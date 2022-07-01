https://ria.ru/20220701/nato-1799649997.html
МИД заявил об опасной спирали, в которую НАТО втягивает весь мир
МИД заявил об опасной спирали, в которую НАТО втягивает весь мир - РИА Новости, 01.07.2022
МИД заявил об опасной спирали, в которую НАТО втягивает весь мир
Сложно предположить, какие усилия или драматические события смогут переломить опасную спираль, в которую НАТО втягивает весь мир, заявил замглавы МИД РФ... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T17:27
2022-07-01T17:27
2022-07-01T17:42
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
европа
нато
в мире
александр грушко
россия
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Сложно предположить, какие усилия или драматические события смогут переломить опасную спираль, в которую НАТО втягивает весь мир, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."Вот эта смесь враждебного военного планирования и враждебной политики создают такую гремучую смесь, из которой очень трудно выходить. И очень трудно сказать, какая потребуется концентрация политических усилий или какие могут произойти драматические события в сфере военной безопасности в Европе, чтобы переломить ту опасно спираль, в которую НАТО втягивать не только всю Европу, но и теперь весь мир", - отметил замминистра.
https://ria.ru/20220701/nato-1799621427.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), европа, нато, в мире, александр грушко, россия
17:27 01.07.2022 (обновлено: 17:42 01.07.2022)
МИД заявил об опасной спирали, в которую НАТО втягивает весь мир
Замглавы МИД Грушко заявил об опасной спирали, в которую НАТО втягивает весь мир