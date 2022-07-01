https://ria.ru/20220701/novovoronezh-1799606892.html

В Нововоронеже установили "душевную" Аленку вместо "пугающей"

В Нововоронеже установили "душевную" Аленку вместо "пугающей" - РИА Новости, 01.07.2022

В Нововоронеже установили "душевную" Аленку вместо "пугающей"

Новый памятник нововоронежской Аленке открыли вместо "пугающей" скульптуры, которую установили, а после со скандалом демонтировали в 2020 году, сообщает в... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T15:44

2022-07-01T15:44

2022-07-01T15:54

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новости культуры

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ВОРОНЕЖ, 1 июл - РИА Новости. Новый памятник нововоронежской Аленке открыли вместо "пугающей" скульптуры, которую установили, а после со скандалом демонтировали в 2020 году, сообщает в пятницу Telegram-канал Нововоронежской АЭС."Сегодня, во время Первого городского фольклорного праздника "Истоки", открылся арт-объект "Алёнка", - говорится в сообщении.Первую фигуру Аленки с пугающим лицом по случаю 250-летия села Новая Аленовка открыли в Нововоронеже 18 декабря 2020 года, но демонтировали уже 21 декабря, так как местные жители попросили мэрию не "позорить город этим уродством", называли арт-объект "чертовщиной" и "ущербным подобием". Однако нашлись и те, кто призывал не трогать Аленку. В итоге старый памятник вернули изготовителю, после чего он был продан с аукциона. А в Нововоронеже обещали установить другой памятник Аленке - "спокойный, душевный и с красивым лицом".Как информирует городская библиотека Нововоронежа, согласно легенде, ходок Аленка (ходоками звали людей, которые по поручению своих односельчан уходили в иные края искать землю для поселения) пришла на Дон из-под города Лебедяни. Здесь она нашла хорошее место у небольшого ручья и позвала жить односельчан. Позже у этого ручья ее убил разбойник Кудеяр. С тех пор якобы и ручей, и поселок стали называться Аленовкой. Сейчас на месте села стоит город Нововоронеж.

https://ria.ru/20210310/alenka-1600657308.html

https://ria.ru/20210217/fedor-1597830223.html

нововоронеж

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

нововоронеж, новости культуры