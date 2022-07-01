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Союзные силы активно зачищают Новодружеск в ЛНР от украинских националистов - РИА Новости, 01.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220701/novodruzhesk-1799690409.html
Союзные силы активно зачищают Новодружеск в ЛНР от украинских националистов
Союзные силы активно зачищают Новодружеск в ЛНР от украинских националистов - РИА Новости, 01.07.2022
Союзные силы активно зачищают Новодружеск в ЛНР от украинских националистов
Посол ЛНР в РФ Родион Мирошник сообщил, что в Новодружеске союзные силы активно продвигаются, зачищая город от нацистских формирований. РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T19:23
2022-07-01T19:26
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
украина
вооруженные силы украины
донбасс
родион мирошник
лисичанск
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ЛУГАНСК, 1 июл - РИА Новости. Посол ЛНР в РФ Родион Мирошник сообщил, что в Новодружеске союзные силы активно продвигаются, зачищая город от нацистских формирований.Ранее представитель Народной милиции ЛНР сообщил об освобождении населенных пунктов Приволье и Шипиловка."В Новодружеске союзные войска активно продвигаются и зачищают город от нацистских формирований", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.Новодружеск расположен в 10 километрах к северо-западу от Лисичанска.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, донбасс, родион мирошник, лисичанск
19:23 01.07.2022 (обновлено: 19:26 01.07.2022)
 
Союзные силы активно зачищают Новодружеск в ЛНР от украинских националистов

Посол ЛНР Мирошник сообщил, что союзные силы активно зачищают Новодружеск от националистов

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкЛуганская Народная Республика
Луганская Народная Республика - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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ЛУГАНСК, 1 июл - РИА Новости. Посол ЛНР в РФ Родион Мирошник сообщил, что в Новодружеске союзные силы активно продвигаются, зачищая город от нацистских формирований.
Ранее представитель Народной милиции ЛНР сообщил об освобождении населенных пунктов Приволье и Шипиловка.
"В Новодружеске союзные войска активно продвигаются и зачищают город от нацистских формирований", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.
Новодружеск расположен в 10 километрах к северо-западу от Лисичанска.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныДонбассРодион МирошникЛисичанск
 
 
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