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Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Ясиноватую - РИА Новости, 01.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220701/obstrely-1799457138.html
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Ясиноватую - РИА Новости, 01.07.2022
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Ясиноватую
Украинские войска обстреляли в ночь на пятницу населенный пункт Пантелеймоновку и город Ясиноватую в Донецкой Народной республике, сообщило представительство... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T06:57
2022-07-01T06:57
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
донецк (днр)
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
пантелеймоновка (горловский район)
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ДОНЕЦК, 1 июл — РИА Новости. Украинские войска обстреляли в ночь на пятницу населенный пункт Пантелеймоновку и город Ясиноватую в Донецкой Народной республике, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Пантелеймоновка была обстреляна в 03.40 и 06.30. По ней выпустили семь снарядов калибров 152 миллиметра.По Ясиноватой в 06.30 и 06.45 выпустили три мины калибром 120 миллиметров и четыре снаряда калибром 122 миллиметра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
ясиноватая
донецк (днр)
донецкая народная республика
пантелеймоновка (горловский район)
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в мире, ясиноватая, донецк (днр), донецкая народная республика, вооруженные силы украины, пантелеймоновка (горловский район)
06:57 01.07.2022
 
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Ясиноватую

Представительство ДНР в СЦК: украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Ясиноватую

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 1 июл — РИА Новости. Украинские войска обстреляли в ночь на пятницу населенный пункт Пантелеймоновку и город Ясиноватую в Донецкой Народной республике, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Пантелеймоновка была обстреляна в 03.40 и 06.30. По ней выпустили семь снарядов калибров 152 миллиметра.
По Ясиноватой в 06.30 и 06.45 выпустили три мины калибром 120 миллиметров и четыре снаряда калибром 122 миллиметра.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЯсиноватаяДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныПантелеймоновка (Горловский район)
 
 
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