https://ria.ru/20220701/natsionalisty-1799715782.html

Националисты разместили склад оружия в доме детского творчества в Запорожье

Националисты разместили склад оружия в доме детского творчества в Запорожье - РИА Новости, 01.07.2022

Националисты разместили склад оружия в доме детского творчества в Запорожье

Украинские националисты оборудовали оборудовали оружейный склад в доме детского творчества в Запорожье, заявил в пятницу начальник Национального центра... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T21:42

2022-07-01T21:42

2022-07-01T21:42

специальная военная операция на украине

запорожье

украина

вооруженные силы украины

михаил мизинцев

в мире

национальный центр управления обороной рф

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Украинские националисты оборудовали оборудовали оружейный склад в доме детского творчества в Запорожье, заявил в пятницу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Запорожье, в здании городского Дворца детского творчества (Запорожская площадь), националисты развернули опорный пункт, оборудовали склад вооружения и боеприпасов, а по периметру учреждения и на верхних этажах близлежащих жилых домов выставили огневые и снайперские точки", - сказал он.

запорожье

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

запорожье, украина, вооруженные силы украины, михаил мизинцев, в мире, национальный центр управления обороной рф