https://ria.ru/20220701/naemniki-1799656875.html

В ДНР предъявили обвинения еще двоим британским наемникам

В ДНР предъявили обвинения еще двоим британским наемникам - РИА Новости, 01.07.2022

В ДНР предъявили обвинения еще двоим британским наемникам

В Донецкой Народной Республике расследуют уголовные дела против еще двух британских наемников, сообщают местные СМИ. РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T17:44

2022-07-01T17:44

2022-07-01T18:22

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

в мире

великобритания

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 1 июл — РИА Новости. В Донецкой Народной Республике расследуют уголовные дела против еще двух британских наемников, сообщают местные СМИ."Следствие сейчас ведется в отношении британских наемников Дилана Хилли и Эндрю Хилла. Инкриминируются им те же самые статьи, как и троим ранее осужденным наемникам. Ведется следствие, предъявлено обвинение", — передает Донецкое агентство новостей со ссылкой на источник.В середине апреля граждане Великобритании Эйден Аслин и Шон Пиннер, а также подданный Марокко Саадун Ибрагим сдались в плен в Мариуполе. Верховный суд ДНР 9 июня приговорил их к смертной казни в виде расстрела. Все трое признали себя виновными в вооруженной агрессии Украины, направленной на захват власти в республике. Аслин также признал свою вину по статье "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности".Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявлял, что прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами и "лучшее, что их ждет, это долгий срок в тюрьме".Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".В Донецкой Народной Республике уже контролируются Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь — крупнейший город на побережье Азовского моря и Святогорск, где находится крупный православный монастырь в статусе лавры. В ЛНР союзными силами занята почти вся территория республики за исключением Лисичанска.

https://ria.ru/20220624/aslin-1797841305.html

https://ria.ru/20220629/kazn-1799067280.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

донецкая народная республика, в мире, великобритания, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр