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Путин: Москву и Минск подталкивают к ускорению объединительных процессов

Путин: Москву и Минск подталкивают к ускорению объединительных процессов - РИА Новости, 01.07.2022

Путин: Москву и Минск подталкивают к ускорению объединительных процессов

Президент России Владимир Путин заявил, что беспрецедентное политическое давление, санкции "коллективного Запада" подталкивают РФ и Белоруссию к ускорению... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T12:35

2022-07-01T12:35

2022-07-01T12:43

россия

белоруссия

владимир путин

политика

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что беспрецедентное политическое давление, санкции "коллективного Запада" подталкивают РФ и Белоруссию к ускорению объединительных процессов.Соответствующее обращение к участникам IX Форума регионов России и Белоруссии опубликовано на сайте Кремля."Беспрецедентное политическое и санкционное давление со стороны так называемого "коллективного Запада" подталкивает нас к тому, чтобы ускорить объединительные процессы. Ведь сообща проще минимизировать ущерб от принимаемых незаконных санкций, легче осваивать выпуск востребованной продукции, нарабатывать новые компетенции и расширять сотрудничество с дружественными странами", - подчеркнул Путин.

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Влада Копылова

россия, белоруссия, владимир путин, политика