https://ria.ru/20220701/norvegiya-1799485000.html

Генконсульство Норвегии в Мурманске временно прекратило работу

Генконсульство Норвегии в Мурманске временно прекратило работу - РИА Новости, 01.07.2022

Генконсульство Норвегии в Мурманске временно прекратило работу

Генеральное консульство Норвегии в Мурманске временно прекратило свою работу в пятницу по решению министерства иностранных дел королевства, однако атрибутика... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T10:30

2022-07-01T10:30

2022-07-01T12:15

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МУРМАНСК, 1 июл – РИА Новости. Генеральное консульство Норвегии в Мурманске временно прекратило свою работу в пятницу по решению министерства иностранных дел королевства, однако атрибутика консульства по-прежнему не снята, передает корреспондент РИА Новости.О закрытии генконсульства стало известно 8 июня. МИД Норвегии сообщил, что принял решение о временном закрытии с 1 июля, и пообещал, что диппредставительство откроют вновь, "когда позволит ситуация", однако закрытие может оказаться долгосрочным.В пятницу утром у здания, где располагается генконсульство наряду с другими учреждениями, спокойно и тихо. Атрибутика генконсульства по-прежнему находится на месте, будут ли ее снимать в связи с временным закрытием представительства, неизвестно. Последнее сообщение в группе генконсульства "ВКонтакте" датируется 13-м апреля, никакой информации о временном прекращении работы нет.Причиной для закрытие генконсульства является сворачивание программ приграничного сотрудничества и совместных проектов. Как ранее пояснили в МИД, в условиях практически полного отсутствия деятельности продолжать работу как обычно не имеет смысла.Генконсульство было открыто в Мурманске в 1993 году. Долгие годы оно располагалось в отдельном особняке в центре города, однако несколько лет назад власти региона не продлили договор аренды, и диппредставительство переехало в более скромное помещение. При этом норвежские дипломаты не раз озвучивали планы по строительству отдельного здания для генконсульства в Мурманске.За годы работы генконсульства в Мурманске было реализовано множество совместных проектов в разных сферах, были введены паспорта приграничных жителей.

https://ria.ru/20220630/shpitsbergen-1799314664.html

https://ria.ru/20220628/shpitsbergen-1798794338.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, мурманск, норвегия