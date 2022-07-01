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Националисты разместили склад оружия в доме детского творчества в Запорожье
Националисты разместили склад оружия в доме детского творчества в Запорожье - РИА Новости, 01.07.2022
Националисты разместили склад оружия в доме детского творчества в Запорожье
Украинские националисты оборудовали оборудовали оружейный склад в доме детского творчества в Запорожье, заявил в пятницу начальник Национального центра... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T21:42
2022-07-01T21:42
2022-07-01T21:42
специальная военная операция на украине
запорожье
украина
вооруженные силы украины
михаил мизинцев
в мире
национальный центр управления обороной рф
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Украинские националисты оборудовали оборудовали оружейный склад в доме детского творчества в Запорожье, заявил в пятницу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Запорожье, в здании городского Дворца детского творчества (Запорожская площадь), националисты развернули опорный пункт, оборудовали склад вооружения и боеприпасов, а по периметру учреждения и на верхних этажах близлежащих жилых домов выставили огневые и снайперские точки", - сказал он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожье, украина, вооруженные силы украины, михаил мизинцев, в мире, национальный центр управления обороной рф
Националисты разместили склад оружия в доме детского творчества в Запорожье
Минобороны: националисты разместили оружейный склад в доме детского творчества в Запорожье