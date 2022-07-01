17:44 01.07.2022 (обновлено: 18:22 01.07.2022)
В ДНР предъявили обвинения еще двоим британским наемникам
ДАН: в ДНР предъявили обвинения британским наемникам Дилану Хилли и Эндрю Хиллу
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПолицейский автомобиль выезжает с территории суда в Донецке
ДОНЕЦК, 1 июл — РИА Новости. В Донецкой Народной Республике расследуют уголовные дела против еще двух британских наемников, сообщают местные СМИ.
"Следствие сейчас ведется в отношении британских наемников Дилана Хилли и Эндрю Хилла. Инкриминируются им те же самые статьи, как и троим ранее осужденным наемникам. Ведется следствие, предъявлено обвинение", — передает Донецкое агентство новостей со ссылкой на источник.
В середине апреля граждане Великобритании Эйден Аслин и Шон Пиннер, а также подданный Марокко Саадун Ибрагим сдались в плен в Мариуполе. Верховный суд ДНР 9 июня приговорил их к смертной казни в виде расстрела. Все трое признали себя виновными в вооруженной агрессии Украины, направленной на захват власти в республике. Аслин также признал свою вину по статье "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности".
Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявлял, что прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами и "лучшее, что их ждет, это долгий срок в тюрьме".
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".
В Донецкой Народной Республике уже контролируются Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь — крупнейший город на побережье Азовского моря и Святогорск, где находится крупный православный монастырь в статусе лавры. В ЛНР союзными силами занята почти вся территория республики за исключением Лисичанска.