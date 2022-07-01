https://ria.ru/20220701/nato-1799629182.html

Москва рассмотрит решения саммита НАТО с военной точки зрения, заявил МИД

Москва рассмотрит решения саммита НАТО с военной точки зрения, заявил МИД - РИА Новости, 01.07.2022

Москва рассмотрит решения саммита НАТО с военной точки зрения, заявил МИД

Москва проанализирует решения саммита НАТО с военной точки зрения для принятия необходимых мер по обеспечению своей безопасности, заявил замглавы МИД РФ... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T16:39

2022-07-01T16:39

2022-07-01T16:41

нато

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

александр грушко

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Москва проанализирует решения саммита НАТО с военной точки зрения для принятия необходимых мер по обеспечению своей безопасности, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."Итоги саммита будут подвергнуты очень тщательному анализу как с политической точки зрения, так и с военной, в том числе под углом принятия необходимых мер, которые должны на 100% обеспечить законные интересы безопасности и обороноспособности РФ", - сказал он на площадке дискуссионного клуба "Валдай".

https://ria.ru/20220701/nato-1799506025.html

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нато, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), александр грушко