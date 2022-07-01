https://ria.ru/20220701/netflix-1799573100.html

Корейская версия "Бумажного дома" возглавила топ просмотров Netflix

Корейская версия "Бумажного дома" возглавила топ просмотров Netflix - РИА Новости, 01.07.2022

Корейская версия "Бумажного дома" возглавила топ просмотров Netflix

"Бумажный дом: Корея" возглавил топ просмотров неанглоязычных проектов на Netflix за прошлую неделю, пишет Deadline. РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T15:36

2022-07-01T15:36

2022-07-01T15:36

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. "Бумажный дом: Корея" возглавил топ просмотров неанглоязычных проектов на Netflix за прошлую неделю, пишет Deadline. Это ремейк испанского сериала. Он вышел в пятницу, 24 июля, и всего за три дня стал лидером. За это время его просмотры достигли 33,7 миллиона часов. Проект также номер один в Южной Корее, Индонезии, Вьетнаме, Малайзии и Таиланде. Главные герои оригинального сериала — авантюристы, использующие названия городов как кодовые имена. Их возглавляет таинственный Профессор. Корейская версия "Бумажного дома" была тепло принята критиками. На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes ее рейтинг на 1 июля — 83 процента. Но зрительская оценка ниже — 49 процентов. "Мы попытались взять самые сильные элементы испанского шоу и добавили к ним свою историю. Так что я думаю, вполне естественно, что у сериала такие разные отзывы", — говорит режиссер ремейка Ким Хонсун.

https://ria.ru/20220701/headey-1799536691.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, netflix, южная корея, индонезия, вьетнам, таиланд