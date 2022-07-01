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Генконсульство Норвегии в Мурманске временно прекратило работу - РИА Новости, 01.07.2022
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Генконсульство Норвегии в Мурманске временно прекратило работу
Генконсульство Норвегии в Мурманске временно прекратило работу - РИА Новости, 01.07.2022
Генконсульство Норвегии в Мурманске временно прекратило работу
Генеральное консульство Норвегии в Мурманске временно прекратило свою работу в пятницу по решению министерства иностранных дел королевства, однако атрибутика... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T10:30
2022-07-01T12:15
в мире
мурманск
норвегия
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МУРМАНСК, 1 июл – РИА Новости. Генеральное консульство Норвегии в Мурманске временно прекратило свою работу в пятницу по решению министерства иностранных дел королевства, однако атрибутика консульства по-прежнему не снята, передает корреспондент РИА Новости.О закрытии генконсульства стало известно 8 июня. МИД Норвегии сообщил, что принял решение о временном закрытии с 1 июля, и пообещал, что диппредставительство откроют вновь, "когда позволит ситуация", однако закрытие может оказаться долгосрочным.В пятницу утром у здания, где располагается генконсульство наряду с другими учреждениями, спокойно и тихо. Атрибутика генконсульства по-прежнему находится на месте, будут ли ее снимать в связи с временным закрытием представительства, неизвестно. Последнее сообщение в группе генконсульства "ВКонтакте" датируется 13-м апреля, никакой информации о временном прекращении работы нет.Причиной для закрытие генконсульства является сворачивание программ приграничного сотрудничества и совместных проектов. Как ранее пояснили в МИД, в условиях практически полного отсутствия деятельности продолжать работу как обычно не имеет смысла.Генконсульство было открыто в Мурманске в 1993 году. Долгие годы оно располагалось в отдельном особняке в центре города, однако несколько лет назад власти региона не продлили договор аренды, и диппредставительство переехало в более скромное помещение. При этом норвежские дипломаты не раз озвучивали планы по строительству отдельного здания для генконсульства в Мурманске.За годы работы генконсульства в Мурманске было реализовано множество совместных проектов в разных сферах, были введены паспорта приграничных жителей.
https://ria.ru/20220630/shpitsbergen-1799314664.html
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в мире, мурманск, норвегия
10:30 01.07.2022 (обновлено: 12:15 01.07.2022)
 
Генконсульство Норвегии в Мурманске временно прекратило работу

Генконсульство Норвегии в Мурманске временно прекратило работу по решению МИД королевства

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкТабличка на пропускном пункте в здании генерального консульства Норвегии в Мурманске
Табличка на пропускном пункте в здании генерального консульства Норвегии в Мурманске - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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Табличка на пропускном пункте в здании генерального консульства Норвегии в Мурманске. Архивное фото
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МУРМАНСК, 1 июл – РИА Новости. Генеральное консульство Норвегии в Мурманске временно прекратило свою работу в пятницу по решению министерства иностранных дел королевства, однако атрибутика консульства по-прежнему не снята, передает корреспондент РИА Новости.
О закрытии генконсульства стало известно 8 июня. МИД Норвегии сообщил, что принял решение о временном закрытии с 1 июля, и пообещал, что диппредставительство откроют вновь, "когда позволит ситуация", однако закрытие может оказаться долгосрочным.
В пятницу утром у здания, где располагается генконсульство наряду с другими учреждениями, спокойно и тихо. Атрибутика генконсульства по-прежнему находится на месте, будут ли ее снимать в связи с временным закрытием представительства, неизвестно. Последнее сообщение в группе генконсульства "ВКонтакте" датируется 13-м апреля, никакой информации о временном прекращении работы нет.
Причиной для закрытие генконсульства является сворачивание программ приграничного сотрудничества и совместных проектов. Как ранее пояснили в МИД, в условиях практически полного отсутствия деятельности продолжать работу как обычно не имеет смысла.
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Генконсульство было открыто в Мурманске в 1993 году. Долгие годы оно располагалось в отдельном особняке в центре города, однако несколько лет назад власти региона не продлили договор аренды, и диппредставительство переехало в более скромное помещение. При этом норвежские дипломаты не раз озвучивали планы по строительству отдельного здания для генконсульства в Мурманске.
За годы работы генконсульства в Мурманске было реализовано множество совместных проектов в разных сферах, были введены паспорта приграничных жителей.
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