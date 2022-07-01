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В ДНР предъявили обвинения еще двоим британским наемникам - РИА Новости, 01.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220701/naemniki-1799656875.html
В ДНР предъявили обвинения еще двоим британским наемникам
В ДНР предъявили обвинения еще двоим британским наемникам - РИА Новости, 01.07.2022
В ДНР предъявили обвинения еще двоим британским наемникам
В Донецкой Народной Республике расследуют уголовные дела против еще двух британских наемников, сообщают местные СМИ. РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T17:44
2022-07-01T18:22
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
в мире
великобритания
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 1 июл — РИА Новости. В Донецкой Народной Республике расследуют уголовные дела против еще двух британских наемников, сообщают местные СМИ."Следствие сейчас ведется в отношении британских наемников Дилана Хилли и Эндрю Хилла. Инкриминируются им те же самые статьи, как и троим ранее осужденным наемникам. Ведется следствие, предъявлено обвинение", — передает Донецкое агентство новостей со ссылкой на источник.В середине апреля граждане Великобритании Эйден Аслин и Шон Пиннер, а также подданный Марокко Саадун Ибрагим сдались в плен в Мариуполе. Верховный суд ДНР 9 июня приговорил их к смертной казни в виде расстрела. Все трое признали себя виновными в вооруженной агрессии Украины, направленной на захват власти в республике. Аслин также признал свою вину по статье "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности".Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявлял, что прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами и "лучшее, что их ждет, это долгий срок в тюрьме".Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".В Донецкой Народной Республике уже контролируются Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь — крупнейший город на побережье Азовского моря и Святогорск, где находится крупный православный монастырь в статусе лавры. В ЛНР союзными силами занята почти вся территория республики за исключением Лисичанска.
https://ria.ru/20220624/aslin-1797841305.html
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донецкая народная республика
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донецкая народная республика, в мире, великобритания, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
17:44 01.07.2022 (обновлено: 18:22 01.07.2022)
 
В ДНР предъявили обвинения еще двоим британским наемникам

ДАН: в ДНР предъявили обвинения британским наемникам Дилану Хилли и Эндрю Хиллу

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПолицейский автомобиль выезжает с территории суда в Донецке
Полицейский автомобиль выезжает с территории суда в Донецке - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ДОНЕЦК, 1 июл — РИА Новости. В Донецкой Народной Республике расследуют уголовные дела против еще двух британских наемников, сообщают местные СМИ.
"Следствие сейчас ведется в отношении британских наемников Дилана Хилли и Эндрю Хилла. Инкриминируются им те же самые статьи, как и троим ранее осужденным наемникам. Ведется следствие, предъявлено обвинение", — передает Донецкое агентство новостей со ссылкой на источник.
Эйден Аслин - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
24 июня, 13:57Специальная военная операция на Украине
Британский наемник Эйден Аслин попросил прощения у жителей Донбасса
В середине апреля граждане Великобритании Эйден Аслин и Шон Пиннер, а также подданный Марокко Саадун Ибрагим сдались в плен в Мариуполе. Верховный суд ДНР 9 июня приговорил их к смертной казни в виде расстрела. Все трое признали себя виновными в вооруженной агрессии Украины, направленной на захват власти в республике. Аслин также признал свою вину по статье "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности".
Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявлял, что прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами и "лучшее, что их ждет, это долгий срок в тюрьме".
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".
В Донецкой Народной Республике уже контролируются Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь — крупнейший город на побережье Азовского моря и Святогорск, где находится крупный православный монастырь в статусе лавры. В ЛНР союзными силами занята почти вся территория республики за исключением Лисичанска.
Призываю его вмешаться – отец приговоренного к казни в ДНР марокканца обратился к Путину - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
29 июня, 17:51Специальная военная операция на Украине
Отец приговоренного к казни марокканца попросил Путина о помиловании сына
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВ миреВеликобританияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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