https://ria.ru/20220701/neotlozhka-1799611201.html

В челябинские села направят более ста автомобилей неотложной медпомощи

В челябинские села направят более ста автомобилей неотложной медпомощи - РИА Новости, 01.07.2022

В челябинские села направят более ста автомобилей неотложной медпомощи

Более 110 легковых отечественных автомобилей для оказания неотложной медицинской помощи получат города и районы Челябинской области в 2022 году, так, 58 из них... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T15:52

2022-07-01T15:52

2022-07-01T16:28

челябинская область

челябинская область

алексей текслер

здоровье - общество

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ЧЕЛЯБИНСК, 1 июл – РИА Новости. Более 110 легковых отечественных автомобилей для оказания неотложной медицинской помощи получат города и районы Челябинской области в 2022 году, так, 58 из них отправятся в муниципалитеты уже 1 июля, сообщил губернатор региона Алексей Текслер."За последние годы порядка 400 автомобилей медпомощи мы обновили. В первую очередь, это автомобили скорой помощи, реанимобили. Сейчас активно занялись автомобилями неотложной помощи. В этом году в рамках президентской программы модернизации первичного звена мы приобретаем 117 автомобилей, из них приобретено уже 95. Сегодня одну партию мы отдаем в наши муниципалитеты", – сказал Текслер журналистам.Важно, что автомобили в хорошей комплектации, с зимней резиной, водители отмечают комфортность, почти каждый муниципалитет получит необходимую технику, уточнил он.По его словам, эта работа будет обязательно продолжена, как и реализация всех ранее намеченных планов по здравоохранению и по программе развития первичного звена. "Только в этом году предусмотрено строительство девяти объектов, в первую очередь, ФАПов, и капитальный ремонт 117 объектов по всему региону. Это тоже очень важно, чтобы мы могли любые задачи решать вместе с этой автомобильной техникой, потому что медицина была и есть наш приоритет", – пояснил глава региона.По данным пресс-службы правительства региона, сегодня новые машины отправятся в 18 муниципальных образований Челябинской области. Наибольшее количество автомобилей будут переданы в Еманжелинский, Ашинский, Катав-Ивановский, Каслинский, Кизильский, Октябрьский, Троицкий, Кунашакский, Брединский, Варненский, Верхнеуральский и Агаповский муниципальные районы. Данные территории получат от 5 до 10 машин.И.о. министра здравоохранения региона Агата Агеева добавила, что благодаря новым отечественным автомобилям медицинские работники получат возможность быстрее оказывать неотложную помощь, быстрее доставлять лекарственные препараты пациентам, жителям отдаленных населенных пунктов. "Мы делаем акцент на территории с населением менее 50 тысяч человек. Автомобили очень востребованы, их очень ждут в территориях. До конца года поступят еще 22 автомобиля, которые также будут в быстром режиме отправлены в районные и городские больницы… Сегодня передаем в территории 58 автомобилей", - сказала она журналистам.Главный врач больницы №3 Коркино Владимир Селютин отметил, что им отправляются две новые машины. "Я в министерство здравоохранения обращался в течение нескольких лет, и сейчас мы получаем новые машины. У нас старые машины.... Новые автомобили будут использоваться для доставки врачей, для вызовов на дом. Наши сотрудники давно ждали этого, это большая радость", - сказал он журналистам.Главный врач "Районной больницы села Еткуль" Евгений Сидоров сказал, что новые машины очень востребованы, так как население живет не только в крупных городах и селах, но и в малых населенных пунктах. "Для участковых врачей и фельдшеров очень важным оказывается наличие автомобилей. В парке районной больницы 17 автомобилей, уже в течение 3 лет мы получаем новую автотехнику. В этом получаем 3 автомобиля. И позже еще получим 5 автомобилей. Потребность в них остается, так как парк изнашивается - есть машины с пробегом 300 км, и приходится проводить их ремонт", - пояснил он журналистам.

https://ria.ru/20220701/magnitogorsk-1799496629.html

https://ria.ru/20220606/selkhoznalog-1793469289.html

челябинская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

челябинская область, алексей текслер, здоровье - общество