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"Ничего больше нет" – жительница Ясиноватой лишилась дома после обстрела - РИА Новости, 01.07.2022
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"Ничего больше нет" – жительница Ясиноватой лишилась дома после обстрела
"Ничего больше нет" – жительница Ясиноватой лишилась дома после обстрела - РИА Новости, 01.07.2022
"Ничего больше нет" – жительница Ясиноватой лишилась дома после обстрела
Украинские войска снова обстреляли Ясиноватую.
2022-07-01T12:19
2022-07-01T12:19
в мире
ситуация в днр и лнр
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Представители ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Ясиноватой пять снарядов "натовского" калибра. В результате многие местные жители получили повреждения своих домов. Некоторые жилища были полностью уничтожены.
РИА Новости
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"У меня ничего больше нет" – жительница Ясиноватой лишилась дома после обстрела
Украинские войска снова обстреляли Ясиноватую. Представители ДНР заявили, что ВСУ выпустили по городу пять снарядов "натовского" калибра. В результате повреждения получили дома многих местных жителей. Часть из них полностью разрушены.
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в мире, ситуация в днр и лнр, видео
"Ничего больше нет" – жительница Ясиноватой лишилась дома после обстрела
Украинские войска снова обстреляли Ясиноватую.
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12:19 01.07.2022
 

"Ничего больше нет" – жительница Ясиноватой лишилась дома после обстрела

Читать ria.ru в
Украинские войска снова обстреляли Ясиноватую.
Представители ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Ясиноватой пять снарядов "натовского" калибра. В результате многие местные жители получили повреждения своих домов. Некоторые жилища были полностью уничтожены.
 
В миреСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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