https://ria.ru/20220701/obstrel-1799513646.html

"Ничего больше нет" – жительница Ясиноватой лишилась дома после обстрела

"Ничего больше нет" – жительница Ясиноватой лишилась дома после обстрела - РИА Новости, 01.07.2022

"Ничего больше нет" – жительница Ясиноватой лишилась дома после обстрела

Украинские войска снова обстреляли Ясиноватую.

2022-07-01T12:19

2022-07-01T12:19

2022-07-01T12:19

в мире

ситуация в днр и лнр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799510965_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2ff1af8a143e81e7db5df82e6cff3440.png

Представители ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Ясиноватой пять снарядов "натовского" калибра. В результате многие местные жители получили повреждения своих домов. Некоторые жилища были полностью уничтожены.

2022

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"У меня ничего больше нет" – жительница Ясиноватой лишилась дома после обстрела

Украинские войска снова обстреляли Ясиноватую. Представители ДНР заявили, что ВСУ выпустили по городу пять снарядов "натовского" калибра. В результате повреждения получили дома многих местных жителей. Часть из них полностью разрушены.

2022-07-01T12:19

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