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Националисты разместили склад оружия в доме детского творчества в Запорожье - РИА Новости, 01.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220701/natsionalisty-1799715782.html
Националисты разместили склад оружия в доме детского творчества в Запорожье
Националисты разместили склад оружия в доме детского творчества в Запорожье - РИА Новости, 01.07.2022
Националисты разместили склад оружия в доме детского творчества в Запорожье
Украинские националисты оборудовали оборудовали оружейный склад в доме детского творчества в Запорожье, заявил в пятницу начальник Национального центра... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T21:42
2022-07-01T21:42
специальная военная операция на украине
запорожье
украина
вооруженные силы украины
михаил мизинцев
в мире
национальный центр управления обороной рф
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Украинские националисты оборудовали оборудовали оружейный склад в доме детского творчества в Запорожье, заявил в пятницу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Запорожье, в здании городского Дворца детского творчества (Запорожская площадь), националисты развернули опорный пункт, оборудовали склад вооружения и боеприпасов, а по периметру учреждения и на верхних этажах близлежащих жилых домов выставили огневые и снайперские точки", - сказал он.
запорожье
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запорожье, украина, вооруженные силы украины, михаил мизинцев, в мире, национальный центр управления обороной рф
21:42 01.07.2022
 
Националисты разместили склад оружия в доме детского творчества в Запорожье

Минобороны: националисты разместили оружейный склад в доме детского творчества в Запорожье

© AP Photo / Natacha PisarenkoТренировка на стрельбище на окраине Киева
Тренировка на стрельбище на окраине Киева - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Тренировка на стрельбище на окраине Киева. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Украинские националисты оборудовали оборудовали оружейный склад в доме детского творчества в Запорожье, заявил в пятницу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Запорожье, в здании городского Дворца детского творчества (Запорожская площадь), националисты развернули опорный пункт, оборудовали склад вооружения и боеприпасов, а по периметру учреждения и на верхних этажах близлежащих жилых домов выставили огневые и снайперские точки", - сказал он.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожьеУкраинаВооруженные силы УкраиныМихаил МизинцевВ миреНациональный центр управления обороной РФ
 
 
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