https://ria.ru/20220701/obmen-1799499186.html

Омбудсмен сообщила об освобождении более 30 граждан ЛНР благодаря обмену

Омбудсмен сообщила об освобождении более 30 граждан ЛНР благодаря обмену - РИА Новости, 01.07.2022

Омбудсмен сообщила об освобождении более 30 граждан ЛНР благодаря обмену

Более 30 граждан ЛНР освобождены в результате обмена пленными между Россией и Украиной, сообщила в пятницу РИА Новости уполномоченный по правам человека в... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T11:28

2022-07-01T11:28

2022-07-01T11:28

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ЛУГАНСК, 1 июл – РИА Новости. Более 30 граждан ЛНР освобождены в результате обмена пленными между Россией и Украиной, сообщила в пятницу РИА Новости уполномоченный по правам человека в республике Виктория Сердюкова.Обмен военнопленными в формате 144 на 144 состоялся 29 июня по прямому указанию Верховного главнокомандующего России с целью сохранения жизни и здоровья российских военных и бойцов ДНР и ЛНР."Сотрудники Народной милиции ЛНР отправились за нашими гражданами. По нашей информации, в ходе обмена освобождены 33 гражданина ЛНР", - сказала Сердюкова. По ее словам, "состояние освобожденных из плена граждан ЛНР неудовлетворительное", многим потребуется медицинская помощь.

https://ria.ru/20220630/plennyy-1799433805.html

луганская народная республика

россия

украина

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, луганская народная республика, россия, украина, ситуация в днр и лнр