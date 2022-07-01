https://ria.ru/20220701/opk-1799564442.html
Путин предложил Совбезу обсудить работу ОПК
Путин предложил Совбезу обсудить работу ОПК - РИА Новости, 01.07.2022
Путин предложил Совбезу обсудить работу ОПК
Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совета безопасности РФ предложил обсудить работу оборонно-промышленного комплекса. РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T14:02
2022-07-01T14:02
2022-07-01T14:08
владимир путин
безопасность
юрий борисов (вице-премьер)
совет безопасности рф
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совета безопасности РФ предложил обсудить работу оборонно-промышленного комплекса."Поговорим о работе оборонно-промышленного комплекса... Не буду говорить об актуальности этой темы вообще, а в данной ситуации - тем более", - сказал Путин, открывая совещание. С докладом он предложил выступить вице-премьеру Юрию Борисову, курирующему эту сферу.
https://ria.ru/20220701/akhmat-1799450828.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, безопасность, юрий борисов (вице-премьер), совет безопасности рф
14:02 01.07.2022 (обновлено: 14:08 01.07.2022)
Путин предложил Совбезу обсудить работу ОПК
Путин на оперативном совещании с Совбезом предложил обсудить работу ОПК