмечается, что орден вручается за большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами.
https://ria.ru/20220701/vyzovy-1799491960.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, валентина матвиенко, наталья кочанова