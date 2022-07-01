https://ria.ru/20220701/obstrel-1799513646.html
"Ничего больше нет" – жительница Ясиноватой лишилась дома после обстрела
"Ничего больше нет" – жительница Ясиноватой лишилась дома после обстрела - РИА Новости, 01.07.2022
"Ничего больше нет" – жительница Ясиноватой лишилась дома после обстрела
Украинские войска снова обстреляли Ясиноватую.
2022-07-01T12:19
2022-07-01T12:19
2022-07-01T12:19
в мире
ситуация в днр и лнр
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Представители ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Ясиноватой пять снарядов "натовского" калибра. В результате многие местные жители получили повреждения своих домов. Некоторые жилища были полностью уничтожены.
РИА Новости
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"У меня ничего больше нет" – жительница Ясиноватой лишилась дома после обстрела
Украинские войска снова обстреляли Ясиноватую. Представители ДНР заявили, что ВСУ выпустили по городу пять снарядов "натовского" калибра. В результате повреждения получили дома многих местных жителей. Часть из них полностью разрушены.
2022-07-01T12:19
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PT0M41S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ситуация в днр и лнр, видео
"Ничего больше нет" – жительница Ясиноватой лишилась дома после обстрела
Украинские войска снова обстреляли Ясиноватую.
2022-07-01T12:19
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PT0M41S
"Ничего больше нет" – жительница Ясиноватой лишилась дома после обстрела
Украинские войска снова обстреляли Ясиноватую.
Представители ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Ясиноватой пять снарядов "натовского" калибра. В результате многие местные жители получили повреждения своих домов. Некоторые жилища были полностью уничтожены.