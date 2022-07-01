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Матвиенко вручила Орден дружбы спикеру верхней палаты парламента Белоруссии - РИА Новости, 01.07.2022
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Матвиенко вручила Орден дружбы спикеру верхней палаты парламента Белоруссии
Матвиенко вручила Орден дружбы спикеру верхней палаты парламента Белоруссии - РИА Новости, 01.07.2022
Матвиенко вручила Орден дружбы спикеру верхней палаты парламента Белоруссии
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко по поручению президента РФ вручила главе верхней палаты белорусского парламента Наталье Кочановой Орден дружбы. РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T14:15
2022-07-01T14:15
парламентское собрание союза беларуси и россии
россия
белоруссия
валентина матвиенко
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ГРОДНО, 1 июл - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко по поручению президента РФ вручила главе верхней палаты белорусского парламента Наталье Кочановой Орден дружбы."Для меня большая честь выполнить поручение президента РФ и вручить вам высокую государственную награду РФ Орден дружбы", - сказала спикер, обращаясь к своей коллеге в ходе пленарного заседания Форума регионов России и Белоруссии.Она отметила, что высокая государственная награда России служит признанием вклада Кочановой в укрепление сотрудничества между странами, развития связей парламентариев.В указе президента РФ отмечается, что орден вручается за большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами.
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россия, белоруссия, валентина матвиенко, наталья кочанова
14:15 01.07.2022
 

Матвиенко вручила Орден дружбы спикеру верхней палаты парламента Белоруссии

© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания РФПредседатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова во время встречи
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова во время встречи - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания РФ
Читать ria.ru в
ГРОДНО, 1 июл - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко по поручению президента РФ вручила главе верхней палаты белорусского парламента Наталье Кочановой Орден дружбы.
"Для меня большая честь выполнить поручение президента РФ и вручить вам высокую государственную награду РФ Орден дружбы", - сказала спикер, обращаясь к своей коллеге в ходе пленарного заседания Форума регионов России и Белоруссии.
Она отметила, что высокая государственная награда России служит признанием вклада Кочановой в укрепление сотрудничества между странами, развития связей парламентариев.
В указе президента РФ отмечается, что орден вручается за большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииРоссияБелоруссияВалентина МатвиенкоНаталья Кочанова
 
 
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