https://ria.ru/20220701/moskva-1800062234.html

Городские службы Москвы продолжают работать в режиме повышенной готовности

Городские службы Москвы продолжают работать в режиме повышенной готовности - РИА Новости, 06.07.2022

Городские службы Москвы продолжают работать в режиме повышенной готовности

Городские службы Москвы продолжают из-за установившейся жары работать в режиме повышенной готовности, сообщается в Telegram-канале комплекса городского... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-01T12:22

2022-07-01T12:22

2022-07-06T17:38

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городское хозяйство москвы

москва

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Городские службы Москвы продолжают из-за установившейся жары работать в режиме повышенной готовности, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы."В столицу возвращается сильная жара. Сегодня лето еще дает нам "отдышаться" – в первый день июля в городе до +22℃, но уже с завтрашнего дня, по прогнозам синоптиков, столбики термометров вновь будут достигать отметки +30℃. Городские службы продолжают работать в режиме повышенной готовности", - говорится в сообщении.Сообщается, что городские службы в цикличном режиме проводят мойку водой всех асфальтобетонных и плиточных покрытий улично-дорожной сети и полив проезжей части, держат под особым контролем в жаркие дни – объекты инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры, на них усилен контроль противопожарной безопасности и частота профилактических осмотров оборудования, в ночное время обильно поливают зеленые насаждения – кустарники, деревья, газоны и цветники.В комплексе городского хозяйства порекомендовали горожанам избегать длительного пребывания на солнце.

https://ria.ru/20220701/spasateli-1798835558.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

городское хозяйство москвы, москва