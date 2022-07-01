https://ria.ru/20220701/nato-1799629182.html
Москва рассмотрит решения саммита НАТО с военной точки зрения, заявил МИД
Москва рассмотрит решения саммита НАТО с военной точки зрения, заявил МИД - РИА Новости, 01.07.2022
Москва рассмотрит решения саммита НАТО с военной точки зрения, заявил МИД
Москва проанализирует решения саммита НАТО с военной точки зрения для принятия необходимых мер по обеспечению своей безопасности, заявил замглавы МИД РФ... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T16:39
2022-07-01T16:39
2022-07-01T16:41
нато
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
александр грушко
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Москва проанализирует решения саммита НАТО с военной точки зрения для принятия необходимых мер по обеспечению своей безопасности, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."Итоги саммита будут подвергнуты очень тщательному анализу как с политической точки зрения, так и с военной, в том числе под углом принятия необходимых мер, которые должны на 100% обеспечить законные интересы безопасности и обороноспособности РФ", - сказал он на площадке дискуссионного клуба "Валдай".
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нато, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), александр грушко
16:39 01.07.2022 (обновлено: 16:41 01.07.2022)
Москва рассмотрит решения саммита НАТО с военной точки зрения, заявил МИД
Замглавы МИД Грушко: Москва проанализирует решения саммита НАТО с военной точки зрения