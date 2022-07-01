https://ria.ru/20220701/novodruzhesk-1799690409.html

Союзные силы активно зачищают Новодружеск в ЛНР от украинских националистов

Союзные силы активно зачищают Новодружеск в ЛНР от украинских националистов - РИА Новости, 01.07.2022

Союзные силы активно зачищают Новодружеск в ЛНР от украинских националистов

Посол ЛНР в РФ Родион Мирошник сообщил, что в Новодружеске союзные силы активно продвигаются, зачищая город от нацистских формирований. РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T19:23

2022-07-01T19:23

2022-07-01T19:26

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

украина

вооруженные силы украины

донбасс

родион мирошник

лисичанск

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ЛУГАНСК, 1 июл - РИА Новости. Посол ЛНР в РФ Родион Мирошник сообщил, что в Новодружеске союзные силы активно продвигаются, зачищая город от нацистских формирований.Ранее представитель Народной милиции ЛНР сообщил об освобождении населенных пунктов Приволье и Шипиловка."В Новодружеске союзные войска активно продвигаются и зачищают город от нацистских формирований", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.Новодружеск расположен в 10 километрах к северо-западу от Лисичанска.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

украина

донбасс

лисичанск

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луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, донбасс, родион мирошник, лисичанск