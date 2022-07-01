https://ria.ru/20220701/nvidia-1799464638.html

Nvidia перестала продлевать лицензии на ПО для облачного гейминга

Nvidia перестала продлевать лицензии на ПО для облачного гейминга - РИА Новости, 01.07.2022

Nvidia перестала продлевать лицензии на ПО для облачного гейминга

Американская компания Nvidia перестала продлевать и продавать российским компаниям лицензии на свое программное обеспечение для облачного гейминга, сообщает... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T08:46

2022-07-01T08:46

2022-07-01T08:46

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Американская компания Nvidia перестала продлевать и продавать российским компаниям лицензии на свое программное обеспечение для облачного гейминга, сообщает газета "Коммерсант".По словам собеседника "Коммерсанта" на рынке, Nvidia перестала продлевать и продавать в России новые лицензии на программное обеспечение для разделения ядер на серверной видеокарте. Речь идет о системе Nvidia Grid. С сайта Nvidia также удалены российские партнеры, а сама компания отказались от комментариев.Такие лицензии давали возможность использовать физическую видеокарту сразу на нескольких виртуальных машинах, что позволяло подключать большее количество пользователей к облачному сервису. Из-за решения Nvidia цены на услуги облачного гейминга уже начали расти.Американская Nvidia в числе других зарубежных вендоров объявила о приостановке поставок своего оборудования в Россию почти сразу после начала военных действий на Украине. Компании, купившие большой объем оборудования Nvidia, попытаются найти способы технологического обхода проверок лицензирования, также уточняет издание.Отмечается, что российским партнером Nvidia в оказании сервиса облачного гейминга GeForce NOW (позволяет играть в видеоигры на компьютерах со слабым "железом" за счет того, что вычислительную нагрузку берет на себя удаленный сервер) была GFN.ru (входит в холдинг SFI). Компания сотрудничает с крупнейшими операторами связи — "Ростелекомом", Tele2, МТС. Остановка лицензий Nvidia может также осложнить работу суперкомпьютеров "Яндекса", Сбербанка и МТС, которые используют графические процессоры A100 и DGX-2, не исключает издание.Однако, по словам собеседника "Коммерсанта" на рынке, пока Nvidia не спешит блокировать действующие лицензии, вероятно рассчитывая вернуться к работе с российскими партнерами. МТС заверяет, что на качестве сервисов и работе суперкомпьютера решение Nvidia не отразится, а в "Яндексе" заявили лишь, что суперкомпьютеры компании "продолжают работать в стандартном режиме".

https://ria.ru/20220617/drayvery-1796058373.html

https://ria.ru/20220523/videokarta-1789057611.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, украина, яндекс, ростелеком, мтс, nvidia corporation