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В Нововоронеже установили "душевную" Аленку вместо "пугающей" - РИА Новости, 01.07.2022
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Культура
https://ria.ru/20220701/novovoronezh-1799606892.html
В Нововоронеже установили "душевную" Аленку вместо "пугающей"
В Нововоронеже установили "душевную" Аленку вместо "пугающей" - РИА Новости, 01.07.2022
В Нововоронеже установили "душевную" Аленку вместо "пугающей"
Новый памятник нововоронежской Аленке открыли вместо "пугающей" скульптуры, которую установили, а после со скандалом демонтировали в 2020 году, сообщает в... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T15:44
2022-07-01T15:54
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культура
новости культуры
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ВОРОНЕЖ, 1 июл - РИА Новости. Новый памятник нововоронежской Аленке открыли вместо "пугающей" скульптуры, которую установили, а после со скандалом демонтировали в 2020 году, сообщает в пятницу Telegram-канал Нововоронежской АЭС."Сегодня, во время Первого городского фольклорного праздника "Истоки", открылся арт-объект "Алёнка", - говорится в сообщении.Первую фигуру Аленки с пугающим лицом по случаю 250-летия села Новая Аленовка открыли в Нововоронеже 18 декабря 2020 года, но демонтировали уже 21 декабря, так как местные жители попросили мэрию не "позорить город этим уродством", называли арт-объект "чертовщиной" и "ущербным подобием". Однако нашлись и те, кто призывал не трогать Аленку. В итоге старый памятник вернули изготовителю, после чего он был продан с аукциона. А в Нововоронеже обещали установить другой памятник Аленке - "спокойный, душевный и с красивым лицом".Как информирует городская библиотека Нововоронежа, согласно легенде, ходок Аленка (ходоками звали людей, которые по поручению своих односельчан уходили в иные края искать землю для поселения) пришла на Дон из-под города Лебедяни. Здесь она нашла хорошее место у небольшого ручья и позвала жить односельчан. Позже у этого ручья ее убил разбойник Кудеяр. С тех пор якобы и ручей, и поселок стали называться Аленовкой. Сейчас на месте села стоит город Нововоронеж.
https://ria.ru/20210310/alenka-1600657308.html
https://ria.ru/20210217/fedor-1597830223.html
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нововоронеж, новости культуры
15:44 01.07.2022 (обновлено: 15:54 01.07.2022)
 
В Нововоронеже установили "душевную" Аленку вместо "пугающей"

В Нововоронеже установили "душевный" памятник Аленке вместо "пугающего"

© Фото : Нововоронежская АЭСНовый памятник нововоронежской Аленке
Новый памятник нововоронежской Аленке - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© Фото : Нововоронежская АЭС
Новый памятник нововоронежской Аленке
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 1 июл - РИА Новости. Новый памятник нововоронежской Аленке открыли вместо "пугающей" скульптуры, которую установили, а после со скандалом демонтировали в 2020 году, сообщает в пятницу Telegram-канал Нововоронежской АЭС.
"Сегодня, во время Первого городского фольклорного праздника "Истоки", открылся арт-объект "Алёнка", - говорится в сообщении.
Демонтаж памятника Аленке в Нововоронеже - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
10 марта 2021, 18:02Культура
Власти Нововоронежа рассказали, каким будет новый памятник Аленке
Первую фигуру Аленки с пугающим лицом по случаю 250-летия села Новая Аленовка открыли в Нововоронеже 18 декабря 2020 года, но демонтировали уже 21 декабря, так как местные жители попросили мэрию не "позорить город этим уродством", называли арт-объект "чертовщиной" и "ущербным подобием". Однако нашлись и те, кто призывал не трогать Аленку. В итоге старый памятник вернули изготовителю, после чего он был продан с аукциона. А в Нововоронеже обещали установить другой памятник Аленке - "спокойный, душевный и с красивым лицом".
Как информирует городская библиотека Нововоронежа, согласно легенде, ходок Аленка (ходоками звали людей, которые по поручению своих односельчан уходили в иные края искать землю для поселения) пришла на Дон из-под города Лебедяни. Здесь она нашла хорошее место у небольшого ручья и позвала жить односельчан. Позже у этого ручья ее убил разбойник Кудеяр. С тех пор якобы и ручей, и поселок стали называться Аленовкой. Сейчас на месте села стоит город Нововоронеж.
Металлический Федор, сделанный Сергеем Кирюхиным из Перми - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
17 февраля 2021, 13:17
В Перми нашли железного "жениха" для нововоронежской Аленки
 
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