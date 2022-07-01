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Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Ясиноватую - РИА Новости, 01.07.2022

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Ясиноватую

Украинские войска обстреляли в ночь на пятницу населенный пункт Пантелеймоновку и город Ясиноватую в Донецкой Народной республике, сообщило представительство... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T06:57

2022-07-01T06:57

2022-07-01T06:57

специальная военная операция на украине

в мире

ясиноватая

донецк (днр)

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

пантелеймоновка (горловский район)

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ДОНЕЦК, 1 июл — РИА Новости. Украинские войска обстреляли в ночь на пятницу населенный пункт Пантелеймоновку и город Ясиноватую в Донецкой Народной республике, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Пантелеймоновка была обстреляна в 03.40 и 06.30. По ней выпустили семь снарядов калибров 152 миллиметра.По Ясиноватой в 06.30 и 06.45 выпустили три мины калибром 120 миллиметров и четыре снаряда калибром 122 миллиметра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

ясиноватая

донецк (днр)

донецкая народная республика

пантелеймоновка (горловский район)

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в мире, ясиноватая, донецк (днр), донецкая народная республика, вооруженные силы украины, пантелеймоновка (горловский район)