https://ria.ru/20220701/nato-1799649997.html

МИД заявил об опасной спирали, в которую НАТО втягивает весь мир

МИД заявил об опасной спирали, в которую НАТО втягивает весь мир - РИА Новости, 01.07.2022

МИД заявил об опасной спирали, в которую НАТО втягивает весь мир

Сложно предположить, какие усилия или драматические события смогут переломить опасную спираль, в которую НАТО втягивает весь мир, заявил замглавы МИД РФ... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T17:27

2022-07-01T17:27

2022-07-01T17:42

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

европа

нато

в мире

александр грушко

россия

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Сложно предположить, какие усилия или драматические события смогут переломить опасную спираль, в которую НАТО втягивает весь мир, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."Вот эта смесь враждебного военного планирования и враждебной политики создают такую гремучую смесь, из которой очень трудно выходить. И очень трудно сказать, какая потребуется концентрация политических усилий или какие могут произойти драматические события в сфере военной безопасности в Европе, чтобы переломить ту опасно спираль, в которую НАТО втягивать не только всю Европу, но и теперь весь мир", - отметил замминистра.

https://ria.ru/20220701/nato-1799621427.html

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Владимир Лаврентьев

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), европа, нато, в мире, александр грушко, россия