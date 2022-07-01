https://ria.ru/20220701/opk-1799564442.html

Путин предложил Совбезу обсудить работу ОПК

Путин предложил Совбезу обсудить работу ОПК - РИА Новости, 01.07.2022

Путин предложил Совбезу обсудить работу ОПК

Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совета безопасности РФ предложил обсудить работу оборонно-промышленного комплекса. РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T14:02

2022-07-01T14:02

2022-07-01T14:08

владимир путин

безопасность

юрий борисов (вице-премьер)

совет безопасности рф

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совета безопасности РФ предложил обсудить работу оборонно-промышленного комплекса."Поговорим о работе оборонно-промышленного комплекса... Не буду говорить об актуальности этой темы вообще, а в данной ситуации - тем более", - сказал Путин, открывая совещание. С докладом он предложил выступить вице-премьеру Юрию Борисову, курирующему эту сферу.

https://ria.ru/20220701/akhmat-1799450828.html

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, безопасность, юрий борисов (вице-премьер), совет безопасности рф