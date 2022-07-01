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Путин: Москву и Минск подталкивают к ускорению объединительных процессов
Путин: Москву и Минск подталкивают к ускорению объединительных процессов - РИА Новости, 01.07.2022
Путин: Москву и Минск подталкивают к ускорению объединительных процессов
Президент России Владимир Путин заявил, что беспрецедентное политическое давление, санкции "коллективного Запада" подталкивают РФ и Белоруссию к ускорению... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T12:35
2022-07-01T12:35
2022-07-01T12:43
россия
белоруссия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что беспрецедентное политическое давление, санкции "коллективного Запада" подталкивают РФ и Белоруссию к ускорению объединительных процессов.Соответствующее обращение к участникам IX Форума регионов России и Белоруссии опубликовано на сайте Кремля."Беспрецедентное политическое и санкционное давление со стороны так называемого "коллективного Запада" подталкивает нас к тому, чтобы ускорить объединительные процессы. Ведь сообща проще минимизировать ущерб от принимаемых незаконных санкций, легче осваивать выпуск востребованной продукции, нарабатывать новые компетенции и расширять сотрудничество с дружественными странами", - подчеркнул Путин.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, белоруссия, владимир путин, политика
12:35 01.07.2022 (обновлено: 12:43 01.07.2022)
Путин: Москву и Минск подталкивают к ускорению объединительных процессов
Путин: Запад подталкивает Россию и Белоруссию к ускорению объединительных процессов
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что беспрецедентное политическое давление, санкции "коллективного Запада" подталкивают РФ и Белоруссию к ускорению объединительных процессов.
Соответствующее обращение к участникам IX Форума регионов России
и Белоруссии
опубликовано на сайте Кремля.
"Беспрецедентное политическое и санкционное давление со стороны так называемого "коллективного Запада" подталкивает нас к тому, чтобы ускорить объединительные процессы. Ведь сообща проще минимизировать ущерб от принимаемых незаконных санкций, легче осваивать выпуск востребованной продукции, нарабатывать новые компетенции и расширять сотрудничество с дружественными странами", - подчеркнул Путин.