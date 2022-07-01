https://ria.ru/20220701/obmen-1799499186.html
Омбудсмен сообщила об освобождении более 30 граждан ЛНР благодаря обмену
Омбудсмен сообщила об освобождении более 30 граждан ЛНР благодаря обмену - РИА Новости, 01.07.2022
Омбудсмен сообщила об освобождении более 30 граждан ЛНР благодаря обмену
Более 30 граждан ЛНР освобождены в результате обмена пленными между Россией и Украиной, сообщила в пятницу РИА Новости уполномоченный по правам человека в... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T11:28
2022-07-01T11:28
2022-07-01T11:28
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 1 июл – РИА Новости. Более 30 граждан ЛНР освобождены в результате обмена пленными между Россией и Украиной, сообщила в пятницу РИА Новости уполномоченный по правам человека в республике Виктория Сердюкова.Обмен военнопленными в формате 144 на 144 состоялся 29 июня по прямому указанию Верховного главнокомандующего России с целью сохранения жизни и здоровья российских военных и бойцов ДНР и ЛНР."Сотрудники Народной милиции ЛНР отправились за нашими гражданами. По нашей информации, в ходе обмена освобождены 33 гражданина ЛНР", - сказала Сердюкова. По ее словам, "состояние освобожденных из плена граждан ЛНР неудовлетворительное", многим потребуется медицинская помощь.
https://ria.ru/20220630/plennyy-1799433805.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, россия, украина, ситуация в днр и лнр
Омбудсмен сообщила об освобождении более 30 граждан ЛНР благодаря обмену
Омбудсмен ЛНР Сердюкова заявила об освобождении 33 луганчан благодаря обмену