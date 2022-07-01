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МИД заявил об опасной спирали, в которую НАТО втягивает весь мир - РИА Новости, 01.07.2022
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МИД заявил об опасной спирали, в которую НАТО втягивает весь мир
МИД заявил об опасной спирали, в которую НАТО втягивает весь мир - РИА Новости, 01.07.2022
МИД заявил об опасной спирали, в которую НАТО втягивает весь мир
Сложно предположить, какие усилия или драматические события смогут переломить опасную спираль, в которую НАТО втягивает весь мир, заявил замглавы МИД РФ... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T17:27
2022-07-01T17:42
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
европа
нато
в мире
александр грушко
россия
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Сложно предположить, какие усилия или драматические события смогут переломить опасную спираль, в которую НАТО втягивает весь мир, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."Вот эта смесь враждебного военного планирования и враждебной политики создают такую гремучую смесь, из которой очень трудно выходить. И очень трудно сказать, какая потребуется концентрация политических усилий или какие могут произойти драматические события в сфере военной безопасности в Европе, чтобы переломить ту опасно спираль, в которую НАТО втягивать не только всю Европу, но и теперь весь мир", - отметил замминистра.
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), европа, нато, в мире, александр грушко, россия
17:27 01.07.2022 (обновлено: 17:42 01.07.2022)
 
МИД заявил об опасной спирали, в которую НАТО втягивает весь мир

Замглавы МИД Грушко заявил об опасной спирали, в которую НАТО втягивает весь мир

© AP Photo / Jonathan ErnstЛоготип НАТО
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© AP Photo / Jonathan Ernst
Логотип НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Сложно предположить, какие усилия или драматические события смогут переломить опасную спираль, в которую НАТО втягивает весь мир, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Вот эта смесь враждебного военного планирования и враждебной политики создают такую гремучую смесь, из которой очень трудно выходить. И очень трудно сказать, какая потребуется концентрация политических усилий или какие могут произойти драматические события в сфере военной безопасности в Европе, чтобы переломить ту опасно спираль, в которую НАТО втягивать не только всю Европу, но и теперь весь мир", - отметил замминистра.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
16:17
НАТО делает заявку на противостояние с Россией по всем фронтам, заявил МИД
 
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ЕвропаНАТОВ миреАлександр ГрушкоРоссия
 
 
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