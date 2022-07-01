https://ria.ru/20220701/netflix-1799573100.html
Корейская версия "Бумажного дома" возглавила топ просмотров Netflix
Корейская версия "Бумажного дома" возглавила топ просмотров Netflix - РИА Новости, 01.07.2022
Корейская версия "Бумажного дома" возглавила топ просмотров Netflix
"Бумажный дом: Корея" возглавил топ просмотров неанглоязычных проектов на Netflix за прошлую неделю, пишет Deadline. РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T15:36
2022-07-01T15:36
2022-07-01T15:36
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. "Бумажный дом: Корея" возглавил топ просмотров неанглоязычных проектов на Netflix за прошлую неделю, пишет Deadline. Это ремейк испанского сериала. Он вышел в пятницу, 24 июля, и всего за три дня стал лидером. За это время его просмотры достигли 33,7 миллиона часов. Проект также номер один в Южной Корее, Индонезии, Вьетнаме, Малайзии и Таиланде. Главные герои оригинального сериала — авантюристы, использующие названия городов как кодовые имена. Их возглавляет таинственный Профессор. Корейская версия "Бумажного дома" была тепло принята критиками. На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes ее рейтинг на 1 июля — 83 процента. Но зрительская оценка ниже — 49 процентов. "Мы попытались взять самые сильные элементы испанского шоу и добавили к ним свою историю. Так что я думаю, вполне естественно, что у сериала такие разные отзывы", — говорит режиссер ремейка Ким Хонсун.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, netflix, южная корея, индонезия, вьетнам, таиланд
Корейская версия "Бумажного дома" возглавила топ просмотров Netflix
"Бумажный дом: Корея" возглавил топ просмотров неанглоязычных проектов на Netflix
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости.
"Бумажный дом: Корея" возглавил топ просмотров неанглоязычных проектов на Netflix за прошлую неделю, пишет
Deadline.
Это ремейк испанского сериала. Он вышел в пятницу, 24 июля, и всего за три дня стал лидером. За это время его просмотры достигли 33,7 миллиона часов.
Проект также номер один в Южной Корее, Индонезии, Вьетнаме, Малайзии и Таиланде.
Главные герои оригинального сериала — авантюристы, использующие названия городов как кодовые имена. Их возглавляет таинственный Профессор.
Корейская версия "Бумажного дома" была
тепло принята критиками. На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes ее рейтинг на 1 июля — 83 процента. Но зрительская оценка ниже — 49 процентов.
"Мы попытались взять самые сильные элементы испанского шоу и добавили к ним свою историю. Так что я думаю, вполне естественно, что у сериала такие разные отзывы", — говорит режиссер ремейка Ким Хонсун.